iPhone 14 Pro treffer et perfekt balansepunkt for Apples iPhone-teknologi. Denne enheten på 6,1 tommer er ikke for stor, og fronten er blitt forandret med den nye Dynamic Island og en fabelaktig alltid-på-skjerm. Den beholder det ytelsesmessige overtaket på konkurrentene med en kjappere og mer effektiv A16 Bionic-brikken, mens det oppdaterte kameraoppsettet burde tilfredsstille de aller fleste mobilfotografer. Men hvis du skulle trenge den største iPhone-skjermen som finnes, sammen med ytelsen denne telefonen kan skilte med, er det den dyrere 6,7-tommers iPhone 14 Pro Max du skal velge.

Hvis du kom hit direkte fra vår test av iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), kan vi by på en kjapp oppsummering. iPhone 14 Pro er på mange måter den samme modellen som Pro Max, med unntak av størrelsen og batterikapasiteten. Så å si alle spesifikasjonene og ytelsen er de samme. Denne telefonen er imidlertid noe billigere, og den har et litt mer hendig format.

Men for deg som ikke har lest noen andre tester av iPhone 14 (opens in new tab)-serien, er det bare å stålsette seg – for dette er omfattende saker.

På mange måter er iPhone 14 Pro den aller beste iPhone (opens in new tab)-modellen som er laget. Den har en hel haug med sylferske funksjoner, og sammen med iPhone 14 Pro Max er dette den første iPhone-modellen på fem år uten det utskjelte skjermhakket. Med en alltid-på-skjerm med forbedret adaptiv oppdateringsfrekvens og fotografi med pixelsamling er iPhone 14 Pro-serien endelig på samme bane som de sterkeste Android-konkurrentene.

Det kan se ut som om Apple har anstrengt seg for å ta igjen konkurrentene, men sett fra Apples ståsted handler det nok mer om å komme med nyvinninger når de faktisk er klare og vil fungere best for brukerne. Merk deg at Apple ennå ikke har skalert opp til maksimalt nivå med mange av elementene. Vi har fått flere zoom-valg enn før, men ikke større zoom-rekkevidde. Vi har fått pikselsamling med fire piksler, og ikke ni, som med Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

En Apple iPhone 14 Pro med påslått skjerm.

På flere områder, som for eksempel zoom-kapasiteten, hadde vi absolutt ønsket oss mer. På, andre, som hovedkameraets sensor på 48 MP, har Apple virkelig truffet blink.

Uansett mangler det ikke på innovasjon i iPhone 14 Pro. Vi betrakter nye Dynamic Island som den viktigste av dem. Det er en fiffig måte å gjeninnføre TrueDepth-modulen på, som vi først møtte med iPhone X, samtidig som man beholder det meste av teknologien som har gjort Face ID, selfier og fremovervendte AR-knep så effektive.

Dynamic Island er en kombinasjon av programvare og maskinvare som har lagt seg noen få millimeter fra skjermens øvre kant. Den er berøringsfølsom og utrolig fleksibel. Den ser ut til å endre fremtoning fullstendig når man for eksempel mottar en oppringning.

Dette er enkelt og greit en super iPhone. Den ser utrolig velkjent ut, men takket vøre den nye skjermteknologien med en usedvanlig lysstyrke og endelig en alltid-på-skjerm som kjører på 1 Hz. Når skjermen er våken, kan den bevege seg fra 10 Hz til 120 Hz. Dette er suverent. Fotokvaliteten er super, selv om Apple fremdeles nekter å gi oss mer enn 3x optisk zoom.

Takket være A16-prosessoren er ytelsen rå og smidig, og takket være den mer effektive prosessoren er også batterikapasiteten god nok til én dags bruk.

Det er overraskende at Apple ikke har økt prisene enda mer, med tanke på de internasjonale leveranseproblemene. Uansett har de skapt en mobil du vil ha med deg hele tiden.

