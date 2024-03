IPVanish har akkurat kommet med to nye viktige sikkerhetsfunksjoner

12. mars 2024 lanserte den populære VPN-leverandøren IPVanish sitt nye anti-malware- og sporingsverktøy, Threat Protection, sammen med delte tunneleringsmuligheter på sin virtuelle private nettverk (VPN)-app – på tvers av et bredt spekter av enheter, inkludert Windows, Mac, Android, iOS og Fire TV.

Det er lenge siden de beste VPN-tjenestene bare kunne klare seg ved å kryptere internettforbindelser og forfalske IP-adresser. Ettersom trusselbildet på nettet blir stadig mer komplekst, må VPN-tjenester holde tritt og tilby solid og allsidig beskyttelse. Hvordan skal de ellers kunne beskytte deg mot nettkriminelle og undertrykkende sensur?

Derfor burde du bruke Threat Protection

«I over et tiår har vi levert viktige verktøy for å beskytte forbrukernes personvern på nettet», sa Subbu Sthanu, Chief Commercial Officer hos IPVanish. Nå ønsker teamet også å sikre brukernes aktiviteter på nett mot ondsinnede aktører.

«Threat Protection er vårt svar på de økte truslene våre brukere møter og behovet for å beskytte dem mot ondsinnede nettsteder og sporing», forklarte Sthanu.

Dette nye beskyttelseslaget tar i bruk avanserte filtreringsteknikker for å overvåke nettrafikk for potensielle trusler. Den bruker også blokkeringslister for proaktivt å filtrere ut usikrede nettsteder. Disse, sa leverandøren, oppdateres i sanntid for å sikre maksimal beskyttelse.

«Trusselbeskyttelsesfunksjonen vår bruker vår proprietære skytjenestes trusselintelligens, som benytter maskinlæring sammen med AI-teknologi for å kategorisere og klassifisere lenker», fortalte en talsperson for IPVanish-teamet oss. «Denne tjenesten behandler millioner av lenker daglig og gir sanntidsoppdateringer om de nyeste truslene identifisert av våre VIPRE enterprise-sikkerhetsprodukter.»

Men hva er fordelene for deg?

Nettleseropplevelsen din blir både tryggere og raskere ettersom Threat Protection kontinuerlig filtrerer ut tredjepartsinnhold før lasting for å spare databruk mens den blokkerer tredjepartsinformasjonskapsler og sporingsskript. Samtidig hindrer det deg i å få tilgang til kjente ondsinnede nettsteder, inkludert phishing-opplegg og nettsteder innebygd med skadelig programvare, for ytterligere å beskytte brukere og deres data.

Denne nye funksjonaliteten plasserer nå IPVanish sammen med de sikreste VPN-tjenestene som allerede tilbyr tilsvarende avansert beskyttelse, inkludert våre toppvalg NordVPN och ExpressVPN.

Derfor burde du benytte split tunneling

Den gode nyheten for IPVanish-brukere slutter imidlertid ikke her.

Etter en vellykket betaperiode lanserte leverandøren også en funksjon som Apple-brukere lenge har ventet på: Split tunneling integrert i Mac VPN-appen.

Split tunneling gir deg mer kontroll over VPN-opplevelsen din, da den lar deg velge hvilken trafikk du skal dirigere og hvilken som skal ekskluderes fra VPN-nettverket. Det er ganske praktisk siden det lar deg få tilgang til innhold – for eksempel banktjenesten din – som normalt vil kreve at du har en fast IP-adresse uten å måtte slå av VPN-programvaren.

Selv om IPVanish allerede tilbød funksjonen i sine Windows-, Android-, iOS- og Fire TV-applikasjoner, er den nå en av de få leverandørene som også legger dette til Mac. Private Internet Access (PIA) var den første som gjenskapte split tunneling på MacOS for noen uker siden – etter at Apple plutselig fjernet den i 2021 – og nå blir også IPVanish med på den listen. Dette betyr at du nå kan aktivere både trusselbeskyttelse og split tunneling i IPVanish VPN-appen på Windows, Mac, Android, iOS og Fire TV-enheter.