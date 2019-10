Google Stadia lanseres 19. november

Google Stadia skal lanseres 19. november. Datoen ble annonsert fra scenen under tirsdagens Made By Google-arrangement, der også Pixel 4 ble vist frem i tillegg til nye Google Buds og en ny Pixelbook Go.

Legg imidlertid merke til at denne datoen gjelder for dem som har kjøpt Stadia Founders Edition. Andre som allerede har kjøpt seg inn i Stadia på forhånd vil motta en aktiveringskode i det deres pakke er sendt, og den vil gjøre det mulig å sette opp en konto.

Vi visste fra før at Stadia skulle starte opp i november, men vi har altså ikke hatt en offisiell dato før nå.

Her er vårt førsteinntrykk av Google Stadia

Hva er Google Stadia?

(Image credit: Google)

Stadia er Googles spillstrømmetjeneste – altså et Netflix for spill – og dette kan bli en seriøs konkurrent til dagens spillkonsoller. Det vil bli mulig å strømme kvalitetsspill som Assassin’s Creed Odyssey og Doom Eternal, uten bruk av en dedikert maskinvareboks.

Ifølge Google skal det bare ta fem sekunder fra du åpner en ny fane i Chrome, til du er i gang med å spille i 4K og 60 fps. Selskapet lover også at Stadia skal kunne brukes både på stasjonære datamaskiner, laptoper, nettbrett og smarttelefoner, men sistnevnte gjelder kun Pixel-telefoner foreløpig.

Tidligere i år ble det også kjent at tjenesten skal koste 99 kroner i måneden, og at du trenger en linje på 35 Mpbs for å kunne spille i 4K HDR med 60 bilder i sekundet.

Det virker nesten for godt til å være sant. Google lover at ytelsen du får tilgjengelig tilsvarer hele 10,7 GPU teraflops, noe som er mer enn PS4 Pro og Xbox One X til sammen. Om dette stemmer kan det virkelig snu opp ned på markedet.

Og det er altså ikke lenge til vi får svaret, i og med at tjenesten blir tilgjengelig fra 19. november, og det nøyaktige tidspunktet der spillene blir tilgjengelig skal være kl. 16 norsk tid.