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro – pris og tilgjengelighet

128 GB: 13 990 kr

13 990 kr 256 GB : 15 290 kr

: 15 290 kr 512 GB: 17 990 kr

17 990 kr 1 TB: 20 690 kr

7. september avduket Apple hele iPhone 14 -serien, med iPhone 14 (opens in new tab), iPhone 14 Plus (opens in new tab), iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Man kunne forhåndsbestille fra 9. september og telefonene er tilgjengelige i butikkhyllene fra 16. september.

iPhone 14 Pro har en veiledende startpris på 13 990 kroner for basismodellen med lagringsplass på 128 GB, og du kan velge helt opp til 1 TB. Til forskjell fra Enkelte Android-modeller, finnes det ikke noen andre RAM-alternativer enn 6 GB.

Apple iPhone 14 Pro sett fra baksiden.

Poengsum for verdi for pengene: 4/5

Apple iPhone 14 Pro – design

Uendret chassis og materialer

Lightning-kablene dine vil fortsatt fungerer

Skjermen har ny og spennende teknologi

Selv om Apple ikke har funnet opp mobildesignet sitt på nytt med de nye modellene, er iPhone Pro (og storesøsteren iPhone 14 Pro Max) forfriskende nykommere.

Sett fra baksiden er iPhone 14 Pro nærmest en kopi av iPhone 13 Pro (opens in new tab). Begge har ramme i rustfritt stål, med børstet glass på baksiden og en deilig glinsende skjerm. Skjermen beskyttes av Apples Ceramic Shield, et gjennomsiktig materiale som inneholder keramiske krystaller som gir ekstra beskyttelse. Vi har ikke testet dette i praksis, ved å slippe telefonen i gulvet.

Chassiset har likevel noen forskjeller. iPhone 14 Pro måler 71,5 x 147,5 x 7,85 mm og veier 206 gram, noe som gjør den en anelse lengre enn iPhone 13 Pro, og bare 2 gram tyngre. Målene er så like at iPhone 14 Pro vil passe godt inn i et etui skapt for forgjengeren.

Apple iPhone 14 Pro sett fra langsiden med volumkontroller og uten fysisk SIM.

Apple har ikke tuklet med plasseringen av knappene. De har beholdt volumknappene, stillebryteren og på-/dvale-/Siri-knappen der de var. Mikrofonene og høyttalerne er plassert på samme sted som før, og det samme gjelder Lightning-porten. iPhone vil med tiden få en USB-C-port, men ikke ennå (opens in new tab).

Kjøpere i USA vil oppleve et spennende eksperiment, nemlig at det fysiske SIM-sporet er borte vekk. Dermed baserer hele iPhone 14-serien seg i USA på eSIM. Så er det spennende å se hvordan mottagelsen blir.

Apple iPhone 14 Pro sett fra øvre kant.

iPhone 14 er vann- og støvbestandig (opens in new tab). For å teste Apples påstander la vi telefonen under springen, og den viste seg å stå seg som et skjold mot vannet.

Kameraoppsettet på baksiden rommer tre objektiver – 48 MP, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP 3x zoom – samt en LiDAR-sensor. Alt dette er omtrent som på iPhone 13 Pro, men linsene virker noe større. Men nå har alle objektivene fått nye sensorer, og hele oppsettet har fått nye egenskaper, inkludert en sensor for omgivelseslys og en redesignet blits.

Men før du slår på mobilen, er den største designmessige endringen faktisk skjult. iPhone 14 Pro er imidlertid mye mer ennå et nytt lag med lakk på iPhone 13 Pro. Den er blitt en mye kraftigere, og takket være Dynamic Island også enn mye nyttigere mobiltelefon.

Apple iPhone 14 Pro sett mot langsiden med på-knappen.

Poengsum for design: 4.5/5

Apple iPhone 14 Pro – skjerm

En 6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm

Ikke mere skjermhakk

Dynamic Island er en kreativ løsning

Alltid-på-skjermen videreutvikler iPhone-opplevelsen

Hjemmeskjermen på en Apple iPhone 14 Pro.

