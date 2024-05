HMDs mye omtalte relansering av den klassiske Nokia 3210 er nå lekket i sin helhet

Den opprinnelige 3210 er en av de mest solgte telefonene gjennom tidene

Nytolkningen kombinerer en hyllest av det klassiske designet med moderne innslag – som et kamera

HMD har nylig lansert sine egne mobiler i mellomklassen, men det betyr ikke at de forlater Nokia-nostalgien. Snarere det motsatte, ettersom en ny lekkasje fullt ut har avslørt en forestående relansering av en av Nokias mest elskede telefoner.

Nokia 3210 ble lansert så tidlig som i 1999 og ble kjent som mobilen nesten alle så ut til å eie. HMD antydet nylig på X (tidligere Twitter) at den snart ville komme med en Nokia-klassiker på nytt – og takket være den finske forhandleren Giganti (via NokiaMob), vet vi nå at det er snakk om en nytolkning av 3210.

Nytolkningen ser litt mer fargerik ut enn den funksjonelle grå dum-telefonen vi husker. Den gjenfødte Nokia 3210 vil tilsynelatende bli offisielt lansert 8. mai (med salgsdato 15. mai). Designet er ikke akkurat en tro kopi – det er likheter i knappeoppsettet, men det er ellers uten tvil nærmere en Nokia 3310 fra tidlig på 2000-tallet.

Likevel liker vi fargealternativene cyan og gul. Dessuten er «nye» Nokia 3210 overstrødd med flere moderne funksjoner for å få den til å føles mindre som en relikvie fra en svunnen tid. De lekkede spesifikasjonene inkluderer en 2,4-tommers QVGA-fargeskjerm (en liten oppgradering fra originalens 1,5-tommers monokrome skjerm) og i tillegg et 2MP f/2,8-kamera på baksiden som kan ta opp 720p-video.

Disse funksjonene, pluss tillegg av 4G-tilkobling, betyr at 3210s batterilevetid sannsynligvis ikke vil være like latterlig lang som originalens. Men et batteri på 1450 mAh skal holde det gående i flere dager og viktigst av alt, en egen teaser fra HMD har bekreftet at telefonen selvfølgelig vil ha Snake.

I følge Giganti-lekkasjen skal telefonens pris også være forfriskende retro. Den ventes å koste €89 når den kommer i hyllene 15. mai – selv om vi kanskje må vente på den offisielle lanseringen for å finne ut nøyaktig hvor den selges.

Hvorfor ble Nokia 3210 så populær?

(Image credit: Basic.Master)

Dette er langt fra første gang at HMD har gjenskapt en populær Nokia-klassiker (vi så at de nylig kunngjorde tre hyllester til tidlig 2000-talls candybar-telefoner), men det er noe spesielt med Nokia 3210 for dem som husker det.

Den tilsynelatende uforgjengelige klassikeren feiret sin 25-årsdag nylig – den 18. mars – og den kom i en epoke da Nokia fullstendig dominerte markedet for «mobiltelefoner», noe som gjorde 3210 til sin tids iPhone. Det var 160 millioner av dem i omløp i 1999, ifølge Wikipedia.

TechRadars mimrer tilbake til sine første telefoner og husker ikke så mye annet enn at 3210 ikke kunne så mye mer enn å sende tekstmeldinger, la oss spille Snake og vare i flere uker uten å måtte lades.

Men det var også en av de første mainstream-telefonene som ikke hadde en ekstern antenne. Designet var tilsynelatende inspirert av både Casio G-Shock-klokker og Sony Walkman, noe som forklarer dens nytteorineterte utseende.

Etterfølgende telefoner ble mye mer fargerike og fullpakket med funksjoner, men 3210 var uten tvil dum-telefonens toppnivå. Selv om HMDs nytolkning ikke akkurat er en trofast hyllest, er vi glade for at telefonen kommer tilbake, i det minste i ånden, som en påminnelse av en tid da endeløs doomscrolling ikke var et like farlig kaninhull.