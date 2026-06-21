RAM-krisen har dödat Nothings nästa budgettelefon – CMF Phone 3 Pro skrotas och medgrundaren säger att "vi kan inte bygga en telefon som känns som ett verkligt steg framåt"

En chef på Nothing har meddelat att det inte blir någon ny CMF-telefon i år

Företaget pekar ut den pågående RAM-krisen som orsaken

Det kommer däremot andra CMF-produkter och nya telefoner från Nothing

CMF Phone 2 Pro från Nothing kombinerade en unik design med ett attraktivt pris när den lanserades förra året. Men om du har hoppats på en CMF Phone 3 Pro i år ser det ut att vara kört, då företaget nu bekräftat att inga nya modeller kommer att släppas.

I ett inlägg på X förklarade Nothings medgrundare Akis Evangelidis att företaget tidigare arbetade på en uppföljare, men att "med de minnespriser vi ser just nu kan vi inte bygga en telefon som känns som ett verkligt steg framåt till ett pris som är rimligt för CMF."

Som ett resultat kommer det alltså inte någon ny CMF-telefon under året.

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Han tillade dock att andra CMF-produkter fortfarande är på väg, inklusive "helt nya produktkategorier". Dessutom kommer Nothing att lansera nya telefoner under sitt huvudvarumärke, vilket sannolikt innebär modeller i en högre prisklass.

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.We…June 19, 2026

En väntad utveckling

Nyheten är egentligen inte särskilt överraskande. Så sent som nyligen förutspådde analysföretaget Counterpoint att budgettelefoner riskerar att "försvinna permanent" från vissa marknader.

Bakgrunden är de snabbt stigande priserna på RAM-minne, där AI-datacenter kräver enorma mängder minne. Det har lett till brist på komponenter och kraftigt ökade priser. För tillverkare blir det därför allt svårare att utveckla billiga telefoner utan att kompromissa med prestanda eller funktioner.

Än så länge har Nothing bara bekräftat att det inte blir någon ny CMF-telefon i år, men företaget lär stå inför samma problem även nästa år. Det är därför inte omöjligt att det dröjer länge innan vi får se ytterligare en CMF-mobil.

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Om du planerar att uppgradera telefonen inom den närmaste tiden kan du därför behöva vara beredd på att spendera lite mer pengar – och kanske titta närmare på Nothings ordinarie telefonserie istället för de billigare CMF-modellerna.