Apple har ikke gjort noe særlig med skjermoppløsningen siden sist. Med sine 2556 x 1179 piksler har iPhone 14 Pro marginalt flere piksler på skjermen enn iPhone 13 Pro. Men Apple har gjort en nytolkning av en del av skjermen – for denne Super Retina XDR OLED er sentrert rundt et helt nytt element kalt Dynamic Island.

Denne avlange formen som ligger og hviler få millimeter fra toppen av skjermen, og marginalt nedenfor en smal høyttalerrist, redefinerer skjermens utseende. Glem det statiske skjermhakket. Dynamic Island lever opp til navnet ved tilsynelatende å endre form og bruk etter hvilken app som brukes, hvile varsler som vises og hvilke gester som gjøres.

Så er likevel Dynamic Island temmelig statisk i fysisk forstand, der den utgjøres av en pilleformet utstansing, en sirkelrund ditto med en svart øy som omgir begge – samt noen aktive piksler mellom de to fysiske utstansingene i skjermen.

Nærbilde av Apple iPhone 14 Pro med Dynamic Island.

Bakenfor utstansingene ligger det et selfiekamera på 12 MP med nye autofokus-ferdigheter. Det tar nemlig strålende selfier. I tillegg har har det IR-sensor og flombelysning. Den gamle nærhetssensoren TrueDepth er nå lagt inn bakenfor skjermen.

Utstansingene hverken flytter på seg eller endrer fasong, og de dekkes ikke av noen piksler. Men Apple har likevel klart å forene det svarte i områdene uten piksler og pikslene som omgir dem, slik at det skapes en dynamisk flate.

Når du registrerer inn ansiktet ditt til Face ID, utvides Dynamic Island i tillegg til å endre fasong slik at det vises en gjengivelse av ansiktet ditt. Når det spille smusikk fra Apple Music, utvides området til å vise an grafisk gjengivels eav lydbildet. Når telefonen ringer, vises det hvem som ringer. Du kan også berøre område for å endre aktiviteter.

Det er en risiko for at du kliner til selfiekameraet med alle disse berøringene, men vi merket oss ikke noen fettmerker mens vi benyttet mobilen. Vi tenker at belegget på telefonen bidro til at den ikke fikk fingermerker.

Denne foreningen av maskinvare, programvare og brukergrensesnitt er snedig. Den fungerer ikke bare med apper spesielt skapt for iPhone, men også for tredjepartsapper. Mange mobiler har ulike typer nålehull og utstansinger, men ingen har gjort noe slikt som dette før.

Apple iPhone 14 Pro med alltid-på-skjermen.

Noe som også er oppgradert på iPhone 14 Pro (og Pro Max) er ProMotion-skjermens adaptive oppdateringsfrekvens, som igjen starter ved 10Hz og går opp til 120Hz. De langsommere oppdateringsfrekvensene brukes til mer statisk innhold, og de raskere til spill og videoer. Denne tilpasningsevnen betyr at skjermen vil tappe batterie mindre når den ikke trenger å oppdatere skjermen konstant. Det er også en type teknologi som er vanskelig å teste, men vi vil uansett si at skjermbevegelser alltid så smidige ut.

Men iPhone 14 Pro-serien har også fått en ny oppgraderingsfrekvens, nemlig 1 Hz. Den brukes til den nye alltid-på-funksjonen til iPhone 14 Pro. Det har tatt Apple lang tid å komme med denne typen funksjonalitet, men endelig har de kommet så langt. Og ikke nok med det. Apple har til og med overgått konkurrentene, for dette er en av de vakreste og mest fargerike alltid-på-skjermene vi har sett. Den viser også nyttig informasjon som widgeter, bilder, mediaavspilling og informasjon fra iOS 16.

