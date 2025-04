Nothing-sjef Carl Pei fortalte oss akkurat når Nothing Phone 3 vil bli lansert

Vi kan vente oss Nothing Phone 3 i Q3

Juli virker som et godt tips basert på tidligere lanseringer

Vi har allerede fått Phone 3a og Phone 3a Pro

Vi har ventet en stund på Nothing Phone 3. Du husker kanskje at lanseringen ble utsatt i fjor fordi Nothing ønsket mer tid til å jobbe med programvaren og AI – men vi vet nå at den definitivt kommer i år.

Etter å ha åpnet en «spør meg om noe»-økt på X, sa Nothing-sjef Carl Pei at Nothing Phone 3 ville bli lansert i «Q3», altså tredje kvartal i år. Det setter lanseringsvinduet til juli, august eller september.

Vi fikk ikke flere detaljer enn det, dessverre, så det gjenstår å se nøyaktig når den neste flaggskipstelefonen fra Nothing dukker opp. Nothing Phone 2 ble lansert i juli 2023, noe som kan være en pekepinn.

Allerede i november i fjor hørte vi et tips om at Nothing ville lansere tre telefoner i midten av dette året, noe som betyr rundt juni og juli tid – og Nothing Phone 3a og Nothing Phone 3a Pro ble begge avduket i mars 2025.

Historien så langt

Hvis Nothing hadde holdt seg til en vanlig timeplan, ville vi sett Nothing Phone 3 i juli 2024. I juni 2024 kunngjorde Pei imidlertid at lanseringen av denne mobilen ville bli skjøvet utsatt til 2025, og understreket behovet for å «få produktet riktig».

Pei fortsatte med å si at «integrering av maskinvare og AI på en måte som både er nyttig og bringer et smil til folks ansikter» var målet med den neste Nothing-flaggskipstelefonen, så vi kan forvente å se en rekke kunstig intelligens-funksjoner inkludert.

Som vår anmeldelse av Nothing Phone 3a Pro vil fortelle deg, er det allerede rikelig med AI ombord på de nåværende Nothing-telefonene – men disse funksjonene, inkludert Essential Space 'andre minne', kan fortsatt trenge litt bearbeidelse. Forbedringer kan komme med Nothing Phone 3.

Fra lekkasjene vi har kommet over så langt, høres det ut som om Nothing Phone 3 kommer til å bli en betydelig oppgradering av forgjengeren, og muligens en av årets mest spennende telefoner. Om noen måneder burde vi vite dette sikkert.