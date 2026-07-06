Jeg har testet nesten alle telefonene som er lansert i år – her er mine 5 favorittmodeller så langt i 2026, inkludert modeller som ikke er laget av Samsung eller Apple

Vi er nå halvveis i kalenderåret (ja, faktisk), så hva er vel bedre enn å gjøre en oppsummering av våre favoritttelefoner så langt 2026?

Jeg sier «våre favoritttelefoner», men jeg mener egentlig «mine favoritttelefoner» – jeg har samlet fem modeller som kanskje ikke har perfekte TechRadar-anmeldelser, men som enten overrasket meg i testing eller tilbyr noe unikt i dagens travle smarttelefonlandskap.

Anmeldelsene av hver modell (som jeg har inkludert i hvert innlegg) kan ha blitt skrevet av noen andre, men jeg har personlig brukt alle telefonene som er oppført nedenfor til dyptgående analyser av spesifikke funksjoner, videoopptak eller generelle enhetssammenligninger.

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5. Samsung Galaxy S26 Ultra

Lansert: 11. mars

Karakter: 4,5 / 5

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Enhver telefonrelatert «beste»-liste må inkludere Samsungs nyeste Ultra-merkede Galaxy-enhet. Årets utgave er den funksjonsrike Samsung Galaxy S26 Ultra, og selv om det ikke er den mest overraskende telefonen jeg har testet i år (derav femteplassen), er den den kraftigste og mest allsidige av dem alle. Det er en allsidig telefon med med topp maskinvare og programvare.

De viktigste nye programvarefunksjonene til Galaxy S26 Ultra er Privacy Display og Super Steady Horizontal Lock. Førstnevnte hindrer nysgjerrige øyne i å se innhold på skjermen, mens sistnevnte stabiliserer videoer selv når du snur telefonen 360 grader. Jeg er en ihuga