Alltid-på-skjermen aktiveres automatisk når skjermen går i dvale, og den kan også aktiveres eller deaktiveres med ett trykk på på-/dvaleknappen. Det er en innstilling under Innstillinger/Skjerm og lysstyrke der du kan slå den helt av. Du kan dessuten vekke den igjen ved å trykke på skjermen. Vi lurer virkelig på hvorfor det tok så lang tid å få en ordentlig oversiktlig iPhone-skjerm

iPhone 14 Pro-skjermen kan altså både svekke lysstyrken og senke hastigheten (til 1 Hz), men den kan også bli utrolig lyssterk ved behov. Den grunnleggende lytsstyrken er på 1000 nits, men dens Super Retina XDR OLED-skjerm kan oppnå en HDR-lysstyrke på 1600 nits, og utendørs hele 2000 nits. Vi hadde aldri problemer med å lese skjermen utendørs, og det skyldes først og fremst den nye lysstyrken. Langvarig bruk av slik lysstyrke kan tappe batteriet raskere.

Poengsum for skjerm: 5/5

Apple iPhone 14 Pro – kameraer

Endelig en sensor på 48 MP med firergruppering

Objektivene oppgradert over hele fjøla

TrueDepth-kameraet har fått autofokus

Kameraoppsettet på Apple iPhone 14 Pro.

Apple har ikke forandret selve kameraoppsettet, men likevel er det meste annet med de tre kameraene på baksiden av iPhone 14 Pro nytt. Dette er de tre objektivene:

48 MP vidvinkel (24 mm ƒ/2.8)

12 MP ultravidvinkel (13 mm ƒ/2.2)

12 MP telelinse (77 mm ƒ/2.8)

Linsene er nye, og det samme er sensorene. Det mest interessante kameraet er utvilsomt det på 48 MP. Dette er det første kameraet fra Apple som grupperer piksler. Det betyr at det tar bilder på 12 MP der fire og fire piksler er gruppert til større enkeltpiksler. De gir bedre gjengivelse av farge og lys. Selv om dette ikke er banebrytense i seg selv, er det flott å se at Apple har tatt dette grepet. Samsung har holdt på med dette en stund, og Samsung Galaxy S22 Ultra har et kamera på 108 piksler der pikslene danner grupper på ni.

Med kameraet på 48 MP kan du ta råbilder i full oppløsning, men dette er en innstilling du må må inn og gjøre selv.

Råbildene (raw) gir deg større alburom når du skal redigere i Photoshop eller Adobe Lightroom (eller i mobilens kameraapp). Vi lastet med noen av bildene som DNG-filer til en PC, og det var deilig å ha stå stor kontroll. Dette vil imidlertid være for mye for de fleste brukerne.

Ultravidvinkelen har fortsatt et synsfelt på 120 grader, men nå har den fått en større sensor som gir bedre ytelse ved svak belysning. Det demonstreres også ved bildene vi tok. Og det gir virkelig utslag ved makrofotografering.

Da Apple endelig kom med makro på iPhone 13 Pro, kunne man i starten ikke kontrollere når funksjonen ble iverksatt. Da var vi ikke så veldig imponert. Makromodusen på iPhone 14 Pro gjør bruk av ultravidvinkelen, og da blir det noe ganske annet. Her utnyttes åpenbart det hvassere objektivet og den bedrede lysmessige ytelsen til den nye sensoren. Dermed kan du vå virkelig flotte nærbilder.

Vi skulle ønske Apple hadde gått lenger enn 3x optisk zoom med 12 MP teleobjektiv. Det er et godt kamera, men du kan få 10x optisk zoom med Samsung Galaxy S22 Ultra, for ikke å nevne telefonens vanvittig høyt interpolerte 100x Space Zoom. Og du kan fremdeles ikke ta flotte månebilder med iPhone.

Apple byr på mer enn én zoom-mulighet, men dette inngår i hovedsensoren, og ligger ikke i en separat linse. En sentral porsjon på 12 MP av objektivet på 48 MP benyttes til bilder i 2x zoom. Dette gir deg flotte 12 MP-bilder med pikselsamling og flotte bilder med 2x zoom fra det samme kameraet. Dette er også et flott verktøy for bilder i portrettmodus.

