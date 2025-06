Nintendo Switch 2: Alt du trenger å vite, fra pris og design til spill og funksjoner

Nintendos nye spillkonsoll er endelig her!

Etter årevis med venting har vi endelig fått en oppfølger til den opprinnelige Nintendo Switch fra 2017: Nintendo Switch 2.

Konsollen ble lagt ut for salg 5. juni, og vi er nå inne i en helt ny generasjon av Nintendo, hvor det grunnleggende konsept ved Switch forblir det samme, men med mange endringer og mer kraft som baner vei for nye spill og oppgraderinger til noen av de beste Nintendo Switch-spillene.

TechRadar-teamet har fått tak i flere eksemplarer av Switch 2 for testing, så sørg for å sjekke ut vår pågående live-test av Nintendo Switch 2.

For all viktig informasjon du trenger om Nintendo Switch 2, les videre.

Nintendo Switch 2: Kjappe fakta

Nintendo Switch 2: Lanseringsdato og pris

(Image credit: Future)

Nintendo Switch 2 ble lagt ut for salg 5. juni, etter en forhåndsbestillingsperiode som begynte 8. april.

Prisen er litt høyere sammenlignet med den opprinnelige Switch, med en startpris på 6 690 kroner for spillkonsollen, men det beste alternativet kan være Mario Kart World-pakken, som har en veiledende pris på 7 449 kroner. Det kan være like greit å kjøpe spillpakken med en gang, ettersom Mario Kart World har en veiledende pris på 990 kroner.

Til sammenligning kostet den opprinnelige Switch 2 999 kroner da den ble lansert i Norge, men med Switch 2 får du mange nye funksjoner og oppgradert maskinvare.

Nintendo Switch 2: Design

(Image credit: Future/Nintendo)

I kjernen ser Nintendo Switch 2 mye ut som den opprinnelige Switch, men bare større. Den har en større skjerm enn Switch OLEDs 7-tommers panel, som nå er på 7,9 tommer, og en totalt sett større størrelse som måler omtrent 11,5 cm høy, 25,8 cm bred og 0,8 cm tykk, ifølge Nintendo.

Dette betyr at Joy-Con 2-kontrollerne er høyere og mer avrundede. De har droppet de fremtredende blå og røde fargene fra forgjengerne, men venstre joystick har en blå detalj og høyre joystick en oransje detalj.

(Image credit: Nintendo/IGN)

Knappene og oppsettet er det samme som før, men det er nå en ny firkantet knapp med bokstaven «C» på.

Denne C-knappen brukes til å styre den nye Game Chat-funksjonen, en innebygd chattefunksjon som lar Switch 2-brukere snakke med vennene sine via en mikrofon i Joy-Con 2.

(Image credit: Nintendo)

I stedet for å bli presset inn og låst på plass slik Joy-Con-kontrollerne gjorde på den første Switch-modellen, er disse festet med magneter. Det er knapper under Joy-Con-utløserknappene som ser ut som mindre utløsere og brukes til å enkelt løsne Joy-Con 2-kontrollerne.

Når de er løsnet, har kontrollerne samme funksjonalitet som de opprinnelige Joy-Con-kontrollerne.

Det er imidlertid kommet en ny musefunksjon som lar deg plassere den magnetiske siden av Joy-Con 2 mot en overflate, der sensorer i den fungerer som en slags mus.

(Image credit: Nintendo)

Tilbake til selve Switch-konsollen: Det er noen mindre endringer i designet på av/på-knappen og volumknappene, og ventilasjonsgitteret har nå tre åpninger i stedet for fem.

Den største forskjellen på toppen av konsollen er tilføyelsen av en USB-C-port, som tillater tilkobling av tilbehør som det nye Switch 2-kameraet. En 3,5 mm hodetelefonkontakt finner man også på Switch 2, som før.

På undersiden av Switch 2 er det nå nye nedoverrettede høyttalere, som skal gi bedre lyd.

