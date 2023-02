Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester .

Samsung Galaxy S23: Kort sammendrag

Samsungs lenge etterlengtede toppmodell Samsung Galaxy S23 er kommet, og den innfrir de aller fleste forhåndstipsene.

Som ventet, har både Galaxy S23 og Galaxy S23 Plus kvittet seg med kanten rundt kameraene. I Samsungs nye S23-serie er den forhøyede kanten som tidligere omga kameraobjektivene på baksiden nå borte. Dermed er designet til denne 6,1-tommers mobiltelefonen blitt renere, og det samme gjelder storesøsteren på 6,6 tommer. Slik har disse modellene fått et utseende som skiller dem mindre fra rivalene.

Det viktigste med Samsung Galaxy S23 er imidlertid ikke det renere utseendet, men hva som befinner seg på innsiden. Alle de tre nyeste flaggskipmodellene til Samsung er nemlig utstyrt med nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Bak dette navnet skjuler det seg en heftig, skreddersydd og prosessorbrikke, overklokket til solide 3,36 GHz. Så kan man lure på om en mobiltelefon egentlig trenger så store muskler, med tanke på at de eksisterende prosessorbrikkene fra Apple og Qualcomm allerede byr på mer enn nok kraft for en telefon. Men den ekstra kraften kan jo gi bedre opptak i 8K 30 fps, mer silkemyke gamingopplevelser og bedre håndtering av kraftkrevende oppgaver som videoredigering i 8K.

Vi har ennå ikke fått testet denne ytelsen fullt ut, men denne prosessorbrikken er uansett et sentralt element i mobiltelefonene i Samsung Galaxy S23-serien, nemlig Galaxy S23, the Galaxy S23 Plus og den saftige Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Plus (foran) og Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I stedet for å arve det imponerende kameraoppsettet fra Samsung Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane) med hovedkamera på 108 MP, har Samsung valgt å la kameraoppsettet i basismodellen være nærmest uforandret. Her får man fremdeles et hovedkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 12 MP og et optisk stabilisert 3x zoom-kamera på 10 MP. Frontkameraet er oppgradert fra 10 MP til 12 MP. Samsung hevder at fotokvaliteten er blitt bedre, særlig på grunn av den oppgraderte prosessorbrikken og de enda kraftigere AI-egenskapene. Og kameraene imponerer virkelig.

Samsung har heller ikke tuklet noe særlig med den 6,1-tommers Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+-skjermen. Under den ligger det fremdeles en ultrasonisk fingerleser, mens nålehullkameraer til selfier er lagt øverst. Skjermen har en dynamisk oppdateringsfrekvens fra 48 Hz til 120 Hz.

Samsung Galaxy S23 er på de fleste områder som betyr noe en kopi av storesøsteren Galaxy S23 Plus. Men det er likevel noen betydelige forskjeller på de to modellene.

Samsung har i stor grad beholdt dimensjonene fra S22, men foruten å være mindre enn Galaxy S23 Plus, har Galaxy S23 noen avvik som må nevnes.

Mobilen beskyttes av det vakre Gorilla Glass Victus 2, som er børstet på baksiden og polert på fronten. På innsiden finner man den Samsung-trimmede Qualcomm-brikken, men lagringsplassen er bare halvparten (basismodellen har 128 GB) og batteriet er mindre. S23 mangler dessuten Plus-modellens forbedrede kjølesystem og UWB (ultrabredbånd).

Dette er altså ikke en så fristende oppgradering som det kunne ha vært, men hvis du er nysgjerrig på hva Samsung har å by på, kan det passe godt å begynne med Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23: Pris og tilgjengelighet

Startpris på 10 990

Dyrere enn forgjengeren

Hadde vi ønsket oss enda flere forbedringer?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 – priser RAM / Lagring Pris 8/128 GB 10 990 8/256 GB 11 490

Samsung lanserte Samsung Galaxy S23 (sammen med Galaxy S23 Plus og Galaxy S23 Ultra) 1. februar. Mobilen ble umiddelbart tilgjengelig for forhåndsbestilling og er i butikkhyllene fra 17. februar.

Med en veiledende lanseringspris på 10 990 kroner er S23 blitt 1500 kroner dyrere enn forgjengeren. Så kan man spørre seg om denne prisøkningen kan forsvares med tanke på den ganske beskjedne oppgraderingen.

Kanskje man heller vil la seg friste av en S23 Plus, eller kanskje til og med en S23 Ultra, som er dyrere, men som også har en del mer å by på.