På videofronten har Apple oppgradert Cinematic Mode til å støtte 4K 30 fps- Opptakene ser flotte ut, og hver gang du bruker denne modusen, føler du deg som en skikkelig filmskaper.

Man har også fått den nye videomodusen Action. Den får du ved å velge det lille ikonet av en løpende mann oppe til høyre i kameraappen. Den digitale stabiliseringsteknologien i denne modusen fungerer gjennom å skjære bort overskytende bevegelser slik at du får jevne bevegelser midt i bildet. Action-modusen har en øvre begrensning på 2.8K, ikke 4K, men dette fungerer utmerket – så lenge du er klar over at du mister visuell informasjon i alle opptakene.

Apple har ennå ikke kommet med video i 8K, og vi kan ikke si at vi savner det.

Dette er jevnt over et godt system for bilder og video. Dette skyldes nok i stor grad Apples nye Photonic Engine, der bildeteknologien Deep Fusion er satt i førersetet. Den behandler ukomprimerte bilder, og gir bedre lys- og fargemessig ytelse.

Apple kunne ha utrettet mer når det gjelder zoom og megapiksler, men iPhone 14 Pro markeder likevel begynnelsen på noe nytt for Apples fototeknologi. Vårt inntrykk er at dette må være en av de aller beste kameramobilene (opens in new tab) akkurat nå.

Poengsum for kameraer: 4/5

Kameraeksempler

Image 1 of 11 Apple iPhone 14 Pro – 3x zoom med hakkespett (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – ultravidvinkelfoto av en bakgård (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – bakgårdsbilde med hovedkameraet (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – 2x zoom i bakgården (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – 3x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – makrofotografi av en plante (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – makrofotografi av blomster (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – hovedkameraet benyttet ved svak belysning (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – foto tatt med hovedkameraet (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – selfie med frontkameraet (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pro – portrettmodus med frontkameraet (Image credit: Future / Lance Ulanoff )

Apple iPhone 14 Pro – Lyd

Apple iPhone 14 Pro sett fra nedre kortside med høyttaler, mikrofon og Lightning-port.

Som nevnt tidligere har iPhone 14 Pro stereohøyttalere, med en høyttaler på underkanten av telefonen og den andre ved den øvre kanten av skjermen.

Disse høyttalerne kan avgi veldig høy lyd uten merkbar forvrengning. De støtter også romlig lyd, så vi fant Netflix' Stranger Things – som støtter Dolby Atmos romlig lyd – og spilte den av på telefonen for å teste hvordan den hørtes. Kombinasjonen av forbedret lydkvalitet og surround-lydeffekten klarte å gjøre serien enda skumlere.

Mobilen er heller ikke så verst som festhøyttaler. Lyden fyller greit et oppholdsrom. Utvalget av musikk med romlig lyd hos Apple Music er ganske omfattende.

Apple iPhone 14 Pro – Ytelse og spesifikasjoner

A16 Bionic utklasser A15

4 nanometers prosess er mer effektivt

16 milliarder transistorer

Systemet utnytter tilgjengelig RAM til fulle

Apples nyeste silisium er en saftig oppgradering fra iPhone 13 Pro og A15 Bionic (som man fremdeles finner i iPhone 14 og iPhone 14 Plus, i kompaniskap med GPU-kjernen fra 13 Pro). A16 Bionic er bygget på en mer effektiv 4 nanometers prosess, har en 6-kjerners prosessor, 5-kjerners GPU og en 16-kjerners nevral motor. Dessuten har den én milliarder transistorer mer enn A15, slik at man nå er oppe i 16 milliarder.

(Image credit: Future)

Ytelsestallene er høyere enn for A15, men ikke i overveldende grad. Med tanke på resultatene i Geekbench 5-testene, slår den fremdeles Snapdragon 8 Gen 1. Men det merkes ikke nødvendigvis i praksis. Vi opplevde at Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) presterer minst like godt som iPhone 14 Pro. I bunn og grunn har faktisk disse mobilene kraftigere ytelse enn brukerne egentlig trenger. Det som er viktigere med den nye prosessoren er energiforbruket, og naturligvis AI-motorene som blant annet muliggjør AR-egenskaper og energihåndtering.

