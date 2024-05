Enda en rapport antyder lanseringsdatoen til Galaxy Ring, Z Fold 6 og Z Flip 6

Enda et Samsung Unpacked-arrangement er i vente.

Samsung ventes å lansere en rekke nye enheter i nær fremtid, og en tidligere lekkasje har antydet at 10. juli vil være dagen for den store avdukingen. Nå har en ny rapport hentet frem samme dato i kalenderen.

Denne rapporten kommer fra The Chosun Daily i Korea (via Android Authority), og det gjør det enda mer sannsynlig at det neste store Samsung Unpacked-arrangementet faktisk vil finne sted onsdag 10. juli – selv om ingenting er offisielt ennå.

Rapporten går også gjennom enhetene vi mest sannsynlig vil se på arrangementet. Selv om Samsung Galaxy Ring allerede er kunngjort, burde 10. juli være dagen vi får informasjon som pris og slippdato.

Da får vi også se Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6 – selv om det også har vært mye snakk om billigere FE-versjoner, dyrere Ultra-versjoner og til og med slanke versjoner av disse sammenleggbare mobilene.

Enda flere dingser

Det går rykter om arvtagerne til Galaxy Buds 2 Pro. (Image credit: Samsung)

Og ikke nok med det! Samme dato kan godt være dagen vi ser lanseringen av de lenge omtalte Samsung Galaxy Buds 3 og Samsung Galaxy Buds 3 Pro, splitter nye trådløse ørepropper som vil erstatte de nåværende modellene i Samsung-serien.

Og det er ikke alt. Samsung Galaxy Watch 7 vil nemig også dukke opp. Akkurat nå er det ikke klart hvor mange modeller av smartklokken vi får, da det har vært snakk om en high-end Ultra-modell og en billigere FE-utgave også.

Hvis Samsung fortsatt har tid igjen på arrangementets timeplan, er det en sjanse for at vi også kan se Samsung Galaxy Tab S10-nettbrettene, men det er mindre sannsynlig – og vi har hørt færre rykter om en forestående lansering av nettbrett.

Vi vil selvfølgelig dekke alle nyhetene når arrangementet finner sted. Det forrige Samsung Unpacked-arrangementet 17. januar, ble kunngjort et par uker i forveien, så vi får trolig høre noe offisielt innen slutten av juni.