Se Max Verstappen vs. superdrone på Silverstone

Hvis du liker F1, vil du definitivt like denne videoen som du finner på YouTube-kanalen til Red Bull. Her skal selskapet Dutch Drone Gods (ja, det er navnet deres) bygge en drone som er rask nok til å følge Max Verstappen, som kjører på full gass på Silverstone. Det er en bane hvor F1-bilene når hastigheter på over 350 km i timen. Så det kreves mildt sagt en seriøs drone for å holde tritt med det tempoet. Dronen må ikke bare kunne følge bilen. Den må også kunne ta opp video av høy kvalitet, noe som er en stor utfordring ved disse hastighetene.

Videoen viser noen av utfordringene teamet står overfor og heldigvis også noen av de fantastiske opptakene de klarte å fange.

Slik strømmer du F1 når du er i utlandet

Er du ute og reiser, kan det noen ganger være vanskelig å se konkurransene på din norske strømmetjeneste. Det er et resultat av geoblokkering fra strømmetjenesten din. Strømmeabonnementene dine er ofte «låst» til de enkelte landene, ettersom tjenestene har forskjellig innhold avhengig av landet du abonnerer på.

Heldigvis finnes det en enkel løsning på dette – i form av et VPN, eller Virtual Private Network. Det er en programvare som lar deg omgå disse digitale grensene slik at du igjen kan få tilgang til din elskede F1-livestream. Det er en helt lovlig løsning, som også er relativt billig og enkel å bruke.

