Samsung Galaxy Watch 7 kan gå tilbake til et firkantet design

Når Samsung Galaxy Watch 7 endelig dukker opp senere i år, kan den få et mer rektangulært utseende enn vi er vant til – ikke ulikt de beste Apple-klokkene. Det har nemlig dukket opp et nytt rykte som hevder at Samsung planlegger å gå tilbake til sin eldre, firkantede formfaktor for smartklokkene.

Denne informasjonen kommer fra SamMobile, hvis interne kilder rapporterer at ideen blir «entusiastisk vurdert internt» og at denne designmessige overgangen er svært sannsynlig.

Siden vi nå er i mars, er det kanskje mer sannsynlig at dette ikke skjer før med Galaxy Watch 8 i 2025, hvis det i det hele tatt skjer. Ifølge SamMobile er det fortsatt ikke sikkert om endringen innføres i tide for årets modeller.

Samsung har laget mer kantete smartklokker tidligere, inkludert Samsung Gear Live, men det var mange år siden. Alle Samsung Galaxy Watch-modeller som har blitt utgitt har hatt rund fasong helt fra 2018.

På tide med nytt design

Apple Watch Ultra 2 med sin kantete form. (Image credit: Future)

Tar vi en titt på smartklokkemarkedet i 2024, har vi helt klart Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 (og alle deres forgjengere) som gode eksempler på hvordan den rektangulære formfaktoren kan fungere hvis den gjøres riktig.

Så har vi Google Pixel Watch 2 og Google Pixel Watch, som er så runde som de kan bli – kanskje for å skille dem fra Apples kroppsnære enheter. Vi venter ikke å se noe annet med Pixel Watch 3 heller, og den nylig lanserte OnePlus Watch 2 kjører også et rundt design.

En av fordelene med en sirkulær urskive er å kunne legge til en roterende ramme til den – husk å lese vår Samsung Galaxy Watch 6 Classic-anmeldelse for å få vite mer om den funksjonen. Dette ser ut til å være populært blant brukere, men kanskje ikke hos Samsung, gitt de siste ryktene.

Hvis Samsung bestemmer seg for å følge samme lanseringsplan som i fjor, kan vi se nye Galaxy Watch 7-modeller en gang i juli. Det er i den retningen lekkasjene peker. Det er sannsynlig at vi også vil se Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 og en fullstendig presentasjon av Samsung Galaxy Ring på samme arrangement.