OnePlus 12 – kort sammendrag

OnePlus 12 er stilig – det er ingen det ingen tvil om. Den ser nydelig ut, og OnePlus har på en eller annen måte klart å skille seg ut fra mengden av intetsigende flak som roterer i butikkhyllene med et av de flotteste fargealternativene vi noen gang har sett på en telefon, sammen med et design som er kompromissløst og polert.

Her får du en telefon som er mye billigere enn den beste Samsung Galaxy eller Apple iPhone, samtidig som du får de beste funksjonene tilgjengelig i det absolutt beste flaggskipet på markedet.

Dette gjør OnePlus 12 til en flott telefon, spesielt når du sammenligner den med konkurrerende telefoner i samme prisklasse. Hvis OnePlus 12 nesten er god nok til å overgå Galaxy S24 Ultra, er den mer enn god nok til å utfordre Galaxy S24. Selv Pixel 8 Pro og Pixel 8 burde virkelig bekymre seg for denne nye konkurrenten.

OnePlus 12 har god ytelse, god nok til å holde tritt med den nyeste iPhone 15 Pro innen spill og enkelte produktivitetsoppgaver. Den har kameraer som gir utmerkede bilder, og i noen tilfeller er disse bildene mer overbevisende enn de som leveres av Galaxy S24 Ultra, samt markedets andre førsteklasses kameratelefoner.

Med andre ord, hvis du velger OnePlus 12 fremfor den andre telefonen du vurderte, vil du ikke føle at du går glipp av noe. Du får ytelse på toppnivå, flott fotografering og batteritid over flere dager. Du får også noen fine funksjoner som du ikke finner andre steder, som superrask lading og til og med en IR-sender som kan bytte kanal på TV-en din.

For sin pris er OnePlus 12 en flott telefon som overgår forventningene.

Det som mangler er noen av de samme aspektene som OnePlus har utelatt tidligere, men nå kan disse funksjonene være viktigere enn noen gang. For det første er ikke OnePlus 12 like holdbar som Samsung Galaxy S24 Ultra eller iPhone 15 Pro, ikke engang i nærheten. Sammenlignet med iPhone 15 Pros titanramme og det nye Gorilla Armor-glasset på Galaxy Ultra, klarer ikke OnePlus 12 helt å følge med.

Enda verre er det at OnePlus nok en gang har hoppet over IP68-sertifiseringen, som kunne ha sikret at telefonene deres kunne tåle å senkes under vann. OnePlus sier at du kan bruke telefonen i regnet, og de har til og med bygget skjermen for å ta høyde for vanndråper. De gikk bare ikke så langt som å gjøre telefonen virkelig vanntett, noe som er synd med tanke på at iPhone-, Pixel- og Galaxy S-telefonene alle kan ta seg en liten dukkert. Det er vanskelig å fullt ut anbefale en telefon som ikke tilbyr denne grunnleggende beskyttelsen.

Den største utelatelsen til OnePlus sammenlignet med konkurrentene vil ikke merkes på flere år, men det kan være den viktigste i det lange løp. Samsung og Google har lovet å støtte henholdsvis den nyeste Galaxy S24- og Pixel 8-serien i syv år med Android OS og sikkerhetsoppdateringer. OnePlus har ikke sagt noe om dette og tidligere har de levert tre år eller mindre, noe som nå er langt bak de beste Android-telefonene.

Til tross for disse svakhetene, som nevnt tidligere, er det mye å elske med OnePlus 12. Hvis kompromissene som er gjort med denne telefonen ikke betyr noe for deg, kan vi anbefale denne telefonen på det varmeste.

OnePlus 12 – pris og tilgjengelighet

Kostet 11 790 kr ved lansering

Blir enda billigere med innbytterabatter

OnePlus 12 er tilgjengelig i to varianter – en med 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass, og en med 16 GB RAM og 512 GB lagring. Basismodellen koster 11 790 kroner, mens standardprisen for modellen med mer lagringsplass kom på markedet for 12 990 kroner.

