Apples brettbare iPhone kan ha blitt satt på pause på grunn av skjermproblemer

Det er en stund siden vi hørte noe egentlig nytt om en brettbar iPhone, og nå har vi kanskje svaret på hvorfor. Prosjektet er tilsynelatende satt på vent, ettersom Apple ikke finner en brettbar skjerm de er fornøyd med.

Ifølge Fixed Focus Digital på det kinesiske sosiale nettverket Weibo (via MacRumors), har Apple vært travelt opptatt med å undersøke og teste skjermer som kan brettes, men de har ikke klart å finne en som kommer opp til den standarden de ønsker seg til en brettbar iPhone.

Det antas at Samsung er en av produsentene som har levert brettbare skjermer til Apple, men av en eller annen grunn består den ikke testene. Samsung lager selvfølgelig sine egne sammenleggbare telefoner, senest Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Z Flip 5.

Om Apple ikke er fornøyd med estetikken eller holdbarheten til skjermen – eller begge deler – er uklart. Og selv om denne lekkasjen stammer fra en velkjent teknisk vlogger, har ikke vedkommende tidligere kommet med noen Apple-lekkasjer.

Har ingen hast

Det store antallet rykter vi har sett rundt en iPhone Fold antyder at en slik enhet må være under utvikling et sted hos Apple, selv om det fortsatt er uklart om den noen gang vil se dagens lys.

Apple har tradisjonelt latt rivaler som Samsung introdusere ny mobilteknologi før de selv legger inkluderer den i enge modeller. Dette gjelder blant annet fingeravtrykksensorer og trådløs lading. Det ser ut til at det vil være samme sak med brettbare skjermer.

En annen mulighet er at Apple vil introdusere en brettbar iPad før de kommer med en sammenleggbar iPhone, men det er mye usikkerhet rundt den enheten også. Den ville definitivt blitt større, noe som kan gjøre det lettere å utvikle en skjerm som Apple er fornøyd med.

Sørg for å lese vår anmeldelse av Google Pixel Fold for å se noen av fordelene med brettbare telefoner – selv om du må betale en betydelig sum penger for å få en. Det ser i hvert fall ut til at Apple ikke vil bli med på brettbar-kjøret på en god stund ennå.

