iPhone 16 Pro kan få ganske kjedelige farger, ifølge ny lekkasje

Phone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max er kanskje ikke telefonene du burde kjøpe hvis du liker interessante eller uvanlige farger på telefonen din, da fargevalget ser ut til å bli ganske konservativt, i henhold til en lekkasje.

Dette kommer fra et innlegg på det kinesiske nettstedet Weibo (via MacRumors og @VNchocoTaco), som hevder at iPhone 16 Pro (og antagelig også iPhone 16 Pro Max) vil bli solgt i fargene Space Black, White, Grey og Rose.

Til sammenligning er iPhone 15 Pro tilgjengelig i Natural Titanium, Blue Titanium, Black Titanium og White Titanium. Så basert på denne lekkasjen vil det nok en gang bli svart-hvitt-alternativer, selv om årets hvite nyanse tilsynelatende vil være mer sølvfarget, mer som iPhone 14 Pro i sølv.

Den angivelige Space Black-nyansen sies også å være lik iPhone 14 Pros Space Black, noe som ikke er spesielt overraskende. Begge variantene skal altså være noe forskjellige fra de nåværende svart-hvitt-alternativene. Den grå fargen er sannsynligvis en gråere variant av Natural Titanium. Igjen er dette mer en justering enn en helt ny valør.

Den eneste nyansen som ryktes å være vesentlig forskjellig er Rose, som – basert på fargen vist i X-posten ovenfor – er mer et rosegull enn en rosa. Selv om denne nyansen ikke er tilgjengelig på iPhone 15 Pro, er den et vanlig og populært fargevalg for telefoner, og den vil tilsynelatende erstatte Titanium Blue på iPhone 15 Pro.

Titanium Blue er uten tvil den mest interessante og uvanlige fargen du kan kjøpe Apples nåværende Pro-telefoner i, så hvis den erstattes av en mindre uvanlig nyanse av rosegull, vil det være en skuffelse for noen, selv om den er populær blant mange rosegullfans.

Fire velkjente valører

Så dette kan bli det minst spennende utvalget av farger for Pro-modeller vi har sett på ganske lang tid, noe som ville være litt synd. Det er et problem som lett kan løses hvis Apple bare tilbyr litt mer enn bare fire fargealternativer, noe som ikke er veldig mange, spesielt med tanke på at det er en så populær telefonserie.

Selskapet selger standardmodellen iPhone 15 i fem nyanser (og i et mye mer interessant utvalg av nyanser), så det føles litt rart og synd at de ikke tilbyr et lignende utvalg for flaggskipsmodellene sine.

Selv om vi ikke forventer at Apple plutselig skal begynne å selge sine iPhone-modeller på Pro-nivå i dristige og lyse fargetoner, er det mulig at denne lekkasjen er feil, så vi håper det er minst ett interessant fargealternativ for iPhone 16 Pro.