Ved lanseringen tilbød OnePlus imidlertid et par fine innbytterabatter og andre fordeler ved kjøp av telefonen, som et par Buds Pro 2 på kjøpet, 10 % rabatt for studenter og 7 % rabatt på 256 GB modell.

Det er imidlertid verdt å merke seg at selv billigere telefoner vanligvis har IP68-sertifisering for vannbestandighet, samt fem år (iPhone 15) eller syv år (Pixel 8 og Galaxy S24) med programvareoppdateringer, noe som kan gjøre disse enhetene mer verdifulle på lang sikt.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12 – priser Lagring Pris 256GB 11 790 kroner 512GB 12 990 kroner

Verdi – poeng: 5 / 5

OnePlus 12 – spesifikasjoner

OnePlus 12 bruker en prosessorbrikke av typen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, akkurat som Samsung Galaxy S24, men den er ikke overklokket som Samsungs «for Galaxy»-variant. I tester, inkludert benchmark-apper, presterte OnePlus 12 veldig bra mot Galaxy-telefonene og de nyeste iPhone 15 Pro-modellene, og slo til og med iPhone i noen tester. Resultatene var alltid veldig nær, noe som betyr at OnePlus kanskje ikke er den absolutt raskeste telefonen du kan kjøpe, men forskjellene er mindre enn noen gang før.

Der OnePlus vinner på spesifikasjonsfronten er innen lading og batteristørrelse. Den har et batteri på 5400 mAh, som faktisk er to 2700 mAh-celler. Dette betyr at du kan lade med effektivt 80 W, eller opptil 50 W trådløst med en AirVOOC-lader.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12 – spesifikasjoner Header Cell - Column 1 Mål: 164,3 x 75,8 x 9,2 mm Vekt: 220g Skjerm: 6,82" OLED; 1 600 nits; 4 500 nits maksimal lysstyrke Oppløsning: 1440 x 3168 piksler Oppdateringsfrekvens: 120 Hz Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12 GB / 16 GB Lagring: 256 GB / 512 GB OS: Android 14; Oxygen OS 14 Bakre kameror: 50 MP vidvinkels; 48 MP ultravidvinkels; 64 MP 3X zoom Främre kamera: 32MP Batteri: 5 400 mAh Laddning: 80W trådbunden; 50W trådlöst Färger: Flowy Emerald, Silky Black

OnePlus 12 - design

Unik grønn farge med kule striper og sateng-finish

Selv den svarte har et unikt, glitrende utseende

Kanskje det kuleste designet på en telefon noensinne

I en tid da Apple og Samsung ser ut til å gå tilbake til sine tidligere designvalge, omfavner OnePlus dristige kurver og iøynefallende fargealternativer med OnePlus 12. Vår testmodell har den vakre fargen Flowy Emerald, som vi umiddelbart falt for på forhåndsvisningen vi så i fjor. Men selv med Silky Black har den en unik, glitrende finish som gjør at den gnistrer ulikt noe annet helsvart alternativ på markedet.

Galaxy S24 er en veldig flat telefon, uansett hvilken utgave du velger. Samsung Galaxy har gjort kuttet ut alle kurvene og de myke linjene på telefonene sine i år. OnePlus 12 er derimot mykt avrundet langs hver kant. Kameramodulen flyter pent inn fra kanten av telefonen, med en blanding av farger og polert glass som føles virkelig stilig.

OnePlus 12 beholder dempe-glidebryteren, og OnePlus-fans ville sannsynligvis gjøre opprør hvis de ble stående uten den. Vi tror fortsatt glidebryteren er mer nyttig enn handlingsknappen på iPhone 15 Pro Max, men det vi virkelig ønsker er en utløserknapp for kameraet. Spesielt på en telefon med ekte Hasselblad-kameraer. Hva med det, OnePlus?

