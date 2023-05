Google Pixel Fold ble avduket under Google I/O 2023

Vi visste at Google Pixel Fold ville dukke opp under Google I/O 2023 (Åpnes i ny fane), og nå har selskapets konkurrent til Samsung Galaxy Z Fold 4 (Åpnes i ny fane) endelig kommet på banen.

Samtidig ble også Pixel 7a (Åpnes i ny fane) og Pixel Tablet (Åpnes i ny fane) lansert, men det er den nye, brettbare mobilen fra Google som stjeler overskriftene. Samsung-rivalen Pixel Fold har en Tensor G2-brikke, akkurat som Pixel 7 (Åpnes i ny fane)-serien, i tillegg til 12 GB Ram og enten 256 GB eller 512 GB lagringsplass.

Med sine 12,1 millimeter er den trolig også den tynneste brettbare mobilen på markedet. Når man bretter den ut, er den faktisk også den tynneste Pixel-modellen, med en tykkelse på bare 5,8 mm.

Den har en 7,6-tommers brettbar skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, en FHD+-frontskjerm på 5,8 tommer, også med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, samt vannbestandighet klassifisert til IPX8 og Gorilla Glass Victus, dom beskytter mobilen mot slag og riper.

De beste kameraene på en brettbar mobil

(Image credit: Google)

Google Pixel Fold kan dessuten skilte med et trippelkamera på baksiden, noe Google hevder er det beste kamerasystemet på en brettbar mobiltelefon. Det inkluderer et hovedkamera på 48 MP, et teleobjektiv med en sensor på 10,8 MP med optisk zoom, samt en ultravidvinkel som også er på 10,8 MP. Foran finner man et kamera på 9,5 MP, mens det på innsiden er et kamera på 8 MP.

Når det gjelder batteriet, er det på 4821 mAh. Det skal ha en batteritid på 24 timer, eller opptil 72 timer i ekstrem batterisparemodus. Det lades opp ved 30 W.

Programvaren er utviklet for brettbare mobiler, og gir nye egenskaper som en tolkningsmodus for to skjermer. Når du oversetter tale til et annet språk, kan både den som snakker og den som lytter se et skjermbilde med oversettelsen.

Naturligvis har man også en modus for delt skjerm, slik at du kan få mest mulig ut av den store skjermen på innsiden. Man kan også velge bordplatemodus, slik at du kan brette mobilen som en laptop, der den vertikale delen av skjermen viser video, mens den liggende delen rommer videokontrollene.

Google Pixel Fold vil trolig få begrenset tilgjengelighet i det norske markedet, og prise ligger på linje med Samsung Galaxy Z Fold 4. Den er utvilsomt en av de beste brettbare mobilene (Åpnes i ny fane) på markedet.