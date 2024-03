OnePlus 13 kan få forbedrede kameraer, men miste det kule designet til OnePlus 12

Nye kameraer, et nytt design, en ny fingeravtrykksensor og en ny prosessorbrikke er angivelig planlagt for OnePlus 13.

Det er fortsatt litt tidlig for lekkasjer om OnePlus 13, ettersom OnePlus 12 ble lansert i desember (og ikke fikk sin globale lansering før i januar), men vi hører allerede de første ryktene om telefonen. De antyder at store endringer på kamerafronten.

Dette er ifølge tipseren Digital Chat Station, som lastet opp et innlegg på Weibo (via NotebookCheck) som hevder at både designet og kvaliteten til kameraene vil endre seg.

Lekkasjen er ikke så veldig spesifikk om disse endringene, og vi har bare den oversatte teksten å gå etter. Dermed kan noe gå tapt i oversettelsen, men det later til at den ganske distinkte kameramodulen som benyttes av OnePlus 12 vil bli endret.

Når det gjelder selve kameraene, skriver Digital Chat Station at det er jobbet med hovedkameraet på 50 MP og periskopkameraet (som i tilfellet OnePlus 12 er en 64 MP med 3x optisk zoom).

Imidlertid er det noen åpenbare endringer som kan gjøres, ettersom OnePlus er et datterselskap av Oppo, som uten tvil har overlegne kameraer på flaggskipet Oppo Find X7 Ultra. Disse inkluderer en annen 50 MP hovedsensor og et par 50 MP periskopkameraer, hvorav ett tilbyr 6x optisk zoom. Så det er fullt mulig at OnePlus 13 vil arve noen av disse kameraene.

Mer kraft og sikkerhet

Digital Chat Station begrenser seg ikke til dette. Ikke overraskende nevner de også at OnePlus 13 tilsynelatende vil ta i bruk en proesssorbrikke av typen Snapdragon 8 Gen 4. Den nåværende modellen bruker Snapdragon 8 Gen 3, så har alltid vært forventet. Hvis mobilen lanseres i desember i år igjen, kan den bli en av de første telefonene utstyrt med denne førsteklasses proesssorbrikken.

De sier også at OnePlus 13 vil få en 2K-skjerm (akkurat som den nåværende modellen) og i et annet Weibo-innlegg hevder en annen lekkasje (Smart Pikachu, via GSMArena) at telefonen vil ha en ultrasonisk fingeravtrykkskanner. Denne typen sensorer brukes allerede av noen telefoner – som Samsung Galaxy S24 – og de er vanligvis både tryggere og mer pålitelige enn optiske sensorer som de som brukes av OnePlus 12.

Så selv om vi skulle ta disse påstandene med en klype salt, høres det ut som OnePlus 13 kan bli en ganske solid oppgradering på flere måter. Men med tanke på at vi i vår anmeldelse av OnePlus 12 beskrev den som «kanskje det kuleste mobildesignet noensinne», vil selskapet måtte jobbe hardt for å lykkes med å forbedre dette designet ytterligere.