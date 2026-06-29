Nothing Phone (4b) hånet av fansen – men konsepttelefonen som aldri kommer er en annen historie

Nothing har vist frem designet til Phone (4b)

Telefonen får doble kameraer, en LED-lysbjelke og relativt brede skjermkanter

Fansen er imidlertid mye mer interessert i konsepttelefonen som Nothing også nylig presenterte.

Etter en kort teaser har Nothing nå avslørt hele designet til Phone (4b), selv om telefonen ikke vil bli avduket i sin helhet før 7. juli.

Vi kan nå se at Nothing Phone (4b) har et dobbelt kameraoppsett med vertikalt justerte linser i en stor kameramodul med en teksturert overflate. Telefonen har også en LED-blits som minner om Nothing Phone (4a), mens fronten har et hullkamera og en flat skjerm med relativt brede rammer.

Designet er ikke akkurat dårlig, men det føles mindre unikt og inspirert enn mange av selskapets tidligere telefoner – og fansen ser ut til å dele misnøyen.

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Kommentarene på X inneholder setninger som «det mest gjennomsnittlige Nothing-designet hittil» og «veldig skuffet». På Reddit er tonen den samme, med kommentarer som «ser dårlig ut» og et kort, men tydelig «æsj».

Med mindre spesifikasjonene eller prisen viser seg å oppveie designet, ser det derfor ut til at Phone (4b) kan få problemer med å bli en stor suksess. Hvis telefonen også – som vi tidligere har spekulert i – opprinnelig var ment å bli lansert som en CMF-modell, er den sannsynligvis ikke den råeste spesifikasjonsmessig heller. Samtidig vil Nothing-logoen sannsynligvis bety en høyere pris enn om den faktisk hadde blitt utgitt under CMF-merket.

Telefonen som fansen faktisk vil ha

Nothing viste imidlertid nylig frem en telefon som fansen ser ut til å ha veldig lyst til å kjøpe. Dessverre er den bare en konseptmodell som sannsynligvis aldri vil bli virkelighet.

We made YOUR Dream Phone - YouTube Watch On

Telefonen ble vist frem i en YouTube-video der Nothing designet en telefon basert på egenskapene selskapets brukere ønsket seg mest. Blant spesifikasjonene er en kompakt skjerm på under seks tommer, et popup-selfiekamera, to bakre kameraer, en 3,5 mm hodetelefonkontakt og støtte for microSD-kort.

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Nothing påpekte samtidig at en slik telefon måtte være ganske tykk, og at selv da ville det sannsynligvis bare være plass til et silisium-karbonbatteri på rundt 3800 mAh. Dette er sannsynligvis en av grunnene til at selskapet ikke ser ut til å ha noen planer om å gjøre konseptet om til et virkelig produkt.

Men kanskje de burde tenke seg om igjen.

Kommentarer til videoen inkluderer «Jeg ville kjøpt den med en gang», «Dette er fantastisk» og «Glem Nothing Phone 4 – bygg denne i stedet.»

I hvert fall blant Nothing sine mest høylytte fans ser det ut til å være mye mer interesse for denne konsepttelefonen enn for den nylig avdukede Phone (4b).