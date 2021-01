Beste Samsung-telefoner 2021: her finner du en Galaxy etter din smak

Samsung Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra og S10 Plus

Med lanseringen av Samsung Galaxy S21-serien har både standardmodellen og Samsung Galaxy S21 Ultra kommet seg med på denne listen. Du kan lese mer om dem nedenfor.

Så snart vi får testet ferdig Samsung Galaxy S21 Plus, vil nok den også erobre seg en plass på listen. Hvis du heller kan tenke deg en av de mindre kostbare modellene fra Samsung, finner du mange flotte alternativer nedenfor.

Samsung byr nemlig på ypperlige mobiler for de aller fleste av oss, fra flaggskip som Samsung Galaxy S20 Plus og Samsung Galaxy Note 20 Ultra til banebrytende, foldbare telefoner som Samsung Galaxy Z Fold 2 og rimeligere mobiler som Samsung Galaxy S10e.

Du finner alle disse og mange flere i denne oversikten – rangert fra de beste til de ikke fullt så gode. Men du trenger ikke bare gå etter toppmodellen på listen, ettersom du kanskje vil se at en av de andre passer bedre til dine behov. Vi kan anbefale alle sammen, og til hver enkelt har vi tatt med en oversikt og de viktigste spesifikasjonene, slik at du fort kan se hva som kjennetegner hvert enkelt modell.

Så hvis du er ute etter en ny Samsung-telefon, kan du lese deg videre i denne guiden. Sørg for å kikke innom med jevne mellomrom – for her venter vi innrykk fra Samsung Galaxy Note 21, Galaxy Z Flip 3 og Samsung Galaxy Z Fold 3 i løpet av 2021, trolig sammen med enda flere utmerkede Samsung-modeller.

Beste Samsung-telefoner 2021 – en oversikt

Beste Samsung-telefoner 2021

1. Samsung Galaxy S21 Ultra En mobiltelefoon i toppklassen som forrtjener førsteplassen Lansert: Januar 2020 | Vekt: 227 g | Mål: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | OS: Android 11 | Skjerm: 6,8" | Oppløsning: 1440 x 3200 | Prosessor: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM: 12 GB / 16 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: 5000 mAh | Hovedkamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP | Fronkamera: 40MP 12 790 kr Les mer hos ice Den beste kamera-zoomen Blendende design Svært dyr Ikke microSD-kortspor

Samsung Galaxy S21 Ultra er Samsungs superflaggskip i 2021 – og for en telefon den er. For første gang har Samsung gitt S Pen-støtte til en telefon i S-klassen, noe som kan gir deg alle de beste egenskapene fra Galaxy Note-telefon.

Men om vi ser bort fra dette et øyeblikk, er dette likevel en glimrende mobiltelefon, med en kvadruppelkamera som kan skilte med 10 x zoom. I vår test betegnet vi faktisk dette som den beste kamera-zoomen på en alminnelig tilgjengelig Android-telefon.

Samsung Galaxy S21 Ultra tar seg også svært godt ut. Baksiden er utført i matt Gorilla Glass som ser langt bedre ut enn den glinsende Galaxy S20-serien. På forsiden har den en avrundet 6,8-tommers skjerm kant til kant.

For første gang har Samsung kommet med en telefon med både QHD+-oppløsning og 120 Hz oppdateringsfrekvens samtidig. Dette er en av de beste mobilskjermene som finnes.

Telefonen har massevis av kraft, og den er naturligvis temmelig dyr. Men ved lansering lå den likevel noe lavere enn forgjengeren Samsung Galaxy S20 Ultra.

Les vår test av Samsung Galaxy S21 Ultra

2. Samsung Galaxy S21 Ikke den aller beste S21-modellen, men likevel super Lansert: Januar 2021 | Vekt: 169 g | Mål: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | OS: Android 11 | Skjerm: 6,2" | Resolution: 1080 x 2400 | Prosessor: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM: 8 GB | Lagringsplass: 128 GB / 256 GB | Batteri: 4000 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP 8 078 kr Les mer hos CDON Fantastisk og allsidig kamera Billigere enn Galaxy S20 Ikke støtte for microSD Skjermen er ikke den beste

Samsung Galaxy S21 er den enkleste og rimeligste modellen i Galaxy S21, og tross den relativt lave prisen har den svært mye å by på.

