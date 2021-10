Google Pixel 6 er en spændende telefon, der måske kan konkurrere med dyrere flagskibstelefoner, men vi ved stadig ikke nok om det Google-producerede Tensor-chipsæt til at vurdere dette her og nu. Umiddelbart er Pixel 6 en fed ny retning inden for design, kameraer og software med Android 12 allerede installeret, og vi er ivrige efter at teste den fuldt ud og afgive vores endelige dom snart.

Google Pixel 6 ser ud til at være den største opdatering til Googles smartphone-serie i årevis, og selvom vi kun har haft hænderne på enheden i kort tid, ser vi allerede positive tegn.

På papir er Pixel 6 en mere premium-enhed end sine forgængere. Den har et slankere design og mere kraftfulde kameraer. Fremfor alt har den sammen med den dyrere Pixel 6 Pro Googles nye Tensor-chipsæt, som er det første silicium, som virksomheden har sammensat. Men da vi ikke ved meget om telefonens ydelse endnu, kan vi kun se frem til at teste den fuldt ud.

Selvom vi endnu ikke ved, hvordan Pixel 6 klarer sig i forhold til andre telefoner, ved vi, at den indeholder 8 GB RAM, 128 GB eller 256 GB lagerplads og et batteri på 4.612 mAh - hvilket er gode specifikationer til prisen. Skærmen på 6,4 tommer er Full HD (2400 x 1080) OLED, hvilket er større end skærmene på de fleste flagskibstelefoner, og den har en opdateringshastighed på 90 Hz. Dette giver jævnere browsing end telefoner, der maksimalt når 60 Hz - selvom 90Hz efter vores mening er minimum i forhold til det, vi forventer at se på en telefon i Pixel 6's prisklasse som en middel premium-telefon.

Det er telefonens kameraer, som mange Pixel-fans sandsynligvis vil være mest begejstrede for, da Google endelig giver os sensorer med flere megapixel, der er værdige til Googles fremragende fotosoftware.

De to bagkameraer er et hovedkamera på 50 MP og et ultravidvinkelkamera på 12 MP med et 114-graders synsfelt. Vi har endnu vi ikke haft tid til at teste disse, men vi glæder os til de skarpere fotos, de lover at levere, og evnen til at tage billeder med imponerende opløsninger.

Telefonen er den første, der kommer med Android 12 forudinstalleret, og der er masser af nye funktioner.

Øverst på listen over nyheder til Googles styresystem er den nye koordinering af farvepaletten Material You, der synkroniserer widgets og UI -ikoner, så de matcher et valgt farvetema. Dette er dog kun de kosmetiske ændringer, som udgør en lille del af opdateringen - og fordi Google endnu ikke har gjort dem officielle, er der nogle Android 12-funktioner, der kun er tilgængelige for den Tensor-drevne Pixel 6 og Google Pixel 6 Pro.

Ja, Pixel 6 lanceres med en større søsken, men en større skærm og et større 5.000 mAh batteri er ikke de eneste ting, der adskiller Pixel 6 Pro fra Pixel 6. Pixel 6 Pros 6,7-tommer OLED-skærm har QHD Plus (3120 x 1440) opløsning og 120 Hz opdateringshastighed og har bedre specifikationer med 12 GB RAM og op til 512 GB lagerplads. Den indeholder også et ekstra bagkamera: et periskop-teleobjektiv med op til 4x optisk zoom.

Pixel 6 Pro er betydeligt dyrere end Pixel 6, men begge har det længe ventede Tensor-chipsæt. Vi glæder os til at teste begge telefoner fuldt ud og fortælle dig om, hvorvidt Pro'ens ekstra funktioner er den højere pris værd. Lige her er vores første kig på Google Pixel 6.

Læs vores førstehåndsindtryk af Google Pixel 6 Pro (på engelsk)

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: pris og lanceringsdato

Google Pixel 6 blev afsløret den 19. oktober sammen med Google Pixel 6 Pro, og begge har en global udgivelsesdato den 25. oktober.

Prisen på Google Pixel 6 starter ved $ 599 for 128 GB lagerplads. Vi kender endnu ikke prisen på 256 GB-modellen. Denne startpris er lavere end Google Pixel 5, der kom i en enkelt konfiguration med en pris på $ 699 (og et svagere chipsæt). Når man sammenligner med andre telefoner, er Pixel 6 prissat i den nedre ende af flagskibsspektret.

