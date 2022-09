Nintendo Switch Pro-rykter får vann på mølla takket være en e-post fra Nvidia

Nvidia Switch Pro-ryktene ble plutselig igjen aktuelle etter at en Nvidia-ansatt nå ser ut til å ha bekreftet at prosessoren som angivelig skal utgjøre hjertet i den håndholdte konsollen faktisk eksisterer.



Det har ikke kommet noe fra offisielt hold når det gjelder en faktisk annonsering av en Nintendo Switch Pro, men en e-post-lekkasje som stammet fra Nvidia ble nylig lagt ut på /r/GamingLeaksandRumours (Åpnes i ny fane) (Reddit) ser ut til å nærmest bekrefte at Tegra239 (en SoC – system on a chip) er på vei.

Det har gått rykter om en nært forestående Tegra239 siden i fjor. Twitter-lekkasjemakeren kopite7kimi (Åpnes i ny fane) var førstemann ut med påstanden om prosessorens eksistens i juni 2021, med ymting om at neste generasjon Nintendo Switch ville ta i bruk en «skreddersydd» Tegra234.



Dette passet godt med informasjon som var å finne i Nvidia-lekkasjen som fant sted i mars i år, som refererte til «NVN2» (antakeligvis en oppfølger til Switch-grafikk-API-et NVN), og som spesifikt nevnte T239-brikken.

Kommentar: Hvor stor blir oppgraderingen?

(Image credit: Nintendo)

Det er ingen tvil om at Tegra X1-brikken i de nåværende Nintendo Switch-modellene begynner å nærme seg en nærmest antikk alder, og man kan vanskelig se for seg at den ikke kommer til å slite med storspill som «Xenoblade Chronicles 3» og «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom».



Reddit-brukere som kommenterte på lekkasjen var stort sett enige om at Tegra239 kom til å ha en ytelse sammenlignbar med prosessoren i PS4. Det høres kanskje ikke så enormt imponerende ut, men det er slettes ikke så ille, gitt at dette er snakk om en håndholdt konsoll. Litt enklere blir det også for utviklere, som får en enklere jobb i å oversette spill på tvers av konsollene om Switch Pro ikke skiller seg ekstremt ut.

Selv om det kan være vanskelig å spå Nintendo-strategier basert på maskinvare, så kan det ovennevnte tyde på at Switch Pro er en oppgradering av den inneværende generasjonen, snarere enn en helt ny konsoll. Litt på samme måte som Sony har gjort med PS4 Pro og Microsoft med Xbox One X. Det kan være et smart trekk, og passer godt overens med uttalelsene Nintendo-sjef Shuntaro Furukawa kom med tidligere i år, der han mente å vite at Switch nå befinner seg i midten av sin livssyklus.



En potensiell Switch Pro kommer nok til å ha problemer med å kjøre innhold i 4K, med andre ord, men det kan likevel være at den har en del triks innabords som vil hjelpe på ytelsen. NVN2-lekkasjen vi nevnte tidligere hadde for eksempel referanser til Nvidias DLSS-teknologi, som oppskalerer bilder og forbedrer ytelse ved hjelp av maskinlæring.

Per nå begynner vi å bli temmelig optimistiske når det gjelder Nintendo Switch Pros eksistens – og det skulle egentlig bare mangle. Nintendo vil trenge langt bedre maskinvare i tiden fremover, når fortsettelsene av Zelda- og Metroid Prime-seriene skal ut. En skal ikke se bort ifra at Switch Pro vil bli lansert sammen med «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», på samme måte som «The Legend of Zelda: Twilight Princess» ble med Wii og «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» med Switch.