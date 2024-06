Ny Samsung Galaxy Watch 7- og Galaxy Watch Ultra-lekkasje avslører spesifikasjoner

Vi har sett mange lekkasjer om Samsung Galaxy Watch 7 og Samsung Galaxy Watch Ultra de senester ukene. Det er kanskje ikke overraskende med tanke på at lanseringsdatoen ryktes å være mindre enn en måned unna. Den seneste uoffisielle lekkasjen viser noen nøkkelspesifikasjoner for disse kommende smartklokkene.

I følge tipseren @negativeonehero (via Notebookcheck), vil begge disse kroppsnære enhetene ha det nye Exynos W1000-brikkesettet inne og tilby brukerne 2 GB RAM og 32 GB innebygd lagring (for synkronisert musikk, appdata og så videre).

Vi har også hørt om størrelsene: urkasser i enten 40 mm og 44 mm til Galaxy Watch 7, samt én enkelt størrelse på 47 mm til Galaxy Watch Ultra (disse målene samsvarer også med tidligere rykter). Galaxy Watch 7 bli tilsynelatende 9,7 mm tykk, mens Galaxy Watch Ultra sies å bli noe tykkere – med 12,1 mm.

Galaxy Watch 7 får angivelig et batteri på 300mAh eller 425mAh, avhengig av størrelsen (som nøyaktig matcher Samsung Galaxy Watch 6), og veier enten 28,5g eller 33,5g. Galaxy Watch Ultra ventes å få et batteri på 590mAh og veie 61,5g.

Endringer i seriene

Detta kan være Galaxy Watch Ultra. (Image credit: @OnLeaks / Smartprix)

Hvis denne lekkasjen er sann – og det vet vi selvfølgelig ikke sikkert før Samsungs offisielle lansering – vil det ikke være noen forskjeller mellom disse klokkene når det gjelder ytelse. Det handler egentlig bare om størrelsene på enhetene og materialene som brukes.

Det ryktes at Samsung Galaxy Watch Ultra får et titan-hus og en mer lyssterk skjerm enn standardmodellen Galaxy Watch 7. Det høres ut som om den vil legge seg på linje med Apple Watch Ultra 2, selv om lekkasjer antyder at den vil bli billigere enn Apples modell.

Det ser ut til at Galaxy Watch Ultra vil erstatte Samsung Galaxy Watch 6 Classic i år, og det ser også ut til at en roterende ramme blir en del av designet. Vi har allerede sett lanseringen av den rimeligere Samsung Galaxy Watch FE.

Alt tyder på at 10. juli vil være datoen for neste Samsung Unpacked, hvor vi også bør se Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Buds 3 og Galaxy Buds 3 Pro, samt en fullstendig presentasjon av Samsung Galaxy Ring.