Umiddelbart virker begge nye Google-telefoner som gode tilbud, men vi ved ikke, om det er tilfældet, før vi har haft chancen for at teste begge telefoner mere indgående.

Pixel 6 fås i tre farver, men hvis du vil have modellen med 256 GB lagerplads, er du begrænset til Stormy Black (grå/sort) og Sorta Seafoam (blå/grøn); Kinda Coral (pink/rød) vil kun være tilgængelig med 128 GB lagerplads.

Hvad angår Sverige, er både lanceringsdato og priser i øjeblikket ukendte. Det har tidligere været ret svært at få fat i Googles Pixel-mobiler, men sidste års Pixel 5 fås hos nogle danske forhandlere som fx CDON. Derfor antager vi, at Google Pixel 6-serien også vil komme på et tidspunkt, og at prisen vil sandsynligvis være lidt højere end prisen på Pixel 5.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: design

Google Pixel 6 har et nyt udseende, der officielt blev afsløret måneder før telefonerne blev lanceret - måske for at gøre offentligheden klar til det radikale redesign i forhold til den mere generiske Google Pixel 5, der havde en ensfarvet bagside med en subtil fingeraftrykssensor og firkantet kameramodul.

Den nye Pixel 6 har derimod en tofarvet bagside opdelt af en vandret kamerablok, der spænder over telefonens bredde. Det er helt sikkert et fedt designvalg, og de morsomme sammenligninger med Star Treks Geordi La Forge er lige hyppige som spørgsmålet om, hvordan et etui passer rundt om kamerablokken i fuld bredde.

Google tilbyder et Pixel 6-etui af silikone, der har ekstra støddæmpere over og under kameraet for at sikre, at glasset ikke skraber mod den overflade, du lægger telefonen på. Vi er dog ikke helt sikre på, at den vil kunne klare et fald, hvis den tages, og vi er ikke sikre på, om glasset er det samme Gorilla Glass Victus, der beskytter telefonens forside.

Med eller uden etui kommer Pixel 6til at ligge med en hældning på en overflade, da det omfattende kameramodul (især hvis telefonen ikke er i et etui), forårsager den rampelignende hældning.

I modsætning til Pixel 5, iPhone 13- og Galaxy S21-serierne betyder kameramodulet i fuld bredde på Pixel 6 imidlertid, at mobilen ikke rokker, når du trykker på skærme. Apples og Samsungs nyeste serier har fortsat deres kamerablokke i et hjørne, hvilket skaber ubalance, når telefonerne placeres på en plan overflade.

Det kan føles som et mindre punkt, men det er et positivt træk i vores øjne - selvom det overordnede design i sig selv vil kunne få en blandet modtagelse blandt for forbrugerne, når de skal beslutte, om de vil købe den ene eller anden mobiltelefon.

(Image credit: Future)

Noget andet, kameramodulet påvirker, er Pixel 6's vægt. Med 207 g er den tungere end iPhone 13 og 13 Pro samt Galaxy S21 og S21 Plus. Du vil opleve, at den føles tung, når du samler den op, og den kræver et fast greb, når den holdes i den ene hånd for at holde den sikkert. Den anderledes balance, vægt og kameramodul, der stikker langt ud fra bagsiden, betyder, at telefonen er mindre smidig end andre mobiltelefoner; det går lidt langsommere med at få den op af en lomme eller en taske, og den kan sidde fast i noget på vej op.

Mens Pixel 6 har en bagside i glas i stedet for det metal, som anvendes på bagsiden og siderne af Pixel 5, har den nye telefon en lignende mat finish på sin metalramme med kvalitetsmateriale, der ikke føles billigt. Både tænd/sluk- og lydstyrkeknapperne findes på den højre kant, hvor sidstnævnte ligger relativt godt under tommelfingeren. Tænd/sluk-knappen vil være svær at nå for dem med mindre hænder - men det er ikke en dårlig placering.

IP68 støv- og vandresistens betyder, at Pixel 6 skal kunne overleve en tur til stranden eller et hurtigt dyk i badet.