OnePlus 12 er en ganske omfangsrik telefon, men det skal vi ikke klage på. Den er tykkere enn noen nåværende iPhone 15- eller Galaxy S24-telefon, selv de største av dem, men så har den da også et mye større batteri. Det betyr lengre batteritid. Vi har i årevis mast om at telefonprodusenter øker tykkelsen en liten smule slik at telefonen kan vare lenger. OnePlus lyttet. Takk!

Til tross for sin større skjerm, er OnePlus 12 faktisk noe mindre enn flere av konkurrentene, noe som betyr at den er lettere enn Galaxy S24 Ultra, som er nær i størrelse. Den føles fortsatt solid og tykk, selv om de buede kantene gjør den behagelig å holde.

Vi kan likevel ikke tilgi mangelen på IP68-støtte, og for å sette dette i sammenheng har Samsung gjort vanntetthet til en standardegenskap på alle Galaxy S-telefoner (med unntak av én) siden Galaxy S5, og vi er kommet helt opp til Galaxy S24 i år. Å selge en telefon uten IP68-sertifisering er som å selge en bil uten ryggekamera. Kanskje du kan kjøre trygt uten den funksjonen, men vil du det? På samme måte foretrekker nok de fleste tryggheten ved å vite at telefonen ville overleve en ikke planlagt dukkert i toalettet.

Design – poeng: 4,5 / 5

OnePlus 12 – skjerm

Utrolig lyssterk skjerm

Hvassere enn iPhone 15 Pro Max

Større enn Galaxy S24 Ultra, men avrundet slik at den ser mindre ut

Vi er ikke sikre på hva OnePlus har gjort for å nå maksimale lysstyrkenivåer på opptil 4500 nits på OnePlus 12, men kanskje de burde stoppe leken der? OnePlus-representanter fortalte oss at nivåer over 3000 nits kan være skadelige for øynene dine over tid, og OnePlus 12 vil faktisk ikke overvelde deg med så mye lys på én gang i en lang periode. Det er mer sannsynlig at den ganske enkelt vil lyse opp små områder på skjermen som trenger et boost. Men likevel, når vi krysser terskelen for potensiell øyeskade, kan vi ha gått for langt.

Bortsett fra lysstyrken, var vi virkelig imponert over skjermens hastighet og respons, spesielt ved gaming. Denne skjermen er helt forsinkelsesfri på alle måter.

OnePlus 12-skjermen er tilsynelatende brøkdel større enn Galaxy S24 Ultra, og den er teknisk skarpere, men avrundingen i kantene gjør at den virker litt mindre. Vi foretrekker utseendet til OnePlus 12-kurvene, men det fantastiske nye Gorilla Armor-glasset på Galaxy S24 Ultra gjør Samsungs toppmodell mye bedre til å eliminere gjenskinn fra studiolys og skarp sol.

Skjerm – poeng: 5 / 5

OnePlus 12 – programvare

God versjon av Android og gode organisasjonsverktøy

Ingen unødvendige AI-funksjoner som ingen ba om

Oxygen OS er fortsatt Android, men ikke så komplekst som Samsungs sørgelige One UI

OnePlus bruker Oxygen OS fra morselskapet Oppo med Android 14, og de holder seg til et lett nivå av Android, i motsetning til Samsungs Galaxy S24, som er lastet med ekstra funksjoner og apper. OnePlus 12 er fortsatt en Android-telefon, men den beholder noen av de flotte verktøyene for organisering av startskjermen som Google forlot for noen år siden, så den er litt enklere å bruke og organisere enn til og med standard Android i Android Pixel 8.

Det betyr ikke at OnePlus 12 ikke blir offer for kjente Android-feller. Det er flere «Foto»-apper på denne telefonen, inkludert OnePlus sitt eget bildegalleri og Google Photos. Det er forvirrende, men du får i det minste ikke to nettlesere eller to App Stores. OnePlus har en OnePlus Store, men den prøvde bare å selge oss noen nye ørepropper i testperioden, ikke telefonen vi allerede holdt i (det er noe annet enn Samsung).