Som du kan se i galleriet ovenfor, finnes det et nytt støttestativ, som i likhet med Switch OLED går langs hele konsollen, men er hult i stedet for et fullt panel. Det ser mye mer stabilt ut enn originalens spinkle støttestativ og ser ut til å kunne låses i flere posisjoner.

Det finnes også en ny, mer avrundet dokk til Switch 2, som nå har en vifte for å holde konsollen kjølig nå som den kan sende ut et 4K-signal.

For de som ønsker å spille i dokket modus, finnes det et lignende tilbehør som originalen, som gjør Joy-Con 2-kontrollerne om til én enkelt kontroller. Dette var ikke noe som imponerte på den originale Switchen, og vi kan ikke si at det ser spesielt forbedret ut med Switch 2.

Nintendo Switch 2: Skjerm

(Image credit: Nintendo)

Som nevnt tidligere er berøringsskjermen på Nintendo Switch 2 nå 7,9 tommer stor og har en oppløsning på 1080p – som er dobbelt så høy som på den opprinnelige Switch-modellen.

Litt skuffende er imidlertid Nintendos valg om å bruke et LCD-panel i stedet for en OLED-skjerm. Dette kan imidlertid være et smart trekk for å holde kostnadene nede, og den nye LCD-skjermen støtter tross alt HDR.

Skjermen har nå en oppdateringsfrekvens på 120 Hz ved full kapasitet. En variabel oppdateringsfrekvensfunksjon skal også bidra til å holde bildegjengivelsen jevn selv om bildeoppdateringsfrekvensen er klart under 120 bilder per sekund.

Nintendo Switch 2: Spesifikasjoner

I hjertet av Nintendo Switch 2 er det en spesiallaget brikke fra Nvidia. De nøyaktige spesifikasjonene til denne brikken er ikke avslørt, men det ser ut til at denne brikken ikke er en ferdig standardbrikke slik som i den originale Switchen.

Standard lagringsplass er 256 GB, men kan utvides med microSD Express-kort opptil 1 TB. Viktig å merke seg: microSD-kortet du kanskje brukte til den originale Switchen er ikke kompatibelt med Switch 2.

Batteriet er på 5220 mAh, og Nintendo anslår at det vil gi mellom to og seks og en halv times batteritid. Når batteriet er tomt, bør det ta omtrent tre timer å lade opp hvis konsollen er i hvilemodus.

Andre spesifikasjoner inkluderer: akselerometer- og gyrosensorer, HDMI-utgang, Wi-Fi 6 og Bluetooth-tilkobling.

Nintendo Switch 2: Spill og funksjoner

(Image credit: Nintendo)

Da konsollen ble lansert 5. juni, ble den utgitt sammen med en rekke lanseringsspill for Switch 2. Spillet som ser ut til å bli den største attraksjonen er sannsynligvis Mario Kart World.

En lanseringstittel som kanskje vil fange oppmerksomheten din, er imidlertid Nintendo Switch 2 Welcome Tour, som i hovedsak er en interaktiv demo som spillerne må betale for, selv om Nintendo ennå ikke har annonsert en pris. Man skulle kanskje tro at en slik demo burde ha vært inkludert gratis.

Her er hele listen:

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

Sid Meier's Civilization 7 (Nintendo Switch 2 Edition)

Split Fiction

Street Fighter 6

Survival Kids

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2 Edition)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition)

Yakuza 0 Director's Cut

Det er mye mer å se frem til etter lanseringsdagen, inkludert en stor Switch 2-eksklusiv i form av FromSoftwares nye spill The Duskbloods, som kommer ut i 2026, og Donkey Kong som vender tilbake til 3D med Donkey Kong Bananza, som lanseres 17. juli.

Andre eksklusive titler inkluderer Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, som kommer en gang i 2025, samt Kirby Air Riders, blant flere andre.