Samsung Galaxy S23 tar opp tråden etter forgjengeren – men kameramodulen har fått et nytt utseende. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 review: Spesifikasjoner

Samsung Galaxy S23 leveres med to nivåer av lagringskapasitet, nemlig 128 GB og 256 GB. Begge variantene har 8 GB RAM.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23: Spesifikasjoner 128 GB 256 GB Pris: 10 990 11 490 Mål: 70,86 x 146,3 x 7.62 mm 70,86 x 146,3 x 7,62 mm Vekt: 168 g 168 g OS: Android 13 Android 13 Skjermstørrelse: 6,1" 6,1" Oppløsningen: 2316 x 1080 piksler 2316 x 1080 piksler Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8 GB 8 GB Lagringsplass: 128 GB 256 GB Batteri: 3900 mAh 3900 mAh Bakre kameraer: 50 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv 50 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv Frontkamera: 12 MP 12 MP

Samsung Galaxy S23-familien. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 review: Design

Innrammingen er borte og utseendet er blitt renere

Førsteklasses utseende, følelse og materialer

Flott Gorilla Glass-oppgradering

Samsung har eliminert den velkjente rammen rundt kameraene på baksiden av årets modell. Likevel er de fleste andre elementene uforandret fra forgjengeren S22.

Uten denne konturen ligger de tre kameraene av Galaxy S23 ligger fritt i det øvre venstre hjørnet på den 6,1-tommers baksiden i børstet Gorilla Glass Victus 2. Fronten er også utført i Gorilla Glass Victus 2, men her er det polert. Dette er et velkjent og eksklusivt utseende som faller i smak her i gården.

Med målene 70,86 x 146,3 x 7,62 mm har Galaxy S23 omtrent samme størrelse og vekt (168 gram) som før. Dette er en elegant, liten mobiltelefon som ligger godt i hånden, takket være det svakt avrundede metallbåndet som følger ytterkanten. Det er kanskje ikke helt tilfeldig at Samsung Galaxy S23 nesten har eksakt samme størrelse som iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane).

Det er gjort noen mindre ommøbleringer, som at på-knapen og volumknappene er flyttet litt lavere og at plasseringen av antennebåndene er omrokert.

Nedre kant av S23 er omtrent som på S22, med en USB-C-port i midten, samt mikrofonåpninger, høyttalerrist og et fysisk SIM-spor.

For første gang er noen av de utvendige delene produsert delvis av resirkulerte materialer. Dette omfatter de på-knappen, volumknappene og høyttalerristen øverst på skjermen. Dessuten inneholder Gorilla Glass Victus 2 noe resirkulert glass. I tillegg er noe av telefonens emballasje laget av resirkulerte materialer. Dette finner man til en viss grad også i plastbeskyttelsen man skreller av skjermen.

Det er også kommet noen flotte fargevarianter å velge mellom – fantomsvart, lavendel, krem og grønn. I tillegg finnes det mer eksklusive fargevarianter, som lime og grafitt, som bare er tilgjengelige fra Samsung.com (Åpnes i ny fane).

Holdbarheten til mobilen er det som vanlig ikke noe å utsette på. S23-modellene er IP68-klassifisert for både vann- og støvbestandighet.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 (t.v.) og Samsung Galaxy S23 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Øvre kant av Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Nedre kant av Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 sett fra sine. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Skjerm

Ettersom Galaxy S23 og S23 Plus har nesten identiske skjermer av typen Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+, over går faktisk S23 storesøsteren når det gjelder piksler tomme, med 425 ppi mot 393 ppi.

Den 6,1 tommer store skjermen til Samsung Galaxy S23 er flat og har en utrolig slank ytterkant. Den er også lyssterk, med en maksimal lysstyrke på 1750 nits, og den responderer meget godt. Den adaptive skjermoppdateringen gjør at skjermen tilpasser seg aktiviteten din (eller mangelen på sådan), og at den kan begrense frekvensen til 48 Hz (Ultra kan gå helt ned til 1 Hz). Skrollingen er silkemyk og det samme er bevegelsene i YouTube-videoer. Denne mobilen støtter dessuten en berøringsoppdateringsfrekvens på 240 Hz, noe som er ideelt for gaming.

