Samsung Galaxy Ring nærmer seg lansering – og vi er begeistret for søvnsporingen

Galaxy Ring har nå dukket opp i Samsungs batteriwidget

Indikasjoner på at den er i rute til en offisiell lansering i juli

Søvnsporing anses fortsatt som hovedfunksjonen

Samsung Galaxy Ring er en av de mest etterlengtede dingsene i 2024 – og nå har vi fått nok et sterkt hint om at den smarte ringen nærmer seg lansering.

Det var SamMobile som oppdaget at Galaxy Ring nå har dukket opp inne i Samsungs batteri-widget (nedenfor). For å se det selv, kan du legge til widgeten på Samsung-telefonens startskjerm og se Galaxy Ring-alternativet i widgetens innstillingsmeny – selv om det åpenbart er ganske meningsløst uten selve smartringen.

Så hva forteller dette oss om lanseringsdatoen for Galaxy Ring? Ikke mye, bortsett fra at den ser ut til å være i rute. SamMobile gjorde en generell gjetning om at den vil være her «innen noen få uker eller måneder», men noen rykter som har dukket opp nylig har vært litt mer spesifikke.

En ny melding fra The Elec presenterte en grov tidsramme for lanseringen av Galaxy Ring. Ifølge deres kilder vil masseproduksjonen av Samsung Galaxy Ring starte i mai, med full lansering i juli, etterfulgt av salgsstart en gang i august.

Det virker som en ganske sannsynlig antagelse, med tanke på at Samsungs neste Unpacked 2024 forventes å finne sted i juli og vil sannsynligvis by på avdukingen av Galaxy Z Fold 6 og Z Flip 6. Men i år er nok mange mest opptatt av Galaxy Ring.

Hva vil ringen egentlig gjøre?

I løpet av de siste ukene har vi hørt noen rykter om Samsung Galaxy Rings potensielle talenter, inkludert integrering med Samsung Food-appen for å bidra med å lage kostholdsforslag basert på din kroppsmasseindeks (BMI) og kaloriforbruk.

Men som de fleste av de beste smartringene, er Galaxy Rings hovedfunksjon sannsynligvis søvnsporing. Dette var ganske tydelig fra vår korte tid med Samsungs nye kroppsnære enhet, med en gjennomgang som fremhever noen av beregningene som smartklokker vanligvis ikke dekker, inkludert hvilepuls under søvn, bevegelse om natten og søvnforsinkelse (hvor raskt du sovner) .

Den virkelige fordelen med smartringer er at de kan spore søvnen din – i noen henseender enda bedre enn smartklokker – men i en mye mindre klumpete, ubehagelig formfaktor enn en klokke.

Selskapets Chief Medical Officer, Dr. Ms Pak fortalte oss i februar at «søvn er et vindu til helsen din» og at «dyp søvn og REM-søvn korrelerer sterkt med demens». Alle disse søvndataene vil i tillegg til å holde et øye med søvnhelsen også gi vitalitetspoeng som igjen gir innsikt i din fysiske og mentale beredskap for dagen som kommer.

For oss rettferdiggjør dette hypen rundt smarte ringer. Det er ikke bare en ny formfaktor som kan bæres, men en som faktisk har en hensikt. Vi har lenge brukt grunnleggende telefonapper for grunnleggende søvninnsikt, men aldri likt å bruke smartklokken om nettene.

For alle iPhone-brukere der ute ser det dessverre ut til at Samsung Galaxy Ring ikke vil fungere med iPhone (i hvert fall i utgangspunktet). Så iPhone-fans må bytte til Android, få en Oura-ring eller vente på at Apple skal utvikle en konkurrent.

Akkurat nå er det ingen rykter som tyder på at en Apple-ring er under utvikling, men det tidlige løftet om Galaxy Rings helsesporingsevner gjør forhåpentligvis en Apple-konkurrent uunngåelig. Det er sikkert allerede innlevert en rekke patenter rundt konseptet, men vi vet alle at det betyr veldig lite. Imidlertid kan den eventuelle suksessen til Galaxy Ring i år endre Apples holdning.