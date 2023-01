Slik ser du Eurovision 2023: datoer, låter, odds, vinnere – se Melodi Grand Prix uansett hvor du befinner deg

Snart er det tid for Eurovision Song Contest igjen!

Elsk eller hat det, Eurovision Song Contest ligner ingenting annet. Det internasjonale Melodi Grand Prix er et musikalsk karneval med merksnodige artister fra inn- og utland som vil få deg til å hyle av glede og gjemme deg bak putene i gremmelse.

Den 67. årgangen av Melodi Grand Prix sparkes i gang den 9. mai på Liverpool Arena. Følg vår guide nedenfor, der vi forklarer alt du trenger å vite om Eurovision 2023 – alt fra hvordan du ser begivenheten på nett, når Eurovision foregår, favoritter, sanger og hvilke land som er med – og det beste med det hele: det er gratis!

Eurovision 2023 Semifinale 1: Tirsdag 9. mai Semifinale 2: Torsdag 11. mai Finale: Lørdag 13. mai Starttidspunkt (samtlige dager): 21:00 Arena: Liverpool Arena, Liverpool, England Slik strømmer du i Norge: NRK TV (Åpnes i ny fane) Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Eurovision Song Contest 2023 er allerede eksepsjonell i utgangspunktet. Mens det som regel er vinnerlandet fra forrige år som får holde arrangementet, er dette naturligvis ikke tilfelle i år.

Eurovision 2022 endte med en overveldende seier til Ukraina. Landet er uaktuelt som vertskap for årets konkurranse grunn av Russlands angrepskrig. Dermed arrangeres Eurovision Song Contest i engelske Liverpool.

Fjorårets vinner var ukrainske Kalush med sangen Stefania. Hvorvidt sangen var en verdig vinner, er meningsløst å spekulere i. Ukraina høstet sympati fra hele Europa og fra hele verden.

Det internasjonale Melodi Grand Prix 2023 går av stabelen i mai. Vi vet allerede at 37 land vil delta i konkurransen. Bulgaria, Montenegro og Nord-Makedonia har varslet at de ikke vil delta i arrangementet. Andre land kan bestemme seg for det samme i løpet av våren.

Årets utgave vil dessuten by på vesentlige regelendringer. For det første er det bare publikum som avgir stemmer i semifinalene. Dermed blir det ikke noe eventuelt jurybråk før i selve finalen. Du vil dessuten kunne avgi stemmer fra land som ikke deltar i Eurovision.

Melodi Grand Prix er tradisjonelt en av de største publikumssuksessene på TV i Norge. Selv om særlig de norske finalene har tapt oppslutning de senere årene, følges det internasjonale arrangementet av langt over én million nordmenn.

Slik kan du se Eurovision 2023 gratis i Norge og i utlandet.

Slik ser du Eurovision på nett, helt gratis

(Åpnes i ny fane) Som vanlig er det NRK som sender Eurovision 2023. Har du ikke muligheten til å se arrangementet på TV, så er det mulig å strømme via NRK TV-appen i hele EU/EØS. Starttiden for evenementene i dagene som kommer er klokken 21:00. Det gjelder både semifinalene og selve finalen på lørdag. Fire episoder med oppvarming og presentasjon av alle artistene og låtene ligger også tilgjengelig for strømming under tittelen «Adresse Torino». Strøm hele Eurovision 2023 gratis på NRK TV. (Åpnes i ny fane) Befinner du deg utenfor Europa når Eurovision 2023 sendes? Null stress, du kan likevel ta i bruk NRKs gratissendinger. Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Eurovision på NRK TV om du er i utlandet. (Åpnes i ny fane)

Slik ser du Eurovision 2023 hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan surne enhver Eurovision-kveld, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. Eurovision sendes også på TV over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en lokal kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Eurovision 2023, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Slik bruker du en VPN for å se Eurovision 2023

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på NRK TV og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.

