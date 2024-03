Google Pixel 8a kan få en 120Hz-skjerm – og dermed kan Pixel 8 virke overflødig

Google Pixel 8 er en flott telefon, men hvis du vurderer å kjøpe den, kan det være lurt å vente og se hva Google Pixel 8a har å tilby, siden den siste lekkasjen antyder at den kan være en tilsvarende dyktig telefon til en lavere pris .

Dette er ifølge Android Authority, som har lekket mange av den kommende telefonens spesifikasjoner, med henvisning til «en kilde hos Google».

Nettstedet hevder at den store oppgraderingen på Google Pixel 8a er en 120Hz-skjerm. Det er et steg opp fra 90Hz på Pixel 7a og vil sette oppdateringsfrekvensen på linje med Pixel 8 (og faktisk også Pixel 8 Pro).

Skjermen kan også tilsynelatende nå en lysstyrke på 1400 nits med HDR, noe som igjen matcher basismodellen av Pixel 8. Selv om oppløsningen angivelig er uendret fra Pixel 7a, vil det fortsatt bety at den matcher Pixel 8 på 1080 x 2400. Den eneste måten hvor Pixel 8-skjermen kan avvike er størrelsen, siden den med sine 6,2 tommer er marginalt større enn den angivelig 6,1 tommer store skjermen på Pixel 8a.

Mer kraft og bredere tilgjengelighet

Denne rapporten nevner også at Google Pixel 8a tilsynelatende vil få en Tensor G3-brikke, noe som ikke er overraskende, men som igjen vil være på nivå med Pixel 8. Vel, nesten … Tilsynelatende har Tensor G3 brukt i Pixel 8a en annen plastpakke, som sies å være billigere å konstruere og som kan påvirke ytelsen, men sannsynligvis ikke på noen vesentlig måte.

Et område der Google Pixel 8 fortsatt kan få en reell fordel, er kameraene, ettersom disse tilsynelatende ikke vil bli oppgradert på Pixel 8a. Det betyr i så fall at telefonen vil holde seg til Pixel 7a-modellens 64 MP hovedkamera, 13 MP ultravidvinkel og selfiekamera på 13 MP.

Pixel 8a vil tilsynelatende også la deg speile telefonens skjerm via en USB-C-tilkobling, som er en funksjon vi så i en nylig Pixel 8 beta-oppdatering, så det er ikke overraskende.

Til slutt kan Pixel 8a bli tilgjengelig i flere regioner enn forgjengeren, siden den tilsynelatende inkluderer garantimerker for åtte flere europeiske land.

To veldig like telefoner

Med unntak av kameraene later alt dette til å være gode nyheter – og kameraene på Pixel 7a er gode uansett. Men det reiser spørsmålet om Pixel 8a vil bli for lik Pixel 8.

Hvis denne lekkasjen viser seg å være sann og Pixel 8a ender opp med å bli billigere enn Pixel 8, er det vanskelig å forestille seg at standardmodellen til Pixel 8 fortsatt vil være et verdifullt kjøp for mange brukere. På den annen side har Pixel 8 vært ute en stund og kan ofte fås for en litt billigere pris enn lanseringsprisen. Så vi kan ende opp med en situasjon der de to telefonene er omtrent på samme prisnivå, noe som i så fall ville gjøre Pixel 8a vanskeligere å selge.

Selv om vi absolutt ville vært glade for å få en 120Hz-skjerm her, ser det ut til at Google kan konkurrere med seg selv ved å gjøre disse to telefonene litt for like. Vi kan få en klarere ide om hva som er i vente 14. mai, siden det er da Google I/O 2024 finner sted og det er da vi regner med å få en offisiell titt på Pixel 8a.