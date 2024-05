En titt på innsiden av iPad Pro 2024 avslører noen av Apples designforandringer

På YouTube-kanalen Phone Repair Guru har de tatt fra hverandre den nye iPad Pro, bit for bit.

Du kan lese vår anmeldelse av iPad Pro 13" (2024) for å finne ut hvor imponert vi er over Apples siste premium-nettbrett – og nå avslører en nylig publisert gjennomgangsvideo noen av designendringene under panseret på denne modellen.

Hvis du husker tilbake til lanseringen av enheten, nevnte Apple at de klarte å forbedre den termiske ytelsen sammenlignet med den forrige modellen fra 2022 med nesten 20 %, ved å legge grafittark i hoveddekselet og bruke kobber i Apple-logoen.

Den nye videoen fra Phone Repair Guru (via MacRumors) inkluderer en nærmere titt på disse endringene, samt viser de innvendige endringene som er gjort for å flytte frontkameraet og Face ID-komponentene over til høyre side (når du ser på skjermen) på iPad Pro i portrettmodus.

Vi ser også endringer i magnetene som er innebygd i nettbrettet. Disse er blitt flyttet mye rundt for å legge til støtte for den nye Apple Pencil Pro og det nye Magic Keyboard som ble lansert samtidig med de nye iPad Pro-modellene.

En grundlig gjennomgang

Videoen er nesten ni minutter lang og vi ser nærmere på skjermkablene, de fire stereohøyttalerne, kameramodulene foran og bak og M4-brikken som er ansvarlig for å kjøre det hele (prydet med Apple-logoen).

Vi får også en titt på 10 209 mAh-batteriet, som er delt i to seksjoner, og Apple-logoen på baksiden av nettbrettet, med sitt ekstra kobber. Dette fungerer i hovedsak som en kjøleribbe for M4-brikken, og sikrer at den holder seg kjølig nok .

I videoen beskrives nettbrettet som å ha «ganske reparerbare» komponenter og måten Apple har klart å pakke alt inn i enheten beskrives som «genialt». Husk at dette er den tynneste iPad noensinne – på bare 5,1 mm.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi kommer uten tvil til å se flere demonteringsvideoer som denne dukke opp etter hvert, men vi har ennå ikke sett den samme behandlingen for iPad Air 13" (2024). Begge disse modellene vil vises i topplisten vår over beste iPads ganske snart.