Tidligere vinnere av Eurovision Song Contest

The Rasmus fra Finland nådde ikke helt opp under Eurovision 2022. (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

1956 – Sveits – «Refrain» med Lys Assia

1957 – Nederland – «Net als toen» med Corry Brokken

1958 – Frankrike – «Dors, mon amour» med André Claveau

1959 – Nederland – «Een beetje» med Teddy Scholten

1960 – Frankrike – «Tom Pillibi» med Jacqueline Boyer

1961 – Luxemburg – «Nous les amoureux» med Jean-Claude Pascal

1962 – Frankrike – «Un premier amour» med Isabelle Aubret

1963 – Danmark – «Dansevise» med Grethe och Jørgen Ingmann

1964 – Italia – «Non ho l'età» med Gigliola Cinquetti

1965 – Luxemburg – «Poupée de cire, poupée de son» med France Gall

1966 – Østerrike – «Merci, Chérie» med Udo Jürgens

1967 – Storbritannia – «Puppet on a String» med Sandie Shaw

1968 – Spania – «La, la, la» med Massiel

1969 – Spania, Storbritannia, Nederland og Frankrike – «Vivo cantando» med Salomé; «Boom Bang-a-Bang» med Lulu; «De troubadour» med Lenny Kuhr; «Un jour, un enfant» med Frida Boccara

1970 – Irland – «All Kinds of Everything» med Dana

1971 – Monaco – «Un banc, un arbre, une rue» med Séverine

1972 – Luxemburg – «Après toi» med Vicky Leandros

1973 – Luxemburg – «Tu te reconnaîtras» med Anne-Marie David

1974 – Sverige – «Waterloo» med ABBA

1975 – Nederland – «Ding-a-dong» med Teach-In

1976 – Storbritannia – «Save Your Kisses for Me» med Brotherhood of Man

1977 – Frankrike – «L'oiseau et l'enfant» med Marie Myriam

1978 – Israel – «A-Ba-Ni-Bi» med Izhar Cohen and the Alphabeta

1979 – Israel – «Hallelujah» med Milk and Honey

1980 – Irland – «What's Another Year» med Johnny Logan

1981 – Storbritannia – «Making Your Mind Up» med Bucks Fizz

1982 – Vest-Tyskland – «Ein bißchen Frieden» med Nicole

1983 – Luxemburg – «Si la vie est cadeau» med Corinne Hermès

1984 – Sverige – «Diggi-Loo Diggi-Ley» med Herreys

1985 – Norge – «La det swinge» med Bobbysocks!

1986 – Belgia – «J'aime la vie» med Sandra Kim

1987 – Irland – «Hold Me Now» med Johnny Logan

1988 – Sveits – «Ne partez pas sans moi» med Céline Dion

1989 – Jugoslavia – «Rock Me» med Riva

1990 – Italia – «Insieme: 1992» med Toto Cutugno

1991 – Sverige – «Fångad av en stormvind» med Carola

1992 – Irland – «Why Me» med Linda Martin

1993 – Irland – «In Your Eyes» med Niamh Kavanagh

1994 – Irland – «Rock 'n' Roll Kids» med Paul Harrington och Charlie McGettigan

1995 – Norge – «Nocturne» med Secret Garden

1996 – Irland – «The Voice» med Eimear Quinn

1997 – Storbritannia – «Love Shine a Light» med Katrina and the Waves

1998 – Israel – «Diva» med Dana International

1999 – Sverige – «Take Me to Your Heaven» med Charlotte Nilsson

2000 – Danmark – «Fly on the Wings of Love» med Olsen Brothers

2001 – Estland – «Everybody» med Tanel Padar, Dave Benton och 2XL

2002 – Latvia – «I Wanna» med Marie N

2003 – Tyrkia- «Everyway That I Can» med Sertab Erener

2004 – Ukraina – «Wild Dances» med Ruslana

2005 – Hellas – «My Number One» med Helena Paparizou

2006 – Finland – «Hard Rock Hallelujah» med Lordi

2007 – Serbia – «Molitva» med Marija Šerifović

2008 – Russland – «Believe» med Dima Bilan

2009 – Norge – «Fairytale» med Alexander Rybak

2010 – Tyskland – «Satellite» med Lena Meyer-Landrut

2011 – Aserbajdsjan – «Running Scared» med Ell and Nikki

2012 – Sverige – «Euphoria» med Loreen

2013 – Danmark – «Only Teardrops» med Emmelie de Forest

2014 – Østerrike – «Rise Like a Phoenix» med Conchita Wurst

2015 – Sverige – «Heroes» med Måns Zelmerlöw

2016 – Ukraina – «1944» med Jamala

2017 – Portugal – «Amar pelos dois» med Salvador Sobral

2018 – Israel – «Toy» med Netta

2019 – Nederland – «Arcade» med Duncan Laurence

2021 – Italia – «Zitti e buoni» med Måneskin

2022 – Ukraina – «Stefania» med Kalush

Låter i Eurovision 2023

Citi Zēni Fra Latvia synger om å spise salat (en caprese, etter antrekket å dømme.) (Image credit: Eurovision / EBU / CORINNE CUMMING)

Italia, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia går alle automatisk videre til finalen, siden det i hovedsak er disse landene som betaler for gildet, men etter semifinalene som foregikk på tirsdag og torsdag vet vi nå hvilke sanger som er med i den gjeve finalen!