Det vil også komme en rekke oppdaterte versjoner av eksisterende Switch-spill til neste generasjons nivå. Noen av disse vil bli tilbudt gratis, mens andre vil være betalte oppgraderinger eller inkludert i Nintendo Switch Online – Expansion Pack-medlemskapet.

I tillegg til dette vil Nintendo Switch 2 støtte både DLSS og ray tracing, noe som bør forbedre ytelsen og grafikken i spill – selv om det ennå ikke er avslørt hvilke titler som faktisk vil dra nytte av dette.

I tillegg finnes det en helt ny funksjon kalt GameShare, som er koblet til GameChat og lar spillere dele spillene sine med andre over internett eller lokalt – hvis spillene støtter GameShare. Dette betyr at flere spillere kan spille sammen uten at hver spiller trenger å eie sin egen kopi av spillet.

Nintendo Switch 2: Tidlige tanker

Men burde du skynde deg å kjøpe den nye konsollen? Vel, det kommer an på hvor stor Nintendo-fan du er, hvor overbevist du er om funksjonene og lanseringstitlene, og om du er villig til å akseptere den litt høyere prisen.

Personlig synes vi ikke det er noen ulemper med å vente litt. Jo senere du hopper på en ny generasjon konsoller, desto flere spill er det å velge mellom, desto flere pakker og tilbud pleier å dukke opp, og det blir også lettere å finne kampanjer på Switch 2.

Men vi synes fortsatt det er mye å like her, og flere kolleger ser ut til å være enige etter å ha testet Nintendo Switch 2.

Oppgraderingene og de små forbedringene som Switch 2 tilbyr ser ut som solide forbedringer sammenlignet med den opprinnelige Switch-modellen, som fortsatt er en konsoll vi digger å bruke. Vi tror også at muligheten til å kjøre mer krevende og penere spill, som Cyberpunk 2077, samt en FromSoftware-eksklusiv tittel, virkelig vil øke appellen til Switch 2.

Nintendo Switch 2: Vanlige spørsmål

59 / 5,000 Hvor mye koster Nintendo Switch 2, og er den tilgjengelig? Nintendo Switch 2 er tilgjengelig for kjøp nå, med forbehold om tilgjengelighet. Selve Switch 2-konsollen har en veiledende pris på 6 595 kroner. Det finnes også en offisiell pakke som inkluderer en digital kopi av Mario Kart World og har en veiledende pris på 7 449 kroner.

Støtter Nintendo Switch 2 4K? Ja, men bare når den brukes i dokket modus. I bærbar modus bruker Switch 2 sin 1080p LCD-skjerm.

Kan jeg spille Switch-spill på Switch 2? Ja. De fleste originale Switch-spillene vil fungere på Switch 2, og enkelte spill vil til og med få oppgraderinger.

Kan du spille spill på Nintendo Switch 2 uten internettforbindelse? Ja. Når du har konfigurert Nintendo Switch 2, kan du spille spill uten å være koblet til internett. Flerspillerspill som er avhengige av onlinefunksjoner og onlinetjenester vil selvsagt ikke være tilgjengelige for bruk.

Kan Nintendo Switch-tilbehør også brukes med Nintendo Switch 2? Det meste av originalt Switch-tilbehør kan brukes med Switch 2. Unntak inkluderer ladestativer og strømadaptere, microSD-kort (Switch 2 bruker microSD Express-kort), Ring-Con, Joy-Con-hjul, Joy-Con-batteripakke, Joy-Con-stropper og -grep.

Kan jeg bruke GameChat uten et USB-C-kamera? Ja. Det er ikke nødvendig med et kamera, men du kan bruke et USB-C-kamera hvis det er kompatibelt med Switch 2, eller kjøpe det offisielle kameraet til Nintendo Switch 2.

Fungerer GameShare med alle Switch 2-spill? Nei. Det fungerer bare med kompatible spill. For øyeblikket gjelder dette for: Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, Big Brain Academy: Brain vs. Brain, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, 51 Worldwide Games, Captain Toad: Treasure Tracker og Super Mario Odyssey.