Nothing Phone 3a Lite bliver lanceret om lidt – her er, hvad du kan forvente

Nothing Phone 3a Lite lanceres den 29. oktober

Bliver en billigere version af Nothing Phone 3a

Dette bliver den første »Lite«-telefon, der lanceres af Nothing

Nothing ser ikke ud til at være færdige med årets smartphone-lanceringer. Selskabets seneste model, Nothing Phone 3, kom på markedet i juli, og nu har virksomheden bekræftet, at Nothing Phone 3a Lite bliver præsenteret onsdag den 29. oktober.

Lanceringen er blevet offentliggjort på sociale medier, hvor Nothing samtidig delte en kort teaser, der viser bagsiden af telefonen. Her ses et notifikationslys i stil med de karakteristiske glyph-lys, som også findes på tidligere Nothing-modeller.

Som navnet antyder, bliver der formentlig tale om en billigere og lidt nedskaleret version af Nothing Phone 3a, der blev lanceret sammen med 3a Pro i marts. Begge modeller er udstyret med Snapdragon 7s Gen 3 – et solidt chipset i mellemklassen.

Det er samtidig første gang, Nothing lancerer en model med betegnelsen “Lite”, selvom virksomheden allerede tilbyder billigere telefoner under CMF-mærket – blandt andet CMF Phone 2 Pro, der kom i april og koster 1.999 kroner med 8 GB RAM og 256 GB lagerplads.

Hvor »Lite« bliver den?

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mElOctober 27, 2025

Nothing Phone 3a Lite er allerede dukket op i læk i oktober med rygter om 8 GB RAM og 128 GB lagerplads – men uden en bekræftet processor. Dette lyder rimeligt for en model, der forventes at være billigere end Nothing Phone 3a, som koster omkring 2.799 kroner.

Den allerede lancerede Nothing Phone 3a giver os også en idé om, hvad vi kan forvente. 3a har et tredobbelt kamera på 50 MP + 50 MP + 8 MP med 2x optisk zoom samt et 32 MP selfie-kamera på forsiden.

Det er sandsynligt, at Nothing Phone 3a Lite vil have et lidt enklere kamerasystem og muligvis en nedgraderet skærm. Nothing Phone 3a har en 6,77-tommers skærm (AMOLED) med en opløsning på 1080 x 2392 pixels og en opdateringshastighed på 120 Hz.

Vi finder ud af alt i morgen – hvor Nothing vil lancere sin fjerde telefon i 2025. Den officielle lancering finder sted den 29. oktober kl. 14.