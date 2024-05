iPhone SE 4 kan få en liten prisøkning i bytte mot store forbedringer

Ryktene om iPhone SE 4 har sirkulert en stund, men til nå har vi ikke hørt noe om prisen. Nå gir den siste iPhone SE 4-lekkasjen oss endelig en ide om hvor mye denne etterlengtede billigtelefonen kan koste, men tallene er ikke så lovende.

I følge pålitelige lekkaster @Revegnus1, hvis X-konto ble slettet kort tid etter deling av denne lekkasjen, vil iPhone SE 4 enten bli priset det samme som iPhone SE (2022) i USA (som betyr at den vil få en startpris på $429), eller stige med rundt 10 %. I det siste tilfellet vil Apple tilsynelatende fortsatt ikke belaste oss mer enn $499. Ved lanseringen i Norge kostet telefonen fra 5 589 kroner og en prisøkning på 10 % ville bety en ny startpris på rundt 6 150 kroner.

Så det er ikke en enorm økning. Men hvis telefonens pris forblir den samme, er det gode nyheter, spesielt med tanke på at den erstatter en modell som nå er over to år gammel.

Dessverre ser det imidlertid ut til at Apple kan velge høyere regionale priser; @Revegnus1 bemerker at prisen på iPhone SE 4 vil øke med omtrent 15 % i Europa og andre land. Det vil bety en pris på rundt 6 430 kroner i det norske markedet, hvis du sammenligner med startprisen på forrige modell.

Hos Apple ligger startprisen på 2022-modellen i Norge i skrivende stund på 6 290 kroner, hvilket innebærer at en prisøkning som nevnt ovenfor kan sende prisen på arvtageren enda høyere opp.

En akseptabel økning

iPhone SE (2022) kostet rundt 5 600 kroner ved lanseringen. (Image credit: TechRadar)

Prisøkninger er selvsagt aldri ønskelig, men disse tallene høres likevel ikke for urimelige ut. En økning på 10-15 % er ikke en enorm prisøkning, og gitt at det sannsynligvis vil gå minst tre år etter iPhone SE (2022) før iPhone SE 4 blir avduket, kommer det ikke så overraskende at prisen kan gå opp, spesielt med tanke på inflasjonen.

Ryktene tyder også på at iPhone SE 4 faktisk kan bli en stor oppgradering i forhold til den nåværende modellen, med et nytt design som fjerner hjemknappen og enorme rammer til fordel for et skjermhakk og Face ID.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi har også blitt fortalt at iPhone SE 4 kan få en handlingsknapp, en større skjerm og potensielt en OLED-skjerm i stedet for en LCD-skjerm. Det er også garantert kraftig, basert på modellens tidligere utvikling, selv om det er uklart nøyaktig hvilken prosessorbrikke den vil få.

Så du kan få mye telefon for pengene med iPhone SE 4, og de omtalte prisene vil fortsatt legge enheten på linje med Google Pixel 8a, noe som føles rimelig.

Uansett vil vi kanskje ikke finne ut bekreftet pris eller spesifikasjoner for iPhone SE 4 på en stund, da de fleste lekkasjer tyder på at vi ikke vil se telefonen før tidligst i 2025.