Poengsum for ytelse: 5/5

Apple iPhone 14 Pro – eSIM og satellittilknytning

Apples ensrettede valg av eSIM i stedet for fysisk SIM-kort i USA er overraskende, og det blir spennende og se responsen fra amerikanske brukere

iPhone 14-serien er også de første mobilene fra Apple som støtter tilkobling til satellitter i nødsituasjoner. Dette har vi ikke fått testet, ut over at vi har fått en liten demo fra Apple.

Dette kan være nyttig om du plutselig skulle få problemer på et avsidesliggende sted i fjellheimen.

Apple iPhone 14 Pro – Batteri

Lover litt bedre holdbarhet enn iPhone 13 Pro

Normal bruk med mange ulike oppgaver i én dag går greit

Den enda mer lyssterke skjermen kan sluke batteri ved utendørs bruk

Apple har ikke kommet med noen offentlige opplysninger om batterikapasiteten i iPhone 14 Pro, men batteritiden skal være marginalt bedre enn i iPhone 13 Pro. Apple oppgir at 14 Pro skal klare 23 timers videoavspilling mot 22 timer med 13 Pro. Dette skyldes nok den nye prosessorbrikken og den adaptive oppdateringsfrekvensen av skjermen, og ikke et større batteri.

Etter våre erfaringer skal 24 timers videotitting være mulig, men samtidig kan vi tappe batteriet raskere ved utendørs bruk. I skarpt sollys kan skjermen gå opp i sine maksimale 2000 nits for å kompensere.

Mobilen leveres ikke med strømadapter. det medfølger bare en USB-C-til-Lightning-kabel, men hvis du også kjøper den dedikerte 20 W-laderen, hevder Apple at du kan komme deg opp til 50 % på 30 minutter, og vi opplevde dette som korrekt- Det er det samme som iPhone 13 Pro, men vi har fremdeles ikke tilgang til ultrarask opplading med iPhone 14 Pro.

Mobilen støtter også lading med MagSafe og Qi-ladere.

Poengsum for batteri: 4/5

Apple iPhone 14 Pro – Programvare

Alle iPhone 14-modeller leveres med iOS 16

Fullpakket med nye funksjoner

Brukertilpassede låseskjermer, avsending av tekstmeldinger og ryddigere varsler

Apple iPhone 14 Pro under springen.

En iPhone er ingenting uten plattformen sin. iOS 16, som leveres med alle iPhone 14-modeller, er mer enn bare pynt. Systemet endrer noen grunnleggende aspekter ved iPhone. Ikke bare får du nye og imponerende maskinvarefunksjoner, men iPhone 14 Pro fungerer etter vår mening på nye, uventede og gledelige måter.

En av de største nye forandringene er den nye låseskjermen. I tillegg til at du kan veksle mellom flere nye og brukerdefinerbare låseskjermer, medfølger det temmelig stilig teknologi for bildesegmentering. Vi la inn et bilde av en person på iPhone 14 Pro, og brukte bildesegmenteringen til delvis å legge bildet foran klokken. Da mobilen vekslet over til alltid-på-modus, forsvant dette, og hele klokken dukket opp over vedkommendes hode.

Blant de øvrige oppdateringene er en søkeknapp på hjemmeskjermen, redigerbare tekstmeldinger som også kan tilbakekalles, tilbakekalling av e-post, veivisning i kart med flere stoppesteder samt bildesegmentering, der du kan hente et individ fra nesten hvilket som helst bilde og slippe det inn i apper som notater og meldinger.

Det er utrolig mye å oppdage og gjøre bruk av, og dette gjør utvilsomt opplevelsen av iPhone 14 Pro enda bedre.

Poengsum for programvare: 4.5/5

Apple har prøvd å gjenerobre tapt terreng med iPhone 14 Pro. Alltid-på-skjerm, adaptiv oppdateringsfrekvens og pikselgruppering er gammelt nytt i Android-verdenden. Men Apple gjør alt dette på en måte som er veldig «Apple», og iPhone 14 Pro får det beste ut av hver eneste fasett av disse oppgraderingene.

