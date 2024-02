Apples brettbare iPhone kan lande i september 2026, sammen med iPhone 18

Det ser ut til at vi fortsatt må vente en stund på den første brettbare utgaven av iPhone, men nå har vi en klarere ide om nøyaktig når den vil kunne lanseres, ettersom en ny lekkasje har dukket opp som peker mot en lansering i september 2026.

Denne lekkasjen kommer fra det koreanske nettstedet Alpha Economy (via Android Authority), med henvisning til «en tjenestemann som er kjent med Apples interne forhold», og selv om noen tidligere lekkasjer også har antydet at Apples første brettbare iPhone kan bli lansert i 2026, er dette første gang lanseringsvinduet er blitt så spesifikt at det nevnes en konkret måned.

En lansering i september 2026 vil sannsynligvis innebære at en brettbar iPhone lander sammen med iPhone 18, ettersom Apple har en tendens til å lansere flaggskipene sine i september. Det vil også bety at den sannsynligvis vil lande litt etter Samsung Galaxy Z Fold 8, som sannsynligvis vil lanseres i august 2026, basert på tidligere tendens.

Den desidert bestselgende brettbare

Uansett hevder også denne kilden at et «betydelig antall» personer som jobbet med Vision Pro har blitt overført til utviklingen av denne telefonen, og at Apple regner med å selge rundt 50 millioner enheter.

Som referanse spådde DSCC i midten av 2023 at 15,8 millioner brettbare telefoner ville bli solgt i hele 2023. Dermed virker 50 millioner fra eget merke alene – selv om det merket er Apple – som et ekstremt høyt tall. Men hvis et selskap kan gjøre brettbare telefoner virkelig mainstream, er det Apple.

Vi vil imidlertid ta alt dette med en klype salt, og spesielt lanseringsdatoen i september 2026. Det er fortsatt et stykke unna, så selv om denne informasjonen er korrekt, kan det likevel skje ting som kan endre Apples planer i mellomtiden.

Vi har også nylig hørt at utviklingen av den brettbare iPhonen tilsynelatende har blitt satt på vent fordi Apple ikke har klart å finne en skjerm som oppfyller kravene deres, og den påstanden ser ut til å gå litt mot den seneste lekkasjen.

En ting er sikkert. Vi kommer ikke til å se en brettbar iPhone på en god stund. Selv om den kan lande sammen med iPhone 18, er det for tidlig å være sikker.

