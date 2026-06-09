Anmeldelse av Nothing Phone 4a og 4a Pro — budsjettmobiler med flaggskipenergi

Nothing Phone 4A og Nothing Phone 4A Pro byr på merkets transparente design, rene programvare og Glyph-personlighet inn i et rimeligere prisområde. Men etter å ha brukt begge, kan den billigere modellen være den som gir mest mening.

Nothing har alltid vært gode til å lage telefoner som føles annerledes. Med Phone 4A og Phone 4A Pro lener selskapet seg fullt ut på den styrken i stedet for å jage ultra-premium spesifikasjoner. Dette er mellomklassetelefoner med dristig design, smidig programvare, store skjermer, trippelkameraer og nok visuell identitet til å skille seg ut i et marked fullt av trygge modeller.

Det interessante er hvor like de føles i daglig bruk. 4A Pro har en sterkere prosessorbrikke, metallhus, større skjerm, hvassere skjerm, bedre IP-klassifisering, eSIM-støtte og en mer avansert Glyph Matrix. Men den vanlige Nothing Phone 4A føles som modellen med det klarere formålet. Den leverer mesteparten av opplevelsen for mindre penger, og det gjør den overraskende overbevisende.

Nothing Phone 4A og 4A Pro er to av de mest interessante mellomklassetelefonene for øyeblikket …

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