Trippelkameraet er svært allsidig, med de tre viktigste objektivene du venter deg i en smarttelefon – hovedlinse, telelinse og ultravidvinkel. Alle tre presterer godt.

Her får du også betydelig kraft, solid batterikapasitet og en AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Med sine 6,2 tommer er den mer kompakt enn resten av S21-serien, så den er ideell for deg som ikke vil drasse på en diger telefon.

En endring i negativ retning fra forgjengeren er at skjermoppløsningen er senket til Full HD+, og at baksiden er i «glast», og ikke i glass.

Les vår test av Samsung Galaxy S21

3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ultra på den gode måten Lansert: August 2020 | Vekt: 208 g | Mål: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,9" | Oppløsning: 1440 x 3088 | Prosessor: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM: 12 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: 4500 mAh | Hovedkamera: 108 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP 14 786 kr Les mer hos CDON Flott 5 x kamerazoom Nye og nyttige S Pen-funksjoner «Ultra-dyr» Langsommere opplading

Samsung Galaxy Note 20 Ultra er et beist av en mobiltelefon med et beist av en pris. I vår test fremhevet vi skjermen som den beste på en mobiltelefon og kameraet som det beste på en Android-telefon. Det er også utrolig moro å bruke den, takket være dens 5 x optiske zoom, morsomme filtre og elegante kameragrensesnitt. Men dette er nå blitt overgått av S21 Ultra.

Hovedkameraet rommer en hovedsensor på 108 MP, en 12 MP periskoplinse og en 12 MP ultravidvinkel. AMOLED-skjermen er på enorme 6,9 tommer og 1440 x 3088, med 496 piksler per tomme og en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz.

Men Samsung Galaxy Note 20 Ultra begrenser seg ikke til dette. Den skiller seg også fra konkurrentene med sin S Pen, som du kan drodle på skjermen med, synkronisere stemmeinnspillinger med håndskrevne notater og mye mer.

Dessuten har telefonen naturligvis en motor i toppklassen, med 12 GB RAM og enten Snapdragon 865 Plus- eller Exynos 990-prosessor, avhengig av hvor du kjøper den. Begge byr uansett på solid kraft.

Her får du også 5G, mye lagringsplass, et førsteklasses design, en skjermintegrert fingeravtrykksleser og et stort batteri. Dette er en telefon som nesten har alt – men oppladingen kunne skje raskere og det er ganske skuffende at du ikke kan få både 120 Hz oppdateringsfrekvens og QHD+-oppløsning samtidig.

Den største ulempen er imidlertid prisen. Men hvis du har råd, og ønsker deg alt det Note 20 Ultra har å by på, er dette et utmerket valg.

Les vår test av Samsung Galaxy Note 20 Ultra

4. Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Plus er akkurat passe Lansert: Mars 2020 | Vekt: 186 g | Mål: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,7" | Oppløsning: 1440 x 3200 | Prosessor: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8 GB/12 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: 4500 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP + ToF 3D | Frontkamera: 10 MP 8 990 kr Les mer hos Elkjop Kraftig, men elegant Kraftig forbedret zoom Høy pris Stort sett små forbedringer

Samsung Galaxy S20 Plus toppet lenge listene i 2020, før blant annet S21-serien har sendt den nedover.

Dette er uansett en fantastisk telefon. Designet er ikke veldig forandret fra Galaxy S10 Plus, men de fleste andre elementene er blitt oppgradert. Skjermen har en oppdateringsfrekvens på silkemyke 120 Hz, en kraftigere prosessor og kameraer som er blitt solid oppgradert.

Det mest spennende objektivet er telelinsen på 64 MP, med en 3x hybrid optisk zoom, men her får du dessuten hovedobjektiv og ultravidvinkel på 12 MP, i tillegg til en dybdesensor.

Batteriet er på kraftige 4500 mAh, du får 5G-støtte og alt det andre du forventer deg av et Samsung-flaggskip – som vannbestandighet og en skjermintegrert fingeravtrykksleser. Samsung Galaxy S20 Plus er en av de aller beste telefonene, uansett selskap.

