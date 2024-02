Første lekkede bilder av Google Pixel Fold 2 viser et ekstra kamera og et nytt design

Den første Google Pixel Fold var en av de beste brettbare telefonene vi fikk se i 2023, så forhåpningene er store for Google Pixel Fold 2. Basert på det første lekkede bildet ser det ut til at Google gjør noen store endringer i den brettbare formelen.

Bildet ble lastet opp av en anonym kilde som har snakket med Android Authority. Det viser bare baksiden av en angivelig Pixel Fold 2. Noen detaljer er uklare, men det er fortsatt mye vi kan se.

For det første ser det ut til at enheten som vises her har en smalere ytre skjerm enn den opprinnelige Pixel Fold, noe som fører til en indre skjerm som er firkantet i form. Dette har også ført til mindre plass til kameraer langs baksiden, noe som har resultert i en mer konvensjonell firkantet kamerablokk med to linser på toppen og to under, i stedet for den avlange blokken vi så på den originale Pixel Fold.

Slik ser det lekkede bildet av Pixel Fold 2 ut. (Image credit: Android Authority)

et ser imidlertid ut til å være et ekstra objektiv her, siden den første Pixel Fold bare har tre kameraer på baksiden. Det følger ingen beskrivelse av hva disse linsene kan være, men basert på den første telefonen er det sannsynligvis et hovedobjektiv (vidvinkel), en ultravidvinkel og et teleobjektiv, sammen med et mystisk fjerde objektiv.

Dette kan være et dedikert makroobjektiv eller et andre teleobjektiv, men det kan like gjerne være temperatursensoren fra Pixel 8 Pro, en dybdesensor eller en rekke andre ting.

Det er ikke mye mer å si om selve bildet, men kilden til dette bildet hevder at rammen på Pixel Fold 2 virker mer førsteklasses, men den er sannsynligvis fortsatt laget av aluminium, som den første modellen.

Slankere rammer denne gangen?

De hevder også at denne telefonen blir ganske tynn, men fortsatt har får merkbar brett langs midten av den sammenleggbare skjermen. Mer interessant er påstanden om at det innvendige kameraet er plassert i en utstansing øverst til høyre på den sammenleggbare skjermen. Det er i motsetning til den opprinnelige Pixel Fold, som hadde det innvendige 8 MP-kameraet i topprammen.

Dette betyr sannsynligvis at den øverste rammen er blitt mindre. Det ville også være ønskelig, ettersom store rammer var en av våre hovedinnvendinger mot den første telefonen.

Vi vil imidlertid ta dette designet med en klype salt. Det er ingen garanti for at denne lekkasjen er ekte, og selv om den så var, ser dette ut til å være en tidlig, uferdig prototype.

En slik utforming kan godt endre seg før lansering – spesielt når man tenker på en annen lekkasje (fra samme kilde) som nylig antydet at Pixel Fold 2 kunne lanseres omtrent samtidig som Google Pixel 9, noe som betyr at vi kanskje ikke ser den før i oktober 2024.