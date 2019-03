Førsteinntrykk: Google Stadia

Så lenge Google kan bygge et system som fungerer for alle og med en betalingsmodell som gir mening, så kan Stadia snu opp ned på spillbransjen. Microsoft og Sony burde være veldig bekymret for hva som skjer videre.

Google har nettopp annonsert sin nye spillstrømmetjeneste Stadia, og synet på den nye tjenesten ser ut til å være delt. Mange mener at spillstrømming kan bli det som skal til for å bryte opp hegemoniet til de tre store konsollprodusentene, mens andre sier at spillstrømming fortsatt er nytt og for nisjepreget til å bli omfavnet av folk flest.

Uansett er det god grunn til å bli både opprømt og skeptisk over Googles kommende tjeneste: Den har potensial til å revolusjonere hvordan vi spiller takket være tett integrasjon med YouTube Gaming og fravær av behov for dedikert maskinvare, men den kan også feile på spektakulært vis slik OnLive in sin tid gjorde.

Akkurat nå er det umulig å vite hvordan dette vil ende.

Det eneste vi egentlig har å gå ut fra er beta-testen av Googles Project Stream som ble kjørt i november i fjor, og den nye og forbedrede Stadia-demoen vi fikk mulighet til å prøve under GDC 2019.

Nedenfor får du vårt inntrykk av Google Stadia med fordeler og ulemper, i tillegg til våre håp og drømmer for fremtiden til gaming. Det var ikke lite, eller hva?

Google Stadia: slik virker det

La oss først spole tilbake litt. Google har altså avduket sin nye spillstrømmetjeneste Stadia under Game Developers Conference 2019 i San Francisco.

Tjenesten bruker Googles egne servere til å lagre og kjøre spill, og du kobler deg til serverne og spiller fra en hvilken som helst skjerm i huset, inkludert skrivebords-PC-en, laptopen, TV-en (via Chromecast), telefonen og nettbrettet ditt. Har du en dings som kan kjøre Chrome, så kan du bruke Stadia.

Spillene på tjenesten er alltid oppdatert og klare til bruk, så du slipper å vente på nedlastinger eller installeringsprosesser før du kan komme i gang. Det kan sammenlignes med å se en film på Netflix eller strømme en låt fra Spotify.

(Bilde: TechRadar)

Det eneste problemet til Google er egentlig at uansett hvor raske serverne deres er, så vil den totale ytelsen alltid være avhengig av hastigheten og kvaliteten til din egen nettforbindelse. Hvis du har for treg forbindelse så får du raskt problemer i form av elendig bildekvalitet, høy forsinkelse eller rett og slett problemer med å koble til tjenesten. I mange land er det også vanlig med datakvoter på bredbåndsabonnement, noe som også vil sette en stopper for bruk av en slik tjeneste.

Når det er sagt så snakker vi altså om en strømmetjeneste fra et av verdens største teknologiselskap. Google har servere over det meste av verden verden (bortsett fra i Afrika og Australia), og de vil spille en nøkkelrolle når det kommer til å begrense forsinkelsene til et nivå der spillere ikke merker dem. I tillegg kan Google også vise til kompresjons-, overførings- og prosesseringsalgoritmer som teoretisk kan støtte 4K-video med 60 bilder i sekundet over en 30 Mbps-linje.

Vi kommer tilbake til vår opplevelse av tjenesten lenger ned, men før vi kommer så langt må vi nevne litt om hvordan du komme til å oppdage nye spill på Google Stadia – det fungerer nemlig helt annerledes enn hva vi et vant til fra dagens konsoller.

Planen er nemlig at du skal finne nye spill via YouTube, enten gjennom dine favorittstrømmere som du også kan spille sammen med ved hjelpe en funksjon som kalles Crowd Play, ved hjelp av en link til venners spill via funksjonen State Share, eller via reklame der du kan trykke på en knapp for å hoppe inn i spillet. Målet er at man skal nå et punkt der du kan se et hvilket som helst spill på YouTube, og hoppe rett inn i det med Stadia.

Dette er radikalt forskjellig fra hva vi har sett før, og det kan sikkert appellere til neste generasjons spillere som har vokst opp med å se favorittspillerne sine på YouTube uten å ha mulighet til å spille med dem.

(Bilde: TechRadar)

Spill, maskinvare og ytelse

Nå lurer du sikkert på hvilke spill du får mulighet til å spille på Stadia, og svaret foreløpig er Assassin’s Creed Odyssey og DOOM Eternal. Punktum.