Super Retina XDR OLED-skjermen har super kvalitet i seg selv, og med den fantastiske Dynamic Island. Det er en av de beste skjermoppgraderingene vi har sett på evigheter.

Vi er glade for at Apple har kommet med enda flere funksjoner i årets iPhone (satellitt-SOS og kollisjonsdeteksjon!) uten at prisen er blitt så utrolig mye høyere. Det gjør nok at du med iPhone 14 Pro får enda mer for pengene. Vi mener også dette er den perfekte størrelsen for en iPhone. Vi liker absolutt den store 6,7-tommers skjermen, men den er litt vel stor for gjennomsnittlige lommer. Med iPhone 14 Pro kan du faktisk glemme at du har med deg mobilen. Apple har gjort akkurat nok til å beholde plassen i førersetet og sementere posisjonen blant de aller beste mobiltelefonene (opens in new tab).

Apple iPhone 14 Pro – Poengkort

Egenskaper Kommentar Vurdering Design Flott utseende og god konstruksjonskvalitet 4/5 Skjerm En solid oppgradering og ikke noe skjermhakk 5/5 Ytelse Apple A16 Bionic er en oppgradering 5/5 Kamera Det oppgraderte kameraoppsettet gir deg endelig pikselgruppering på en iPhone 4/5 Batteri Varigheten avhenger veldig av bruken 4/5 Programvare iOS 16 er en av Apples største plattformoppgraderinger på lenge 4.5/5 Verdi for pengene Det koster å kjøpe en av Apples toppmodeller 4/5

Burde jeg kjøpe Apple iPhone 14 Pro?

Apple iPhone 14 Pro – Dynamic Island.

Kjøp den hvis ...

… du vil ha den beste skjermteknologien på en iPhone

Endelig har vi en iPhone med adaptiv oppdateringsfrekvens helt ned til 1 Hz – og alltid-på-skjerm. Det tok Apple altfor lang tid å komme seg hit, men det var verdt ventetiden.

… du vil ha et av markedets beste mobilkameraer

iPhone 14 Pro tar nydelige bilder med alle kameraene. Den nye 48 MP-sensoren og pikselgrupperingen forbedrer alle bildene du tar – og den nye zoomvarianten 2x er overraskende nyttig.

… du vil ha nye og innovative egenskaper

Dynamic Island er utvilsomt den smarteste implementering av et nålehullkamera så langt. Hvis du vil ha en iPhone med funksjonene til et skjermhakk, uten skjermhakket, i tillegg til en masse nyttige egenskaper, er dette en iPhone for deg.

… du kan ikke strekke deg til det aller beste fra Apple

Hvis du ønsker deg kraften fra en iPhone 14 Pro Max, men ikke prisen og den uhåndterlige størrelsen, finnes det ikke noe bedre valg enn iPhone 14 Pro.

Ikke kjøp den hvis ...

… du vil ha kraftigere zoom

Apples maksimale zoom på 3x er litt i sparsomste laget. Samsung og Xiaomi strekker seg ut i atmosfæren – og forbi.

… du vil ha bedre ladeteknologi

Apples iPhone-modeller holder av en eller annen grunn fast ved Lightning-teknologien. EU presser Apple med flere til å ta i bruk USB-C på alle dingsene deres. Apple har USB-C på mange nettbrett og laptoper, men ikke på iPhone. Men hvorfor vil du ha USB-C? Det fungerer med alle kablene du har, blant annet flere fra Apple.

… du vil betale mindre for mer teknologi

Apple vil aldri komme med de billigste mobiltelefonene på markedet. Med en startpris på 13 990 kroner for 128 GB lagringsplass er det temmelig langt unna Android, der du kan få tilsvarende kapasitet for flere tusenlapper mindre. Men så er de ikke iPhone, da.

Først testet i september 2022.