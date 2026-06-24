Nothing dropper CMF Phone 3 Pro – stigende RAM-priser gør en reel opgradering umulig

En leder hos Nothing har meddelt, at der ikke kommer nogen ny CMF-telefon i år

Virksomheden peger på den aktuelle RAM-krise som årsagen

Der kommer dog andre CMF-produkter og nye telefoner fra Nothing

CMF Phone 2 Pro fra Nothing kombinerede et unikt design med en attraktiv pris, da den blev lanceret sidste år. Men hvis du havde håbet på en CMF Phone 3 Pro i år, ser det ud til at være for sent, da virksomheden nu har bekræftet, at der ikke vil blive udgivet nye modeller.

I et indlæg på X forklarede Nothing's medstifter Akis Evangelidis, at virksomheden tidligere arbejdede på en efterfølger, men at »med de priser på hukommelse, vi ser lige nu, kan vi ikke bygge en telefon, der føles som et reelt skridt fremad, til en pris, der er rimelig for CMF.«

Som følge heraf kommer der altså ikke nogen ny CMF-telefon i løbet af året.

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Han tilføjede dog, at andre CMF-produkter stadig er på vej, herunder »helt nye produktkategorier«. Derudover vil Nothing lancere nye telefoner under sit hovedbrand, hvilket sandsynligvis vil omfatte modeller i en højere prisklasse.

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.We…June 19, 2026

En forventet udvikling

Nyheden er egentlig ikke særlig overraskende. Så sent som for nylig forudsagde analysefirmaet Counterpoint, at budgetmobiler risikerer at »forsvinde permanent« fra visse markeder.

Baggrunden er de hurtigt stigende priser på RAM-hukommelse, hvor AI-datacentre kræver enorme mængder hukommelse. Det har ført til mangel på komponenter og kraftigt stigende priser. For producenterne bliver det derfor stadig sværere at udvikle billige telefoner uden at gå på kompromis med ydeevne eller funktioner.

Indtil videre har Nothing blot bekræftet, at der ikke kommer en ny CMF-telefon i år, men virksomheden står sandsynligvis over for det samme problem også næste år. Det er derfor ikke umuligt, at der går lang tid, før vi får en ny CMF-telefon at se.

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Overvejer du en ny telefon inden for den nærmeste fremtid, er Nothing's almindelige telefonserie det nærmeste alternativ i stedet for de billigere CMF-modeller.