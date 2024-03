Lekkede renderinger av Samsung Galaxy Z Fold 6 viser en boksaktig og kjedelig telefon

Samsung har vært veldig konservative med oppgraderingene til sine brettbare telefoner de siste årene, og basert på en stor ny lekkasje ser det ut til at trenden kan fortsette med Samsung Galaxy Z Fold 6.

SmartPrix har i samarbeid med @OnLeaks (en tipser med en virkelig god historikk) lastet opp gjengivelser som skal vise Galaxy Z Fold 6 – og de virker ikke akkurat inspirerende.

Det generelle designet er veldig likt Samsung Galaxy Z Fold 5, om enn med et mer kantete, boksete utseende, på grunn av flate sider og mindre avrundede hjørner. Om det er en god eller dårlig endring vil avhenge av din personlige smak, men det ville absolutt ikke være den «store formfaktorendringen» som tipseren @Tech_Reve tidligere har sagt at vi kan forvente.

Image 1 of 3 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Det kan imidlertid være en liten endring i formfaktoren, siden denne seneste lekkasjen nevner målene 153,5 x 132,5 x 6,1 mm når telefonen er foldet ut, sammenlignet med 154,9 x 129,9 x 6,1 mm for Samsung Galaxy Z Fold 5. Det er en ubetydelig forskjell, men det ville gjøre Z Fold 6 litt kortere og bredere.

Det kan være å få plass til et nytt og bredere sideforhold på den ytre skjermen til Samsung Galaxy Z Fold 6, som er noe vi har hørt før. Det hadde også vært ønskelig, siden mange brukere synes den ytre skjermen til Z Fold 5 er litt for smal. Men vi tviler på at en så liten forskjell i dimensjoner kan gjøre for stor forskjell på sideforholdet.

Størrelsen på den ytre skjermen er også tilsynelatende den samme som før, på 6,2 tommer. En tidligere lekkasje hevdet å forvente en 6,4-tommers ytre skjerm på Samsung Galaxy Z Fold 6.

Tidligere har vi også hørt at Galaxy Z Fold 6 kan bli tynnere enn Z Fold 5, men ifølge denne siste lekkasjen er de identiske i tykkelse når de brettes ut. Det kan fortsatt være forskjeller når telefonene er lukket, men vi vil ikke helt tro det, ettersom Z Fold 5 allerede brettes helt flatt.

Intet nytt

Mange av de andre spesifikasjonene og detaljene som vises her er de samme som på Galaxy Z Fold 5 også. Samsung Galaxy Z Fold 6 vises med et nålehull-selfiekamera på den ytre skjermen, et kamera under hovedskjermen, et trippelkamera på baksiden og ingen plass for en S Pen-penn.

Den får tilsynelatende også en 7,6-tommers brettbar skjerm med 120Hz oppdateringsfrekvens, akkurat som forgjengeren. Den vil sannsynligvis bli lysere, med en maksimal lysstyrke på 2600 nits, noe som vil bety at den matcher Samsung Galaxy S24-serien.

Kameraene sies å bli de samme som før, noe som betyr et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP telefotokamera med 3x optisk zoom, samt et 10 MP hullkamera og et 4 MP under kameraet. skjerm.

Batteristørrelsen og ladehastigheten sies også å matche fjorårets modell, på 4 400 mAh og 25 W, i stedet for 4 600 mAh-batteriet nevnt i et annet rykte om Galaxy Z Fold 6.

Finn forskjellene

Men hva vil endres, annet enn at det gjøres mindre justeringer av formen og man får en mer lyssterk skjerm? Ifølge denne lekkasjen vil Galaxy Z Fold 6 få en Snapdragon 8 Gen 3-brikke, og den sies også å få opptil 16 GB RAM (sammenlignet med 12 GB i Z Fold 5), mens det ryktes at lagringen igjen vil nå en topp på 1 TB.

Til slutt antyder denne lekkasjen at den ytre skjermen vil beskyttes av Corning Gorilla Armor, som i slike tilfeller ville ha matchet Samsung Galaxy S24 Ultra, noe som gjør den tøffere enn den ytre skjermen til Z Fold 5.

Men bortsett fra en forventet strømoppgradering, høres alt dette ut som små forbedringer. Ettersom høyprofilerte konkurrenter som Google Pixel Fold 2 og OnePlus Open 2 også ventes i år, er det kanskje ikke nok.

Selvfølgelig ville vi tatt alt dette med en klype salt, men @OnLeaks er en av de mest pålitelige tipserne i bransjen, så vi mistenker at denne lekkasjen er nøyaktig, i det minste i høy grad. Vi vil sannsynligvis finne ut av det innen slutten av juli, da det i henhold til denne lekkasjen er da Samsung Galaxy Z Fold 6 vil lanseres. Dette er også i samsvar med en annen Galaxy Z Fold 6-lekkasje som dukket opp nylig.