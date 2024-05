Samsung forbereder tilsynelatende flere Android-nettbrett i Tab S-serien for å utfordre Apples iPad-serie.

Arvtagerne til nettbrettene i Samsung Galaxy Tab S9-serien burde ikke være så langt unna nå, og en ny lekkasje gir oss vår første indikasjon på hvilke modeller som forberedes til å utfordre de beste iPadene Apple har å tilby.

Denne lekkasjen kommer via Android Headlines: Det har dukket opp modellnummer som tilsynelatende peker mot modellene Samsung Galaxy Tab S10 Plus og Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, som begge vil lanseres internasjonalt.

Det er ingen omtale av en standard Samsung Galaxy Tab S10-modell, men det kan godt være fordi nettbrettet fortsatt er i et tidlig utviklingsstadium. Det er ingen tvil om at det også vil dukke opp en grunnleggende versjon av nettbrettet.

Det er i grunnen alt denne lekkasjen har å tilby. Den forteller oss ikke så mye, men det er i det minste noe, og det viser at det jobbes med å tilby Android-alternativer til den nye Apple iPad Air 13" (2024) og iPad Pro 13" (2024).

Når lanseres Galaxy Tab S10?

Nettbrett – enten de er produsert av Samsung, Apple eller noen andre – har en tendens til å ikke lanseres like regelmessig som telefoner, noe som gjør det vanskelig å forutsi når vi faktisk får se Samsung Galaxy Tab S10-serien.

Tab S9-nettbrettene (inkludert 14,6-tommers Samsung Galaxy Tab S9 Ultra) ble offisielt avduket i august 2023. Den forrige serien, Galaxy Tab S8, fikk sin debut i februar 2022 – noe som betyr en ventetid på rundt 18 måneder.

Hvis vi må vente i 18 måneder til, ender vi i februar 2025 for ankomsten av Galaxy Tab S10, S10 Plus og S10 Ultra. Det er mulig at Apple rekker å komme med flere nettbrett – som iPad mini 7 – før da.

Vi har ikke hørt noe om Galaxy Tab S10-nettbrettene når det gjelder spesifikasjoner eller design, og vi har bare sett en kort lekkasje om denne serien så langt. Det vil sannsynligvis endre seg når vi nærmer oss andre halvdel av 2024.