Det er ikke så mye å skryte av, men det er samtidig også grunnen til at Google valgte akkurat GDC som lanseringssted for Stadia – så de kan rekruttere nye utviklere til å fylle opp spillbiblioteket. De fleste av Google-representantene vi snakket med sier at det ikke er så mye mer å snakke om for øyeblikket når det kommer til spill, og at vi bare må vente å se hvilke spill som blir lansert under et nytt pressearrangement senere i år.

Mens vi venter på at Google skal annonsere flere partnere, har vi i det minste mulighet til å se nærmere på den nye Stadia-kontrolleren Google har vist frem. Du er ikke nødt til å kjøpe denne kontrolleren for å kunne bruke Stadia, men den nye kontrolleren drar nytte av alle funksjonene Google har å tilby.

(Bilde: TechRadar)

Vi har en komplett førsteinntrykkartikkel om den nye kontrolleren, så vi tar bare kortversjonen her. En av nøkkelfunksjonene er den dedikrete Google Assist-knappen som skal gjøre det mulig å be om veiledning i spill når du sitter fast, mens delingsknappen lar deg sende en videostrøm av spillingen din rett til YouTube. Denne kan du dele med venner, eller legge ut offentlig på YouTube senere. Det er også verdt å nevne at Stadia-kontrolleren blir koblet direkte til Wi-Fi-nettet ditt hjemme, og den snakker dermed direkte med Googles servere fremfor å gå via enheten du spiller på.

Kontrolleren er som nevnt ikke nødvendig for å bruke Stadia, og du kan også bruke andre spillkontrollere eller mus og tastatur på en PC om du ønsker det. Vi fikk derimot ikke noe særlig valg under vår testing.

Google hadde bare en kort demo å vise oss under GDC, og etter å ha stått i kø fikk vi en Logitech-kontroller i hendene. Denne var koblet til laptop, som igjen var koblet til en TV via HDMI. Ifølge Googles representant var laptopen koblet til kongressenterets åpne nett, men vi fikk ikke vite noe om tilkoblingshastigheten. (Likevel kan vi anta at den var betydelig høyere enn hva du får hjemme.)

(Bilde: TechRadar)

Det eneste spillet vi fikk teste var Assassin´s Creed Odyssey, altså det samme spillet som ble brukt under Googles beta-test i november i fjor. Opplevelsen var merkbart bedre enn den vi fikk da, med mindre kompresjon og hakking. Vi merket imidlertid et snev av forsinkelse, men det kan være at det travle nettverket hadde skylden for det.

Det som er sprøtt er at om du hadde gitt den gjennomsnittlige spilleren kontrolleren i hendene uten å fortelle dem at spillet kjørte på en server mange kilometer unna, så hadde han eller hun ikke merket forskjell. Alt de hadde sett hadde vært et nesten nytt spill fra 2018 som kjører i 1080p med 60 bilder per sekund. Det kan være at de hadde hevet et øyebryn ved et par anledninger når spillet hakket litt, men det samme kan også skje på både konsoller og PC. Det fungerer faktisk så bra, og det var bare ved 1080p/60.

Ifølge Google kan DOOM Eternal kjøre med 4K/60 og HDR, og tjenesten har båndbredde nok til 4K/120 og til og med 8K/60. Siden alt kjøres på Googles servere som kan oppgraderes når Google føler for det, så er det bare skjermen du spiller på som begrenser kvaliteten.

(Bilde: TechRadar)

Vår tidlige dom

Det er lett å være kritisk til hvordan tjenesten faktisk vil fungere når den slippes, og det er også lett å se for seg tilfeller der det ikke vil fungere spesielt bra. Det er også lett å la seg rive med uten å vite hva det kommer til å kose, hvilke spill som blir tilgjengelig og hvordan det vil fungere utenfor et kongressenter som garantert har en lynrask nettlinje.

Dermed må vi foreløpig komme med en optimistisk men samtidig skeptisk konklusjon: hvis Google klarer å få på plass et system som fungerer for alle og med en betalingsmodell som gir mening, kan dette bli tjenesten som virkelig setter spillstrømming på kartet. Microsoft og Sony bør være veldig bekymret for fremtiden.

Stadia skal lanseres i USA, Canada, Storbritannia og store deler av Europa senere i 2019, men vi vet ikke sikkert om Norge regnes inn under «store deler av Europa» i dette tilfellet.