Samlet set er Google Pixel 6 ikke lige så afrundet som telefonerne i Pixel 4 og Pixel 5-serien, med mere lige kanter og mindre afrundede hjørner, hvilket resulterer i et look, der ikke er helt uligt Sony Xperia 1 III.

Den øgede vægt og det mindre søde design er med til at skabe den mere modne æstetik, Google tilsyneladende sigter mod med Pixel 6. Dette gør, at den ligner og føles som en rigtig premium-konkurrent.

Der er ikke noget hovedtelefonstik her, hvilket holder Pixel 6 på linje med Pixel 5 og Pixel 4 før den. Hvis du er fan af kablet lytning, skal du krydse fingre for, at en Pixel 6a ankommer med en 3,5 mm port, da Google hidtil har bevaret denne forbindelse til sine billigere 'a' -serier.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: skærm

Med en 6,4-tommer OLED-skærm har Google Pixel 6 den største skærm nogensinde på en Pixel-telefon med undtagelse af Pixel 6 Pro med dens 6,7-tommer skærm, der overgår selv 6,3-tommer skærmen på Google Pixel 4 XL fra 2019.

Google har udstyret sine nyeste telefoner med sine største skærme nogensinde, og Pixel 6 kommer med en Full HD + Plus 2400 x 1080 opløsning (altså ikke QHD), hvilket svarer til 441 pixels per tomme. Det er omtrent på niveau med andre telefoner i denne prisklasse (og endda med nogle dyrere muligheder som f.eks. Samsung Galaxy S21). Der er også en tilstand med høj lysstyrke,> 1.000.000: 1 kontrastforhold og HDR-understøttelse.

Den store opdatering til Pixel 6-skærmen er dens størrelse, men den højere opdateringshastighed, som også sås på forgængeren, er også rar at have. Det er en 90 Hz skærm, som skulle gøre navigering i brugergrænsefladen og browsing af websteder glattere - noget andet vil vi teste i vores fulde, dybdegående Google Pixel 6-anmeldelse.

90 Hz -skærme er mere almindelige på tværs af smartphones i disse dage; Pixel 6 Pro har en 120 Hz-skærm, ligesom Galaxy S21 og flere andre flagskibe, men Pixel 6-prisen er lavere end mange af dens 120 Hz-rivaler, og 90 Hz er sandsynligvis tilstrækkeligt for de fleste brugere.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: kameraer

Selvom Pixel 6 ikke har flere kameraer end sin forgænger (du skal opgradere til Pixel 6 Pro, hvis du vil have et telefoto-kamera), er telefonen blevet opgraderet med kameraer med flere megapixel.

På bagsiden har Pixel 6 et 50 MP hovedkamera med et 82-graders synsfelt og f/1.85 blænde og et 12MP ultravidvinkelkamera med 114-graders synsfelt og f/2.2 blænde.

Der er også et 8 MP fremadvendt kamera i et hul i midten øverst på skærmen, som har et 84-graders synsfelt og f/2.0 blænde.

Selvom der ikke er nogen optisk zoom tilgængelig her, som der er på Pro-modellen, kommer Pixel 6 med 'Super Res Zoom', som giver dig en 7x digital zoom.

Digital zoom er ikke så godt som optisk, da det beskæreri billedet kunstigt for at komme tættere på handlingen, hvilket betyder, at en vis billedkvalitet går tabt. Vi glæder os dog til at se, hvordan Super Res Zoom klarer sig under vores dybdegående test.

Da vi ikke havde en chance for at afprøve telefonens kameraer, kan vi ikke sige, om de er forbedrede i forhold til Pixel 5's kameraer - og det er noget, vi er ivrige efter at finde ud af nu, hvor Pixel 6 har sit Tensor-chipsæt til billedbehandling og afvikling af Googles allerede imponerende fotosoftware.

Der er en lang liste over funktioner, vi er ivrige efter at afprøve, der udnytter chipsætets kraft, hvilket betyder, at disse funktioner muligvis ikke går igen i ældre Pixel-telefoner, som det ellerss har været tilfældet med tidligere flagskibsmodeller fra Google.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: ydelse og batterilevetid

Google Pixel 6's specifikationer er et andet stort mysterium. Hvor godt bliver det Google-designede Tensor-chipsæt? Vil det give telefonen og Android mulighed for at nå nye højder med hensyn til ydeevne, eller bliver det ikke muligt at skelne den fra en Snapdragon-drevet telefon?