Samsung Galaxy S23 har adaptiv skjermfrekvens. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi forsøkte å deaktivere den adaptive oppdateringsfrekvensen, som i utgangspunktet er aktivert. Dette gjorde vi i innstillinger. Vi merket at skrollingen på skjermen oppførte seg annerledes. Ikke dårlig, egentlig, men bare ikke så silkemyk.

Telefonens nye Advanced Vision Booster gir skjermen bedre fargegjengivelse og kontrast ved bestemte lysforhold (tre ulike). Dette kan ta litt tid å oppdage fordelen av.

Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Kameraer

Kameraoppsettet på baksiden av Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Objektivene på baksiden av Samsung Galaxy S23 kan ved første øyekast se større ut enn på Galaxy S22, men dette er nok en optisk illusjon som skapes av at den forhøyede innrammingen av dem er fjernet.

Sensorene later til å være akkurat de samme som på S22. Det hadde vært flott om Samsung heller hadde valgt å la det fantastiske kamerasystemet fra Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane) gå i arv til denne modellen, men så heldige har vi ikke vært.

Men kameraene henter i det minste kreftene sine fra den nye bildeprosessoren som er integrert i prosessorbrikken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Dette er de tre kameraene på baksiden:

50 MP, ƒ1.8 hovedkamera med OIS og 85-graders synsfelt

12 MP, ƒ2.2 ultravidvinkel med 120-graders synsfelt

10 MP, ƒ2.4 teleobjektiv (3x) med OIS and 36-graders synsfelt

I løpet av vår korte testperiode ble vi tilfredse med disse kameraene. Hvert av objektivene ble benyttet til fotografering av et studio, planter, kunstige blomster, bøker og selvportretter

Alle bildene tok seg godt ut, med klare og presist gjengitte farger. Detaljnivået var gjennomgående godt. Du vil nok ta de fleste bildene med hovedkameraet på 50 MP, som for det meste tar bilder på 12,5 MP, ettersom pikslene grupperes 4 til 1. Du kan velge å ta bilder i 50 MP-modus, noe som går langsommere, men som gir deg større detaljrikdom.

Kameraytelsen er den samme som på Galaxy S23 Plus.

Image 1 of 6 Selfiekameraet på Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future) Ultravidvinkelkameraet på Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vidvinkelkameraet på Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Teleobjektivet (3X) på Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfiekameraet på Samsung Galaxy S23 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung har også lovet oss forbedret «Nightography». Dette er en samlebetegnelse på forskjellige scenarier i svak belysning, og det omfatter både stillbilder og video.

For å teste ytelsen i svak belysning, tok vi noen bilder av noen plastsitroner mens både vi og motivet befant oss under et tykt teppe. Resultatene var bedre enn ventet.

Foran har man fått et nytt kamera på 12 MP ƒ/2.2, og Samsung kaller dette sitt «første Super HDR-selfiekamera», noe som skal gi bedre stillbilder og video i opptil 60 fps – i stedet for 30 fps. Alle de tre S23-modellene bruker den samme kameramodulen foran, noe som betyr man skal få de samme resultatene fra dette kameraet uansett modell.

Vi fikk gode selfier i både standardmodus og portrettmodus, men tiden vil vise hvor mye hold det er i Samsungs påstander.

Samsung Galaxy S23: Ytelse og lyd

Skal gi markedsledende ytelse

Kjapp og silkemyk samhandling

Samsung Galaxy S23 Plus og de andre S23-modellene kjører prosessorbrikken ved navn Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Dette er en skreddersydd versjon av standardutgaven, overklokket til 3,36 GHz.

Dette er vanskelig å verifisere uten videre, men det er ingen tvil om at mobilen er kjapp og velresponderende. Det må bemerkes at Samsungs mobiler ikke lenger gjør forskjell på folk etter hvor i verden de holder til. Nå får alle gleden av det samme silisiumet.

For å danne oss et inntrykk av av de lydmessige egenskapene til Galaxy S23, spilte vi av en YouTube-video med den nye Dungeons and Dragons-traileren. Lyden var høyere enn vantet (vi fikk mange blikk). Vi senket lydstyrken litt og lot oss imponere av stereolyden. I innstillingene kan du dessuten aktivere Dolby Atmos, nos som gir klarere og mer livaktig lyd.

Hele S23-serien støtter forresten 5G. Men noe Samsung ennå ikke har begitt seg inn på, er satellittilkobling. Det er litt overraskende, med tanke på hva konkurrentene allerede har gjort. Eksempelvis har Apple med iPhone 14-serien innført SOS-oppringning via satellitt, og Qualcomm viste under CES 2023 hvordan en demo-enhet utstyrt med Snapdragon 8 Gen 2 kan sende og motta tekstmeldinger via satellitt.

