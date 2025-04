Nintendo Switch 2-spesifikasjonene er avslørt, og den vil støtte 4K-oppløsning – så vel som en rekke andre oppgraderinger i forhold til originalen

Nintendo Switch 2-spesifikasjonene har blitt avslørt

Konsollen har en 7,9-tommers LCD-skjerm, 120 FPS og 4K HDR-støtte mens den er dokket

Switch 2 vil også tilby 256 GB intern lagring

Den store dagen har endelig kommet, og etter måneder og enda flere måneder med rykter, lekkasjer og spekulasjoner, har vi endelig bekreftelse på Nintendo Switch 2-spesifikasjonene.

Under dagens Nintendo Switch 2 Direct ble vi tilbudt et dypdykk i Switch 2, inkludert en oversikt over konsollens mange funksjoner og utgivelsesdatoen 5. juni 2025.

For det første vil Nintendo Switch 2 ha samme tykkelse som den originale Switch, men vil ha en større skjerm, fra 6,2 tommer til 7,9 tommer. Paneltypen er det Nintendo kaller en «Vivid LCD»-skjerm.

Nærmest alt er blitt oppgradert fra den originale Switch-modellen, inkludert bildefrekvensen, som nå vil tilby 120 bilder per sekund og 4K HDR-støtte mens den er dokket.

Switch 2 vil også få 256 GB intern lagring, og selv om det er lekket tidligere, avslørte Nintendo også at konsollens Joy-Con-kontrollere vil få musekontroller som kan kobles magnetisk fra enheten og brukes til visse spill.

Det er mer å se frem til, ettersom Nintendo har annonsert at de vil sende to Treehouse-presentasjoner denne uken, som tilbyr et nytt utseende på Switch 2-spillopplevelsen.

Den første sendingen sendes 3. april kl. 16.00 norsk tid, og den andre vil finne sted til samme tid 4. april.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer