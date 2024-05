Samsung Galaxy S24 FE kan snart bli lansert

Hvis du håper å få tak i den etterlengtede Samsung Galaxy S24 FE, har vi gode nyheter. Mye tyder på at dette mellomklassealternativet til standard Samsung Galaxy S24 vil lanseres meget snart – og bli tilgjengelig i mange land.

Det seneste beviset på dette kommer fra Android Headlines, som har funnet telefonen nevnt ved navn på nettet. Dessverre sier nettstedet at det ikke var online, men det ser ut til å være en slags databaseoppføring, som også nevner fire modellnumre.

Disse tallene er SM-S721B, SM-S721U, SM-S721W og SM-S721N, der bokstavene på slutten angir forskjellige regioner som Europa (B), USA (U), Canada (W) og Sør-Korea (N) .

Så hvis dette er riktig, burde Samsung Galaxy S24 FE bli solgt i mange deler av verden. Det er ingen omtale av Australia, men det er stor sjanse for at denne listen over modellnumre er ufullstendig.

Vi får kanskje se Galaxy S24 FE 10. juli

Samsung Galaxy S23 FE ble kunngjort 4. oktober 2023. (Image credit: Future / Philip Berne)

Det faktum at denne oppføringen og telefonens navn har blitt oppdaget i en slags online database antyder også at Samsung Galaxy S24 FE sannsynligvis lander ganske snart.

Selv om vi ikke vet hvilket nettsted denne informasjonen kommer fra, antyder detaljene som er inkludert at det kan være snakk om en slags sertifisering, noe som vanligvis skjer ganske nær lansering og inkluderer offisielle detaljer om enheten.

Denne timingen ville også være fornuftig med tanke på at vi for noen uker siden hørte at noen skjermkomponenter til telefonen tilsynelatende hadde kommet i masseproduksjon, klare for lansering av Galaxy S24 FE denne «sommeren» (noe som sannsynligvis betyr mellom juni og august).

Vi kan til og med være mer spesifikke og si at Samsung Galaxy S24 FE kan lande 10. juli, siden det er da Samsung ryktes å holde et stort arrangement, hvor vi sannsynligvis også får se Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 og et par andre enheter.