Les vår test av Samsung Galaxy S20 Plus

5. Samsung Galaxy S20 Den mest enhåndsvennlige av Samsungs flaggskipmodeller fra 2020 Lansert: Mars 2020 | Vekt: 163 g | Mål: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,2" | Oppløsning: 1440 x 3200 | Prosessor: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8 GB/12 GB | Lagringsplass: 128 GB | Batteri: 4000 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP 6 312 kr Les mer hos CDON God kameraoppgradering Samsungs beste skjerm da den kom Ganske dyr Svakeste spesifikasjoner i sin serie

Selv om den er litt mindre spennende enn Samsung Galaxy S20 Plus og S20 Ultra, koster Galaxy S20 mindre og har en mer lommevennlig størrelse.

Selv om den med sine 6,2 tommer ikke akkurat er en liten mobiltelefon, har skjermen QHD+-oppløsning, 120 Hz oppdateringsfrekvens og en av de beste AMOLED-skjermene som så langt var montert på en telefon.

Samsung Galaxy S20 har dessuten et imponerende kameraoppsett, med en 64 MP telelinse, 12 MP hovedobjektiv og 12 MP ultravidvinkel. Dermed mangler den bare dybdesensoren man finner på S20 Plus.

Samsung Galaxy S20 finnes også i en 5G-variant, har et batteri på 4000 mAh og mye kraft med enten Snapdragon 865- eller Exynos 990-prosessor.

Les vår test av Samsung Galaxy S20

6. Samsung Galaxy Note 10 Plus Dette er et flott «telefonbrett» fra Samsung Lansert: August 2019 | Vekt: 196 g | Mål: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | OS: Android 9 | Skjerm: 6,8 | Oppløsning: 1440 x 3040 | Prosessor: Snapdragon 855 / Exynos 9825 | RAM: 12 GB | Lagringsplass: 256 GB/512 GB | Batteri: 4300 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP + ToF 3D | Frontkamera: 10 MP 7 490 kr Les mer hos ice Praktisk S Pen Den beste skjermen på en smarttelefon da den kom på markedet Veldig dyr Kameraet burde ha vært bedre

Samsung Galaxy Note 10 Plus er overgått av Note 20 Ultra, men den er likevel en av de beste mobilene med en pekepenn. Den kan skilte med en enorm skjerm, en kraftig prosessor og fire kameraer på baksiden.

Høydepunktet er nevnte S Pen, en penn som gir deg mange flere muligheter på mobilen. Den brukes ikke bare til å tegne eller notere, men gir deg også en rekke gester du kan benytte.

Joda, dette er en dyr telefon, altfor dyr for de fleste, men her får du kvalitet for hver krone.

Les vår test av Samsung Galaxy Note 10 Plus

7. Samsung Galaxy S20 Fan Edition Egentlig Samsung Galaxy S20 Lite Lansert: Oktober 2020 | Vekt: 190 g | Mål: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,5" | Oppløsning: 1080 x 2400 | Prosessor: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 6 GB/8 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB | Batteri: 4500 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP | Frontkamera: 32 MP 5 690 kr Les mer hos ice Kan ta gode bilder Kraftig prosessor Prisen er i overkant Designet føles billig

Samsung Galaxy S20 Fan Edition er mer eller mindre en Samsung Galaxy S20 Lite, men den har tatt med seg noen av de beste egenskapene fra Galaxy S20.

Høydepunktene er skjermen, kameraet og prosessoren. Førstnevnte er en Super AMOLED på 6,5" med en oppløsning på 1080 x 2400 med en silkemyk oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Kameraet har tre liser, og omfatter en hovedsensor på 12 MP, en ultravidvinkel på 12 MP og en telelinse på 8 MP, noe som dekker det viktigste på fotofronten. Objektivene yter jevnt godt.

Med 5G-versjonen av telefonen får du en Snapdragon 865-brikke, mens 4G-utgaven drives av en Exynos 990. Konstruksjonen kunne vært bedre og prisen er nok noe høy, men ellers er Samsung Galaxy S20 Fan Edition en utmerket mobiltelefon.

