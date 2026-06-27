Nothing Phone (4b) nobbas av fans – men koncepttelefonen som aldrig kommer att släppas är en annan historia

Nothing har visat upp designen på Phone (4b)

Telefonen får dubbla kameror, en LED-ljusramp och relativt breda skärmkanter

Fansen är däremot betydligt mer intresserade av den koncepttelefon som Nothing också nyligen presenterade

Efter en kort teaser har Nothing nu visat upp den fullständiga designen för Phone (4b), trots att telefonen inte presenteras i sin helhet förrän den 7 juli.

Vi kan nu se att Nothing Phone (4b) har en dubbelkamera med vertikalt placerade objektiv i en stor kameramodul med texturerad finish. Telefonen har också en LED-ljusramp som påminner om den i Nothing Phone (4a), medan framsidan bjuder på en hålkamera och en platt skärm med relativt breda skärmkanter.

Designen är inte direkt dålig, men den känns mindre unik och inspirerad än många av företagets tidigare telefoner – och det verkar fansen hålla med om.

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Kommentarerna på X innehåller bland annat formuleringar som "den mest genomsnittliga Nothing-designen hittills" och "väldigt besviken". På Reddit är tongångarna liknande, med kommentarer som "ser dålig ut" och ett kort men tydligt "usch".

Om inte specifikationerna eller priset visar sig väga upp för designen ser det därför ut som att Phone (4b) kan få svårt att bli någon större succé. Om telefonen dessutom – vilket vi tidigare spekulerat kring – ursprungligen var tänkt att lanseras som en CMF-modell är det sannolikt inte heller någon specifikationsmässig värsting. Samtidigt lär Nothing-logotypen innebära ett högre pris än om den faktiskt hade släppts under CMF-varumärket.

Telefonen som fansen faktiskt vill ha

Nothing har däremot nyligen visat upp en telefon som fansen verkligen verkar vilja köpa. Tyvärr handlar det bara om en konceptmodell som sannolikt aldrig kommer att bli verklighet.

We made YOUR Dream Phone - YouTube Watch On

Telefonen visades upp i en YouTube-video där Nothing designade en mobil utifrån de funktioner som företagets community önskat sig mest. Bland specifikationerna finns en kompakt skärm på under sex tum, en uppfällbar selfiekamera, dubbla bakre kameror, ett 3,5 mm-uttag för hörlurar och stöd för microSD-kort.

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Nothing påpekade samtidigt att en sådan telefon skulle behöva bli ganska tjock och att det trots det sannolikt bara skulle finnas plats för ett kisel-kol-batteri på omkring 3 800 mAh. Det är förmodligen en av anledningarna till att företaget inte verkar ha några planer på att göra konceptet till en verklig produkt.

Men kanske borde de tänka om.

Kommentarerna till videon innehåller bland annat "Jag skulle köpa den direkt", "Den är fantastisk" och "Glöm Nothing Phone 4 – bygg den här i stället".

Åtminstone bland Nothings mest högljudda fans verkar det alltså finnas ett betydligt större intresse för den här koncepttelefonen än för den nyligen presenterade Phone (4b).