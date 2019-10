Google-lanseringen: her er alt du må vite

Tirsdag ettermiddag holdt Google et stort lanseringsarrangement, der vi som ventet fikk vite alt om de nye telefonene Pixel 4 og Pixel 4 XL.

Men selskapet hadde også en hel rekke andre produkter på vise frem, og her har vi samlet de du må vite om dem.

Pixel 4 og Pixel 4 XL

Google Pixel 4 og Pixel 4 XL spesifikasjoner Pixel 4: Prosessor: Snapdragon 855 RAM: 6 GB Lagringsplass: 64 /128 GB Skjermstørrelse: 5,7 tommer Skjermoppløsning: 1080 x 2280 (90 Hz) Kamera: 12,2 MP / 16 MP Frontkamera: 8 MP Batterikapasitet: 2800 mAh Dimensjoner: 147,1 x 68,8 x 8,2 mm Vekt:162 g Pixel 4 XL: Prosessor: Snapdragon 855 RAM: 6 GB Lagringsplass: 64 /128 GB Skjermstørrelse: 6,3 tommer Skjermoppløsning: 1440 x 3040 (90 Hz) Kamera: 12,2 MP / 16 MP Frontkamera: 8 MP Batterikapasitet: 3700 mAh Dimensjoner: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm Vekt: 193 g

Pixel 4-telefonene har blitt lekket i hytt og vær, og det gikk faktisk så langt at Google like godt slipp sine egne bilder av dem allerede i sommer. Dermed visste vi allerede hvordan de kom til å se ut, og spenningen var mer knyttet til hva som befinner seg på innsiden.

Google fokuserer som vanlig mye på kameraet når de lanserer telefoner, og årets modeller er for første gang utstyrt med to objektiver – et vanlig vidvinkelobjektiv og et 2x telefotobjektiv.

De fortsetter også å legge stor vekt på programvaren fremfor maskinvaren, og de snakker om det de kaller «Computational Photography».

Blant nyvinningene de trekker frem er Live HDR+, noe som gir mulighet til å se motivet i HDR på skjermen før man tar bildet. Pixel 4 får også det som kalles Dual Exposure, noe som innebærer at man kan justere lys og skygger separat. Dermed kan man for eksempel dempe skygger, uten at man blåster ut lyse partier.

I tillegg får kameraet også mer intelligent hvitbalansejustering, og en egen nattmodus som lar deg ta bilder av stjernehimmelen med 4 minutters eksponeringer.

Av andre nye funksjoner i Pixel 4 kan vi vi nevne en bevegelsessensor, som for eksempel vil la deg stoppe ringing kun ved å bevege hånden over telefonen. Vi har sett tilsvarende funksjoner tidligere uten å bli spesielt overbevist, og det gjenstår å se om Google klarer å gjøre dette bedre.

(Image credit: Google)

En fascinerende nyhet er også at Pixel 4 blir utstyrt med en ny stemmeopptaker-app som ikke bare gjør opptak av stemmen din, men også transkriberer alt som tekst samtidig. Om dette vil fungere på norsk er derimot heller usikkert.

Det er også verdt å nevne at Google Pixel 4 i likhet med OnePlus’ nyere modeller, får skjerm med 90 Hz oppfriskningsrate.

De to modellene er svært like med unntak av størrelsen og batterikapasiteten. Det er imidlertid også verdt å merke seg at XL-modellen har høyere skjermoppløsning med 1440 x 3040, mens den vanlige utgaven har 1080 x 2280 piksler. Skjermene er ellers henholdsvis på 5,7 og 6,1 tommer, mens batterikapasiteten er på 2800 og 3700 mAh.

Prisen på Pixel 4 begynner på 799 dollar for 64 GB-versjonen, mens 128 GB-varianten skal gå for 899 dollar.

Pixel 4 XL vil på sin side koste 899 dollar for 64-GB-modellen, mens modellen med 128 GB vil gå for 999 dollar.

Ingen av de tidligere Pixel-telefonene har hatt offisiell distribusjon i Norge, og det er ingenting som tyder på at de nye modellene får det heller, men som vanlig vil det sikkert være mulig å få kjøpt dem via norske nettbutikker som importerer dem selv.

Nest Wifi

(Image credit: Google)

Nest Wifi er en oppdatert utgave av Googles kjente mesh-rutersystem Google Wifi, og den nye utgaven skal ifølge Google ha 25 prosent bedre dekning enn før.

Enda mer spennende er det imidlertid at hver av satellittene i praksis også er en Google Mini (eller Nest Mini), noe som betyr at de kan brukes som en smarthøyttaler i tillegg til å utvide WiFi-dekningen din.

Det er ikke kjent når den nye utgaven av Googles Wifi-system kommer i salg i Norge, og vi vet foreløpig bare at prisen er satt til 269 dollar (rundt 2450 kr) for to enheter og 349 dollar (rundt 3200 kr) for tre enheter.

Nest Mini

(Image credit: WinFuture/Google)

Nest Mini er oppfølgeren til Google Mini. Prisen er satt til 49 dollar, den kommer i en ny blåfarge som kalles "sky", og stoffet skal være laget utelukkende av resirkulerte flasker.

I tillegg skryter Google av at den skal levere dobbelt så mye bass som tidligere, og den har fått et hull på baksiden som gjør den enklere å henge opp på veggen.

Pixelbook Go

(Image credit: Google)

Google har også avduket en ny Chromebook i form av Pixelbook Go. Dette er en 13-tommer modell som er kun 13 mm tykk, og den veier bare rundt 1 kilo. Det loves også at den skal vare 12 timer på en opplading.

Ellers trekker også Google frem at tastene skal være ekstremt stille, og at chassiset er trukket i et mykt plastbelegg som gjør den enklere og tryggere å holde.

Den rimeligste utgaven av Pixelbook Go får en Intel Core m3-prosessor, men maskinen skal bli tilgjengelig med opptil Core i7 i den dyreste utgaven.

Google har ikke hatt for vane å lanseres sin Pixel-maskiner i Norge, og det er usikkert om den vil dukke opp her denne gangen også.

Pixel Buds

(Image credit: Google)

Google ga oss også en sniktitt på kommende Pixel Buds, som denne gangen har blitt helt trådløse. De får 5 timer batteritid, og 24 timer når man inkluderer oppladinger fra etuiet. Det er også verdt å merke seg at de sier ut til å være veldig kompakte.

I tillegg skryter Google også av at de skal gi deg bedre oversikt over hva som skjer rundt deg, takket være en åpning i proppene som slipper lyd inn.

Disse proppene slippes imidlertid først neste år, og det er igjen usikkert om de kommer til Norge. Prisen er satt til 179 dollar eller drøyt 1600 kroner.