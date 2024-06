Renderinger av Galaxy Watch FE har lekket – og den ser ut som Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 kan gjøre comeback under et nytt navn.

Det ser ut til at lekkasjene rundt Samsung Galaxy Watch FE vil fortsette å dukke opp med jevne mellomrom fremover. Nå har vi nettopp sett noen uoffisielle renderinger av den rimelige smartklokken i forkant av den forventede lanseringen i juli.

Disse gjengivelsene kommer fra lekkeren Sudhanshu Ambhore på sosiale medier og viser klokken i tre farger. Vi får også noen spesifikasjoner: en 1,2-tommers Super AMOLED-skjerm med en oppløsning på 396 x 396 piksler, 1,5 GB RAM og 16 GB lagringsplass.

Klokken vil tilsynelatende bli drevet av Exynos W920-brikken, og dens 247mAh batterikapasitet sies å skulle holde i rundt 30 timer. Klokken er angivelig vanntett inntil 50 meter og har en aluminiumskasse.

Som påpekt av den kjente lekkeren Max Jambor, er denne kommende enheten veldig lik Samsung Galaxy Watch 4 som ble lansert i 2021. Ryktene om at Galaxy Watch FE ville bli en nyutgivelse av Galaxy Watch 4 har sirkulert i flere måneder – og det ser ut til at at de innvendige komponentene ikke heller endres.

Galaxy Watch 4 i 2024

Exclusive: Samsung Galaxy Watch FE renders! pic.twitter.com/Jtzp9eUIaCJune 4, 2024

Selv om det er ganske skuffende å se minimale forskjeller mellom Samsung Galaxy Watch 4 og den omtalte Galaxy Watch FE, vil prisen være avgjørende for å avgjøre hvor attraktiv den nye smartklokken faktisk vil bli. Galaxy Watch 4 kan for øyeblikket kjøpes for 1290 kroner (og oppover) hos norske forhandlere.

Dette er helt klart en enhet som er like rundt hjørnet. MySmartPrice har oppdaget at Galaxy Watch FE har dukket opp i Bluetooth-registreringsprosessen, som er et avgjørende trinn gadgets må gjennom før de kan sendes ut på markedet.

For bare noen dager siden ble støttesider for en enhet med et modellnummer knyttet til Galaxy Watch FE publisert på Samsungs ulike regionale nettsider, noe som er nok et tegn på at vi ikke trenger å vente mye lenger før denne klokken dukker opp.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Alt tyder på at Samsung vil lansere Galaxy Watch FE – sammen med Galaxy Watch 7 og muligens en Galaxy Watch Ultra, samt brettbare telefoner, trådløse ørepropper og Galaxy Ring – på et Unpacked-arrangement 10. juli.