Les vår test av Samsung Galaxy S20 Fan Edition

8. Samsung Galaxy Note 20 Verdens dyreste plasttelefon? Lansert: August 2020 | Vekt: 192 g | Mål: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,7" | Oppløsning: 1080 x 2400 | Prosessor: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM: 8 GB | Lagringsplass: 256 GB | Batteri: 4300 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP 8 847,21 kr Les mer hos CDON Allsidig oppsett med tre kameraer S-Pen er strålende, som alltid Dyr til å være en telefon med bakside i plast Bare 60Hz-skjerm

Samsung Galaxy Note 20 er ikke like spennende som Note 20 Ultra, Med tanke på at den bare har FHD+-skjerm og en bakside i plast, har den langt høyere kvalitet enn man skulle tro. Den er uansett et godt valg hvis du vil ha en relativt rimelig telefon med S Pen.

Og denne telefonen har ikke bare pekepennen å skilte med. Samsung Galaxy Note 20 er dessuten kraftigere, takket være prosessoren (Snapdragon 865 Plus eller Exynos 990) og 8 GB RAM. Trippelkameraet, med hovedsensor på 12 MP, 64 MP telelinse og 12 MP ultravidvinkel gir allsidige fotomuligheter.

Tross de mer beskjedne spesifikasjonene er denne mobilen langtfra billig. Men hvis du ikke vil strekke deg helt til Note 20 Ultra, men samtidig ønsker deg noe nyere enn Note 10, er dette et godt valg.

Les vårt førsteinntrykk av Samsung Galaxy Note 20

9. Samsung Galaxy Z Fold 2 Den mest futuristiske telefonen i 2020 Lansert: August 2020 | Vekt: 282 g | Mål: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (åpen) | OS: Android 10 | Skjerm: 7,6" og 6,23" | Oppløsning: 1768 x 2208 og 816 x 2260 | Prosessor: Snapdragon 865 Plus | RAM: 12 GB | Lagringsplass: 256 GB/512 GB | Batteri: 4500 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP + 10 MP 23 188 kr Les mer hos ComputerSalg Mye større frontskjerm Hengselet er blitt mye bedre enn på forgjengeren Så dyr en telefon kan bli Mangler Samsungs beste kameraer

Samsung Galaxy Z Fold 2 er i skrivende stund selskapets beste foldbare telefon så langt. Den er blitt bedre enn originalen, Galaxy Fold, på mange måter. Den gir også en mer førsteklasses opplevelse enn Samsung Galaxy Z Flip.

Dette er egentlig et nettbrett og en telefon i ett, og den ser kledelig futuristisk ut, og den har også en mye større (og dermed nyttigere) frontskjerm enn forgjengeren. The Samsung Galaxy Z Fold 2 er dessuten kraftfull, og har den samme oppdateringsfrekvensen på 120 Hz som fler andre toppmodeller fra Samsung.

Den mangler imidlertid Samsungs beste kameraer, og den ser litt billig ut – og derfor havner den ikke høyere på listen. Men dette er ting Samsung kan ordne opp i – og da blir Galaxy Z Fold 3 et mesterverk.

Les vårt test av Samsung Galaxy Z Fold 2

10. Samsung Galaxy S10e En rimeligere S10 Lansert: Mars 2019 | Vekt: 150 g | Mål: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | OS: Android 9 | Skjerm: 5,8" | Oppløsning: 1080 x 2280 | Prosessor: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 6/8 GB | Lagringsplass: 128/256 GB | Batteri: 3100 mAh | Hovedkamera: 12 MP + 16 MP | Frontkamera: 10 MP 6 190 kr Les mer hos Elkjop Supert kamera til denne prisen Enkel å betjene med én hånd Ikke skjermintegrert fingeravtrykksleser Tykkere enn S10

Lyst på en S10, men ikke like lysten på å betale det den koster? Samsung løser dette ved å tilby deg den rimeligere modellen Galaxy S10e, som dukket opp som et tilskudd til selskapets flaggskipmodeller i 2019.

Galaxy S10e har kvittet seg med mange av de avanserte egenskapene du finner på S10-produktene i listen, for eksempel skjermintegrert fingeravtrykksleser og høyoppløselig skjerm, men designet er elegant og prisen er rimelig.

Det doble kameraet på baksiden kan ta imponerende bilder, særlig med prisen tatt i betraktning, og du får en ganske kraftig prosessor og 6 eller 8 GB RAM.

Alt i alt er Galaxy S10e langtfra like imponerende som sine søsken i S10-serien, men hvis du ikke vil bruke så mye penger, kan dette være en Samsung-telefon etter din smak.

Les vår test av Samsung Galaxy S10e