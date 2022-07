Det her er Nothing Phone (1) Chipset: Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm)

CPU: Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)

Kameraspecifikationer: 50 MP, f/1.8, (vidvinkel), PDAF 16 MP, f/2.2, (ultravidvinkel), 4K/30 fps, 1080 p/30 fps

Intern hukommelse: 128 - 256 GB

Operativsystem: Android

RAM: 8 - 12 GB

Vægt: 193,5 g

Farver: Sort eller hvid

Lanceringdato: 21 juli 2022

Pris: fra 3.799 kroner

Nothing Phone (1) udkom officielt den 21. juli 2022, og presset er stort på den hypede telefon, der fik 4 ud af 5 stjerner i TechRadars anmeldelse (opens in new tab).

Nothing har gjort det til sin mission at ryste op i et mobilmarked, der sidder fast i gamle tankebaner, og vil du være en af



de første til at eje denne specielle mobil, skal du blot klikke dig videre til de billigste forhandlere, som du finder længere nede i artiklen.

Selvom ingen netbutik i øjeblikket har alle versioner af Phone (1) på lager til omgående levering (den hvide ser ud til at være sværere at få fat i end den sorte), er løbet ikke kørt for dem af jer, der endnu ikke har forudbestilt jeres eksemplar af telefonen.

Her køber du Nothing Phone (1) billigst

(opens in new tab) Nothing Phone (1) (2022): fra 3.499,- kr. CBB MOBIL (opens in new tab)

CBB tilbyder Nothing Phone (1) i sort med 8 GB RAM til den laveste pris, vi har fundet. Prisen stiger dog til 3.673 kr. med oprettelse.

(opens in new tab) Nothing Phone (1) (2022): fra 3.999,- kr. Proshop (opens in new tab)

Proshop tilbyder Nothing Phone (1) i hvid og sort med 8 GB RAM. For modellerne med 12 GB RAM forventes de i skrivende stund at være på lager til levering den 12. august.

(opens in new tab) Nothing Phone (1) (2022): fra 5 390,- SEK (ca. 3.850 kr.)hos Amazon (opens in new tab)

Amazon.se har Nothing Phone (1) i sort med specifikationerne 8 + 128 GB og 8 + 256 GB på lager til omgående levering. Leder du efter modellen med 12 GB RAM, ser det i skrivende stund ud til, at du skal vente til 1. august, før den er klar til levering. Den hvide model af Nothing Phone (1) kan også bestilles, men selv der skal du vente lidt endnu, før den kan leveres.

Hvor meget koster Nothing Phone (1)?

Officielt har oplyst, at basismodellen af ​​Telefonen (1) skulle koste 3.799,- kr., og det er den pris, vi har fundet hos de fleste danske forhandlere. Hos CBB (opens in new tab) kan du dog få den til kun 3.499 kr. (3.763,- kr. inkl. oprettelse).

Foretrækker du at købe din mobil på afbetaling med et abonnement, er Telenor (opens in new tab) den udbyder, du skal henvende dig til. De har Nothing Phone (1) i sort med 128 GB intern hukommelse klar til at blive sendt i dag.

Er Nothing Phone (1) et godt køb?

Nothing Phone (1) er blevet meget omtalt på grund af det unikke gennemsigtige design og Glyph Interface – lysmønstre, der bruges til at angive, hvem der ringer, at du har modtaget en besked, opladningsstatus og mere.

I vores anmeldelse af Phone (1) kunne vi konstatere, at Nothing på flere punkter formåede at leve op til sine løfter om at skabe en smartphone, der går sine egne veje og får folk til at løfte øjenbrynene.

Nothing Phone (1) integrerer hardware og software på en lækker måde, fungerer godt til hverdagsbrug og også lidt tungere opgaver, såsom spil.

Samtidig er dette ikke et valg for dig, der er på udkig efter klasseledende ydeevne eller som ønsker et ekstraordinært mobilkamera, som fx Google Pixel 6 (opens in new tab) tilbyder.

Phone (1) forsøger på den anden side heller ikke at være nogen af ​​disse ting, og til prisen er det et meget attraktivt valg for alle, der nøjes med en mellemklassetelefon, men samtidig sætter pris på den nytænkning, som Nothing repræsenterer.