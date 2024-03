Samsung Galaxy S24 FE kan bli en uventet evnerik telefon

En spesifikasjonslekkasje antyder at Samsung Galaxy S24 FE kan være enda bedre enn standardmodellen Galaxy S24.

Hvis du har håpet på en Samsung Galaxy S24 FE i år, kan du være heldig, siden en haug med spesifikasjoner for en slik telefon nettopp har lekket ut. Det er et tydelig tegn på at den er på vei. Det er likevel aldri noen garanti, ettersom Samsung ikke kommer med FE-modeller hvert år.

Men utover å være bevis på dens eksistens, peker denne spesifikasjonslisten – lastet opp av tipseren @OreXda (via Phone Arena) – til at dette er en lovende og uventet kraftig telefon.

Ifølge @OreXda vil Samsung Galaxy S24 FE leveres med enten en Snapdragon 8 Gen 3-brikke eller et Exynos 2400. Også standardmodellen Samsung Galaxy S24 bruker disse brikkene. Hvilken du får, avhenger av hvor du er i verden. For amerikanske, kanadiske og kinesiske kjøpere er det Snapdragon-versjonen som gjelder, mens resten av verden får Exynos, så det blir nok samme løsning for FE-modellen.

Specs :- 6.1” AMOLED (not sure)- 256GB (UFS 4.0) / 128GB (UFS 3.1)- 12GB LPDDR5X- 4500mAhFebruary 29, 2024 See more

Selv om Snapdragon-versjonene utvilsomt er litt hvassere, er begge disse variantene førsteklasses prosessorbrikker. Dette ville være en stor endring for FE-serien, ettersom Samsung Galaxy S23 FE var utstyrt med en mindre kraftig brikke enn standardmodellen Samsung Galaxy S23 .

Lekkasjen hevder også at Samsung Galaxy S24 FE vil få et batteri på 4 500 mAh (altså større enn batteriet på 4 000 mAh i Galaxy S24), 12 GB RAM (opp fra 8 GB i Galaxy S24), og muligheten til å velge lagringsplass på enten 128 GB eller 256 GB.

Til slutt opplyser lekkasjen at mobilen får en AMOLED-skjerm på (trolig) 6,1 tommer, selv om de legger til at de ikke er helt sikre på størrelsen. Som referanse har standardmodellen Samsung Galaxy S24 en 6,2-tommers AMOLED-skjerm.

Så hvis alt dette stemmer, vil Samsung Galaxy S24 FE få samme prosessorbrikke og skjermtype som Galaxy S24, riktignok en marginalt mindre skjerm, men med et større batteri og mer RAM, til tross for at Samsung vanligvis selger sine FE-telefoner som litt rimeligere alternativer.

Tvilsomme påstander

Vi er litt skeptiske til dette – spesielt skjermstørrelsen, siden vi tviler på at Samsung ville paret en skjerm i den størrelsen med et batteri på 4500 mAh. Galaxy S23 FE har faktisk så stort batteri, men skjermen er på 6,4 tommer.

Men hvis skjermen faktisk er større og resten er riktig, vil det gi Galaxy S24 FE enda mer fordel i forhold til standardmodellen Samsung Galaxy S24.

Selv om vi tar dette med en klype salt, er det også mulig at noen av de ikke nevnte spesifikasjonene vil være dårligere på S24 FE. Den kan for eksempel ha dårligere kameraer eller en bakside i plast.

Dette kan bli et forvirrende tilskudd til Samsungs telefonsortiment, men siden dette er den eneste Samsung Galaxy S24 FE-lekkasjen, kan vi ikke være sikre på at den faktisk kommer, og hvis den gjør det, vil vi sannsynligvis ikke se den før i oktober. Galaxy S23 FE ble lansert i oktober i fjor.

Så det vil sannsynligvis ta en stund å vente, men forhåpentligvis vil ytterligere lekkasjer og rykter snart tegne et klarere bilde av denne telefonen.