Både S23 og S23 Plus parer Snapdragon 8 Gen 2 med et 5G-modem av typen X70. Dette modemet skal ifølge Qualcomm altså kunne håndtere satellittkommunikasjon.

Samsung er på sin side tause om disse eventuelle egenskapene til Galaxy S23-serien, men kanskje de vil iverksette støtte for dette senere, for eksempel gjennom en oppdatering av programvaren.

Samsung Galaxy S23 har gode videoegenskaper. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Programvare

Alle S23-modellene leveres med Android 13 med Samsungs eget One UI 5.1 lagt over. De lover fire år med OS-oppdateringer og fem år med oppdatering av sikkerheten.

Opplevelsen av brukergrensesnittet er velkjent, og stort sett uendret fra S22. Samsung har imidlertid kommet med flere programvaremessige egenskaper som vi ennå ikke har fått testet.

Dette omfatter Samsung Notes, som nå tillater flere kreatører å arbeide samtidig innenfor samme dokument og se ting sammen i Google Meet, mens rutiner og modi kan tilpasses ulike scenarier. Et eget panel for personvern burde også styrke opplevelsen av god sikkerhet. Her kan du sette Galaxy S23 i vedlikeholdsmodus, slik at alt innholdet er beskyttet så lenge mobilen er underlagt vedlikeholdsarbeid.

Samsung Galaxy S23 (t.v.) og Samsung Galaxy S23 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Batteritid

Med Samsung Galaxy S23 får du et helt greit batteri på 3900 mAh, noe som er 200 mAh større enn batteriet i S22 (men likevel 100 mAh mindre enn batteriet i S21). Det er ennå for tidlig å si hva dette innebærer i praksis, men det er rimelig å anta at batteriet vil vare en hel dag ved normal bruk.

Mobilen har den samme maksimale kablede ladeeffekten som forgjengeren, altså 25 W, i tillegg til trådløs hurtiglading og PowerShare. Med sistnevnte kan du lade opp kompatible enheter som Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 (Åpnes i ny fane) eller en annen mobiltelefon på baksiden av din nye S23.

Samsung Galaxy S23 omgitt av resten av familien. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alt i alt er Samsung Galaxy S23 en tiltrekkende og god oppgradering, der den nye prosessorbrikken trolig må betegnes som høydepunktet. Den gir bedre ytelse og styrker fotoegenskaene.

Dette er ikke en enhet man virkelig må oppgradere til, men den kan likevel utmerke seg blant årets beste mobiltelefoner.

Samsung Galaxy S23: Du kan også vurdere

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Plus Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Plus OnePlus 10 Pro Google Pixel 7 Pro Startpris: 13 990 13 990 12 490 8790 9490 Mål: 70,86 x 146,3 x 7,62 mm 71,5 x 147,5 x 7,85 mm 160,8 mm x 78,1 mm x 7,8 mm 163 x 73,9 x 8,6 mm 162,9 x 76,6 x 8,9 mm Vekt: 196 g 206 g 203 g 201 g 212 g OS: Android 13 iOS 16 iOS 16 Android 12 Android 13 Skjermstørrelse: 6,6" 6,1" 6,7" 6,7" 6,7" Oppløsning: 1080 x 2316 2556 x 1179 2278 x 1284 3216 x 1440 3120 x 1440 Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy A16 Bionic A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Tensor G2 RAM: 8 GB 6 GB (omtrent) 6 GB (omtrent) 8 GB 12 GB Lagringsplass: 128 GB 128 GB 128 GB 128GB 128 GB Batteri: 3900 mAh 3200 mAh 4323 mAh 5000 mAh 5000 mAh Bakre kameraer: 50 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv 48 MP vidvinkel (24 mm ƒ/2.8), 12 MP ultravidvinkel (13 mm ƒ/2.2). 12 MP teleobjektiv (77 mm ƒ/2.8) 12 MP 26 mm, ƒ/1.5 objektiv, 12 MP 13 mm, ƒ/2.4 ultravidvinkel 48 MP hovedkamera, 50 MP ultravidvinkel, 13 MP teleobjektiv 50 MP hovedkamera, 48 MP 5x zoom, 12 MP ultravid makro Frontkamera: 12 MP 12 MP 12 MP ƒ/1.9 32 MP ƒ/2.2 10 MP