Vi har endnu ikke haft tid nok med telefonen til definitivt at afgøre det. Men Pixel 6's andre nøglespecifikationer er respektable, med 8 GB RAM og enten 128 GB eller 256 GB lagerplads.

Vi kan i det mindste være lettet over, at Google sandsynligvis ikke vil gentage fejlen ved at udstyre sine nye telefoner med utilstrækkelig batterilevetid: Google Pixel 6 har en kapacitet på 4.612 mAh, hvilket er en forbedring fra 4.080 mAh på sidste års Pixel 5 og langt over de sølle 2.800 mAh i Pixel 4.

Pixel 6 Pro-batteriet tilbyder endnu mere kapacitet med et batteri på 5.000 mAh, men vi forventer, at Pixel 6 komfortabelt kan klare sig igennem hele dagen. Google hævder, at telefonen holder i op til 24 timer, som kan forlænges til 48 timer ved hjælp af tilstanden Ekstreme Battery Saver - vi vil sørge for at teste dette i vores fulde anmeldelse.

Pixel 6 understøtter hurtig opladning op til 30 W, men mens du får et USB-C til USB-C-kabel i æsken, er der ingen stikadapter. Her slutter Google sig til andre telefonproducenter i krigen mod e-affald, så du må selv anskaffe en oplader.

Google oplyser, at Pixel 6 kan genolades til respektable 30 % på 30 minutter, når man bruger Googles 30 W USB-C-oplader - selvom det er valgfrit ekstratilbehør, du skal betale for.

Dette er dog ikke i nærheden af den hurtigste opladning, vi har set: øverst på vores liste er Xiaomi 11T Pro, som kan få en fuld opladning på bare 17 minutter via sin 120 W oplader. Og selv andre Android-flagskibe med mindre absurd hurtig opladning - Asus ROG 5 understøtter 60 W-opladning, og OnePlus 9 kan ramme 65 W - ville efterlade Pixel 6 i støvet.

Der er også understøttelse af trådløs opladning (op til 21 W), så du kan lægge Pixel 6 ned på en opladningsmåtte uden at skulle fumle efter et kabel. Dette har ikke en dårlig hastighed i forhold til de maksimale 10 W og 15 W hastigheder for trådløs opladning på andre telefoner.

(Image credit: Future)

Foreløbig konklusion

Uden selv at afprøve Tensor er det umuligt at sige, hvor meget Google Pixel 6 har forbedret sig i forhold til sin forgænger, og hvordan den kan sammenlignes med andre telefoner i topklassen. Google siger selv, at de nye mobiltelefoner vil konkurrere med 'premium'-telefoner, så vi forventer det betyder, at Pixel 6 i det mindste kan konkurrere med Samsung Galaxy S21.

I betragtning af Pixel 6's lavere pris er vi dog ikke sikre på, om det betyder, at telefonen kan konkurrere direkte eller konkurrere i forhold til værdi for pengene, hvor mindre imponerende ydelse opvejes af den lavere pris.

Vi er dog optimistiske: et problem med de tidligere Pixel-modeller var ofte, at Googles utrolige fotosoftware var parret med så begrænsede kameraer, som ikke tilbød højere opløsning end 12 MP før Pixel 6.

Det var underforstået, at softwaren var blevet optimeret til at få mest muligt ud af disse lav-MP kameraer, så måske kan vi formode, at softwaren her er blevet opdateret for at udnytte kraften i det nye Tensor-chipsæt. Ligeledes har vi store forventninger til, hvordan det Google-designede silicium vil påvirke den generelle ydeevne, spil og Android-oplevelsen som helhed.

Der er meget, vi stadig ikke ved om Pixel 6, men der er også meget, vi er begejstrede for, og i betragtning af tidligere Google-flagskibeds begrænsede tilgængelighed, håber vi at denne telefon bliver tilgængelig for flere kunder i flere regioner.

Vi bliver nødt til at vente, indtil vi har testet mobiltelefonen grundigt i forbindelse med vores fulde anmeldelse for at se, om vi kan anbefale den. Men dette er Googles største revision af deres smartphone-serie i år, og vi er spændte på at se, om Pixel 6 kan leve op til alt det, der loves.