Problemet med Oxygen OS og at OnePlus utvikler sitt eget system blir tydelig når det gjelder Android-oppdateringer. OnePlus har levert tre år med oppdateringer til sine topptelefoner, men Samsung og Google lover nå syv år med oppdateringer. Apple har alltid gitt sine iPhone-modeller fem år med ny programvare. I følge nettbutikken til OnePlus vil nye OnePlus 12 motta 4 store Android-oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer i 5 år, så den er i hvert fall litt bedre enn før.

OnePlus 12 hopper påfallende lett over nye AI-funksjoner som er det store blant andre Android-telefoner akkurat nå. Galaxy S24 ble lansert med en blandet pose AI-drops om bord, inkludert svært nyttige oversettelsesverktøy og noe ubrukelige verktøy for tilpasning av tekststil. Nye AI-funksjoner for redigering av bilder faller gjennom. På OnePlus 12 finner du ingenting av dette, på godt og vondt.

Vi mistenker at Google vil legge til mer AI til Android generelt, som også vil omfatte OnePlus, men det vil ikke inkludere alt. Samsung fikk noen funksjoner som tidligere var Pixel-eksklusive, som Magic Editor i Samsung Gallery-appen. OnePlus 12 må dermed klare seg uten.

Foreløpig er det nesten en lettelse at OnePlus 12 er fri for AI-funksjoner som ingen ba om. Apple har ikke lagt til noen AI til iPhone 15 ennå, så det føles ikke som om OnePlus henger for langt etter. Det kan endre seg raskt, spesielt hvis Samsung tar noen raske fremskritt med AI og Bixby og gir telefonene sine et komplett AI-grensesnitt.

Programvare – poeng: 3 / 5

OnePlus 12 – kameraer

Annerledes kamerasystemer krever litt øvelse, men gir resultater

Utmerkede selfies og solide portretter

Unik fargejustering er suveren når den fungerer

Hvis du vil ha et kamera som tar virkelig kule bilder, spesielt av mennesker, er OnePlus 12 som skapt for deg. Hvis du ønsker deg ekstrem nøyaktighet i farger og detaljer, bør du sjekke ut andre alternativer. Samarbeidet mellom OnePlus og Hasselblad fortsetter inn i sin fjerde generasjon, og nok en gang produserer kameraene bilder som absolutt er unike, men kanskje ikke det folk flest forventer eller ønsker av et telefonkamera.

OnePlus sier at Hasselblad har finjustert kamerabehandlingen deres (dvs. de bidro ikke til å lage linsene) for å etterligne klassiske Hasselblad-portrettobjektiver. Vi har aldri tatt bilder med et Hasselblad-kamera, men i våre sammenlignende tester med de beste kameratelefonene du kan kjøpe, inkludert den nyeste Galaxy S24 Ultra og iPhone 15 Pro Max, holdt OnePlus tritt. I noen modi, som selfie-bilder og portretter, var resultatene ofte bedre fra OnePlus.

Dette er ikke et allsidig kameraoppsett. Zoomobjektivet fungerer utmerket for å legge til bokeh og dramatisk uskarphet til portretter, men denne telefonen kan ikke ta lange avstander som Galaxy S24 Ultra. Den hadde også større problemer med å fokusere på nært hold, noe som fikk makrobilder til å se uskarpe ut og noen matbilder måtte tas på nytt.

Hvis du elsker gatefotografering eller øyeblikksbilder, vil OnePlus 12 være helt utmerket, og den har en mengde opptaksmodi, Pro-innstillinger og filteralternativer for å skape fantastiske bilder. Dette er ikke testvinneren på topplisten vår, men den fortjener respekt for et unikt utseende som ofte er kulere enn de laboratorie-presise bildene du får med iPhone og Galaxy.

OnePlus 12 - fotoeksempler