37 land skal delta i Eurovision Song Contest 2023. Dette er det laveste antallet siden 2014. Nedgangen i antall deltakere forklares med fraværet av Nord-Makedonia, Montenegro og Bulgaria. Russland er derimot ikke velkommen på grunn av sin angrepskrig.

De fleste av utøverne og sangene vil bli bekreftet til våren, så vi vil oppdatere denne artikkelen hver gang nye utøvere er bekreftet.

Nedenfor finner du alle utøverne og sangene som deltar i Eurovision Song Contest 2023:

Swipe to scroll horizontally Euroviisut 2023: osallistujamaat Land Utøver Sang Albania Albina & Familja Kelmendi Duje Armenia Row 1 - Cell 1 Row 1 - Cell 2 Australia Row 2 - Cell 1 Row 2 - Cell 2 Aserbajdsjan Row 3 - Cell 1 Row 3 - Cell 2 Belgia Row 4 - Cell 1 Row 4 - Cell 2 Danmark Row 5 - Cell 1 Row 5 - Cell 2 Estland Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Finland Row 7 - Cell 1 Row 7 - Cell 2 Frankrike Row 8 - Cell 1 Row 8 - Cell 2 Georgia Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Hellas Row 10 - Cell 1 Row 10 - Cell 2 Irland Row 11 - Cell 1 Row 11 - Cell 2 Island Row 12 - Cell 1 Row 12 - Cell 2 Israel Noa Kirel Row 13 - Cell 2 Italia Row 14 - Cell 1 Row 14 - Cell 2 Kroatia Row 15 - Cell 1 Row 15 - Cell 2 Kypros Andrew Lambrou Row 16 - Cell 2 Latvia Row 17 - Cell 1 Row 17 - Cell 2 Litauen Row 18 - Cell 1 Row 18 - Cell 2 Moldova Row 19 - Cell 1 Row 19 - Cell 2 Nederland Mia Nicolai & Dion Cooper Row 20 - Cell 2 Norge Row 21 - Cell 1 Row 21 - Cell 2 Portugal Row 22 - Cell 1 Row 22 - Cell 2 Polen Row 23 - Cell 1 Row 23 - Cell 2 Romania Row 24 - Cell 1 Row 24 - Cell 2 San Marino Row 25 - Cell 1 Row 25 - Cell 2 Serbia Row 26 - Cell 1 Row 26 - Cell 2 Slovenia Joker Out Row 27 - Cell 2 Spania Row 28 - Cell 1 Row 28 - Cell 2 Storbritannia Row 29 - Cell 1 Row 29 - Cell 2 Sveits Row 30 - Cell 1 Row 30 - Cell 2 Sverige Row 31 - Cell 1 Row 31 - Cell 2 Tsjekkia Row 32 - Cell 1 Row 32 - Cell 2 Tyskland Row 33 - Cell 1 Row 33 - Cell 2 Ukraina Tvorchi Heart of Steel Østerrike Row 35 - Cell 1 Row 35 - Cell 2

Hvordan fungerer stemmegivningen i Eurovision?

Det noe forvirrende stemmesystemet i Eurovision-konkurransen har eksistert siden 1975, men fikk endelig en overhaling i 2016. Nå utgjør publikumsstemmene 50 % av den totale poengsummen, mens den andre halvdelen bestemmes av en profesjonell jury sittende i hvert enkelt av landene som er med i konkurransen.



Når stemmeurnene stenges vil en nasjonal talsperson fra hvert land presentere poengene fra juryen, mens resultatene fra folkeavstemningen blir presentert av vertene.

Hvilke land deltar ikke i Eurovision 2023?

Deltakelse i Eurovision krever EBU-medlemskap, men det er ikke den eneste betingelsen. Mange europeiske land eller tidligere deltakende land deltar ikke, av ulike årsaker. På den annen side har for eksempel Australia, som har en lidenskapelig holdning til Eurovision Song Contest, fått være med, selv om geografisk deltagelse i den europeiske sangkonkurransen krever litt fleksibilitet.

