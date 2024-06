Google overrasket nettopp med invitasjoner til et arrangement 13. august – og vi venter oss nye Pixel-modeller

Google sendte nettopp ut invitasjoner til et arrangement fokusert på AI-, Android- og Pixel-enheter 13. august 2024.

Vi har nettopp fått en hyggelig overraskelse fra Google. Selskapet ser ut til å ha mer å fortelle oss etter et timelangt åpningsinnlegg på I/O og vil kanskje overgå Apple, som vanligvis holder et Special Event i september for å vise frem ny maskinvare, ettersom teknologigiganten nettopp sendte ut invitasjoner til en «Made by Google»-arrangement.

Når er det? De kunngjør ikke et oktoberarrangement så tidlig, men har åpenbart i stedet flere ting å vise oss 13. august 2024, klokken 19.00 norsk tid.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Invitasjonen lover oss et arrangement som vil vise frem «det beste fra Google AI, Android-programvare og Pixel-enheter». Det favner altså ganske bredt, men det kan bety en betydelig funksjonsoppdatering for Pixel-mobiler, noen nye AI-triks for å holde tritt med Apple Intelligence eller ChatGPT, samt ny maskinvare.

Google slipper vanligvis ny Pixel-maskinvare i oktober. I 2023 avduket selskapet Pixel 8, Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2. Senest annonserte Google sin mellomklassemodell Pixel 8a, som var tydelig atskilt fra I/O 2024.

Når det gjelder hva mer vi kan vente oss av Google i 2024, vil det være den andre generasjonens sammenleggbare mobil Pixel Fold 2, samt Pixel Watch 3 og Pixel 9 og Pixel 9 Pro. Selvfølgelig er det alltid en mulighet for at det kommer andre enheter … kanskje en oppdatering av Pixel Buds eller en ekte Google-skapt elementsporing for å bruke det fornyede Finn min enhet-nettverket.

Utover invitasjonen med den korte teksten som følger med, gir Google oss ikke så mye annet å gå på. Made by Google-arrangementet 13. august finner sted på selskapets campus i Mountain View, California, og lover en «praktisk opplevelse» når arrangementet er over. Det betyr at vi får teste det som blir annonsert, enten det er ny maskinvare eller programvare.

