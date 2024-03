Sonos-hodetelefonene kan slippes til sommeren, sammen med en ny høyttaler som virker litt malplassert

Sonos forbereder seg på å utvide sitt utvalg av lydprodukter med introduksjonen av sitt første par etterlengtede trådløse hodetelefoner i juni, samt en ny og større festhøyttaler. Ifølge en rapport fra Bloomberg er merkets inntog på hodetelefonarenaen endelig i gang, etter at flere programvarerelaterte utfordringer er overvunnet – utfordringer som påvirket de siste stadiene av utviklingen.

Det nye paret med Sonos-hodetelefoner skal integreres sømløst med Sonos' eksisterende utvalg av høyttalere og lydplanker. Naturligvis vil de koste en del, og prisanslaget er rundt $449 (som vil være rundt 4600 kroner direkte konvertert) . Det ville ha gjort dem til noen av de dyreste trådløse hodetelefonene som finnes. De ville i så fall blitt billigere enn Apple AirPods Max med en pris på over 6000 kroner og fått omtrent samme pris som Bose QuietComfort Ultra, som koster i underkant av 5000 kroner.

Sonos-hodetelefonene har vært under utvikling i lang tid. Rykter har sirkulert om hva du kan forvente av Sonos' inntog på hodetelefonmarkedet helt siden 2019, og merket ble sagt å ha lagt produktet på hylla (om enn ikke permanent) i 2020.

Selv om det har vært få bekreftede detaljer om hva vi kan forvente av Sonos-hodetelefonene, rapporterer Bloomberg at Sonos vil produsere mellom 650 000 og 1 million enheter av dem. Det betyr i hvert fall at de er sikre på at de vil selge godt. Basert på ryktene og patentene forventer vi også at de sannsynligvis vil få et ganske kult over-ear-design og sannsynligvis vil kunne strømme musikk over Wi-Fi når de brukes hjemme for å gi bedre lydkvalitet.

Lanseringen av Sonos-hodetelefonene er ventet i begynnelsen av juni, så vi trenger ikke vente for lenge for å få se hvilke andre funksjoner de vil by på. Bloomberg melder at Sonos kanskje allerede ser på å utvikle en andregenerasjonsmodell, så vel som trådløse ørepropper.

Men den Sonos-høyttaleren, da?

I tillegg til å rapportere at Sonos-hodetelefonene endelig er på vei, avslørte Bloomberg også at lydteknologiselskapet har planer om å utvide sortimentet med en ny høyttaler. Ifølge Bloomberg jobber Sonos med en stor festhøyttaler som forventes å utfordre blant andre Sony og UE Hyperboom.

Dette virker som et merkelig fokus, med tanke på at Sonos Move 2 allerede er utrolig høylytt og kraftig. Hvor mye kraftigere kan en større og mektigere Sonos-festhøyttaler bli? Og, enda viktigere, hvor mye dyrere? Markedet for de beste festhøyttalerne er allerede overfylt som det er, og hvis vi kjenner Sonos rett, vil høyttalerne deres høres bra ut, prestere bra, men også ta et steg opp i pris. Du kan allerede finne mange gode alternativer, som den store Tribit Stormbox Blast med en imponerende lyd – til halve prisen av Move 2.

Vi har vanskelig for å se hvordan en enda større bærbar høyttaler skulle klare å tiltrekke seg et stort publikum og være noe folk faktisk ønsker å kjøpe.