Den mest interessante situasjonen har vi med Kasakhstan og Kosovo, som gjerne vil debutere i Eurovision. Ingen av landene er fullverdige medlemmer av EBU, så debuten er forsinket.

Nord-Makedonia har på sin side oppgitt høye kostnader og økonomisk ustabilitet som årsakene til å ikke delta. Belarus og Russland ute av leken på grunn av den politiske situasjonen.

Følgende land vil ikke delta i Eurovision i 2023. I parentes står det når landet senest deltok.

Andorra (2009)

Belarus (2019)

Bosnia og Hertzegovina (2016),

Bulgaria (2022)

Kazakstan (ikke klar for deltagelse)

Kosovo (ikke klar for deltagelse)

Liechtenstein

Luxembourg (1993)

Marokko (1980)

Monaco (2006)

Russland (2021)

Slovakia (2012)

Tyrkia (2012)

Ungarn (2019)

Hvordan stemmer man under Eurovision 2023?

Ukraina var forhåndsfavoritter i fjor, men i år trengs kanskje mer enn sympati for å nå til topps? (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

Selv om Eurovision er en sangkonkurranse, var suksessen i 2022 basert på helt andre ting. Seieren til ukrainske Kalush ble ansett som nesten sikker, da det ble antatt at landet ville få mange sympatistemmer på grunn av krigssituasjonen i landet. Det var også det som skjedde.

Ettersom vi fortsatt ikke kjenner artistene eller sangene som deltar 2023, er det vanskelig å gjette vinneren. På forhånd er Ukraina igjen een forhåndsfavoritt, av samme grunn som i fjor, ettersom landets iherdige forsvarskamp fortsetter.

Nye regler med Eurovision 2023

Med Eurovision Song Contest 2023 vil vi oppleve betydelige regelendringer. I fremtiden er det kun tilskuerne som skal stemme i semifinalen, så juryen vil ikke kunne påvirke resultatet i kvalifiseringen.

I finalen vil derimot den velkjente stemmemetoden som ble innført i 1975 fortsette. Den utøveren med flest stemmer fra publikum og jury blir vinneren. Disse stemmene teller likt.

Når avstemningen avsluttes, vil programlederen valgt av hvert land kunngjøre landets stemmer.

En annen betydelig endring gjelder fjerning av stemmebegrensninger. I Eurovision Song Contest 2023 kan du stemme fra hvor som helst i verden, så du kan også si din mening fra et land som ikke deltar i Eurovision Song Contest.

Hvordan stemmer man under Eurovision 2023?

Stemmemetoder kan variere fra land til land, men den enkleste måten å stemme på i de fleste tilfeller er nok via Eurovision-appen (Åpnes i ny fane), som kan lastes ned gratis, og støtter de fleste plattformer.

Det er også mulig å stemme via telefon og SMS. Telefonnummeret man kan bruke hvis man vil ringe inn er 829 69 6. Hvis man vil bruke SMS sender man deltakernummer til 26400.

Av opplagte grunner er det ikke lov til å stemme på sitt eget land.

Slik ser det ut når showet går som det skal. (Image credit: Eurovision)

Et tilbakeblikk: Hvilke Eurovision-artister stikker seg ut?

En åpenbar favoritt er selvsagt Sverige og ABBA med «Waterloo». Söta bror er umulig å unngå i Eurovision, og suksessen er selvsagt et sårt punkt for alle nordmenn som vet at svenskene har vunnet konkurransen dobbelt så mange ganger (6) som Norge (3). For ikke å snakke om at vi har endt opp helt sist hele elleve ganger, mer enn noe annet land.

Vi kan likevel smykke oss med en seier helt uten paljetter, vrikking på rumper og pumpende bass med Secret Garden og «Nocturne», om det er noen trøst.

Finske Lordi, som kanskje har en av de beste Eurovision-sangtitlene noensinne i «Hard Rock Hallelujah» må selvsagt også nevnes. Det må også «Amar Pelos Dois» av Portugals egne Salvador Sobral, en vinner som helt fint kunne stå på egne bein utenfor sirkuset. Italia og Gigliola Cinquetti-sangen «Non Ho L'età» vil heller ikke glemmes med det første.