Google Pixel 6 Pro er en spændende udfordrer til nogle af de allerbedste smartphones på markedet. Selvom vi endnu ikke har haft chancen for at gennemteste alle dens funktioner, ser den ud til at blive en kraftfuld mobiltelefon med et fremragende kamera og en masse andre højdepunkter for dem, der ønsker den reneste version af en Android-telefon.

Efter måneder med teasere og delvise afsløringer er Google Pixel 6 Pro nu officielt blevet præsenteret, og Google afslører nu (officielt) alle detaljer om den nye mobiltelefon, samt hvor meget den kommer til at koste, og hvornår den kan købes.

Google Pixel 6 Pro er Googles første seriøse forsøg på en top-end-mobiltelefon, der kan tage kampen op med de allerbedste smartphones lige nu, såsom Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro og iPhone 13 Pro Max.

Denne nye Pro-variant, der blev lanceret sammen med standardmodellen - og den betydeligt billigere - Google Pixel 6, er designet til at være det allerbedste fra Google, og den kommer med det nye Tensor-chipsæt og andre avancerede indvendige dele, en kameraopsætning i topklasse og en række forskellige af andre forbedringer.

Vi har brugt Google Pixel 6 Pro i et par dage nu, og selvom vi ikke har haft nok tid til at give vores endelige dom over telefonen, finder du herunder alle de vigtigste detaljer plus vores tidlige indtryk.

Lanceringsdato og pris

Google Pixel 6 Pro blev præsenteret sammen med stansardmodellen Google Pixel 6 ved Googles lanceringsevent den 19. oktober. Forud for eventen gik flere måneders læk og teasere om mobiltelefonerne. I nogle regioner har mobiltelefonerne fået en udgivelsesdato, der er fastsat til 28. oktober, f.eks. USA og Storbritannien, og i disse regioner er det også muligt at forudbestille dem allerede nu.

Prisen på Google Pixel 6 Pro starter ved $ 899 for 128 GB lageplads. Den fås også i en variant med 256 GB lagerplads, men prisen for den konfiguration er stadig ukendt.

Hvad angår det danske marked, er både udgivelsesdatoen og prisen på mobilen stadig uklar. Det har tidligere været ret svært at få fat på Googles Pixel-mobiltelefoner, men sidste års model, Google Pixel 5, fås hos nogle forhandlere i Danmark. Det forekommer derfor sandsynligt, at vi vil se de nye mobiltelefoner i hvert fald hos nogle danske forhandlere i fremtiden, men vi skal muligvis vente lidt længere end andre markeder.

Prisen for Google Pixel 5 5G med 128 GB lagerplads er i øjeblikket mellem 7.000-8.000 kr., og vi forventer, at Google Pixel 6 vil have en lignende pris, men sandsynligvis være en smule dyrere.

Design og skærm

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

Google Pixel 6-telefonerne ser unikke ud, idet det vandrette kameramodul fylder en stor del af telefonens bagside. Dette er det mest bemærkelsesværdige element i designet, og det er op til den enkeltes smag og noget, der helt sikkert vil være delte meninger om.

Kameramodulet stikker ud på bagsiden af telefonen på en eller anden måde, hvilket sandsynligvis vil afskrække nogle mennesker - selvom det unægteligt giver mobiltelefonen et unikt udseende.

Telefonen er stor, så du vil måske vælge Google Pixel 6, hvis du leder efter en mindre enhed. Den har en bagside af glas, der er beskyttet af Corning Gorilla Glass Victus-teknologi, som skal sikre, at den ikke let får ridser.

Den er også IP68 vand- og støvresistent, så den kan nemt overleve en pludselig tur i vandet, selvom vi ikke vil opfordre til, at du lægger din telefon i blød i en længere periode.

(Image credit: TechRadar)

Telefonens buede kanter sikrer, at telefonen ligger behageligt i din hånd, selvom nogle måske synes, den er en smule glat at holde - vi erfarede, at et etui naturligvis kunne afhjælpe det problem.

På den nederste kant af telefonen finder du USB-C-porten mellem højttalerne. I højre kant finder du tænd/sluk -knappen og lydstyrkeknapperne.

Pixel 6 Pro har en 6,7-tommer QHD+-skærm, som er passende stor og tilbyder skarp billedkvalitet. Opløsningen på 1440 x 3120 er et bemærkelsesværdigt trin op i forhold til 2020's Pixel 5 og dens 1080 x 2340.

Displayet har en opdateringshastighed på 120 Hz, hvilket betyder, at billedet på skærmen opdateres dobbelt så hurtigt som på en mobiltelefon med en 'standard' 60 Hz-skærm. Dette giver en jævnere oplevelse, når du spiller eller scroller gennem feeds på sociale medier.

Billede 1 af 2 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar)

Skærmen indeholder også Googles første fingeraftryksscanner i skærmen, selvom vi indtil nu har fundet den lidt svært at bruge. Placeringen er fin, men vi har ved flere lejligheder måtte prøve flere gange for at låse telefonen op.

Farveindstillingerne for Pixel 6 Pro er Sorta Sunny (gul og guld), Cloudy White (hvid og grå) og Stormy Black (sort og grå), og du kan købe 128 GB-varianten i alle tre farver, mens 256 GB-versionen kun er tilgængelig i Stormy Black.

Kameraer

(Image credit: TechRadar)

Googles smartphones er bygget op omkring Googles kamerateknologi, og på papiret ligner kameraopsætningen i Pixel 6 Pro den bedste fra virksomheden til dato, med et hovedkamera på 50 MP, et 12MP ultravidvinkelkamera og et 48 MP telefotokamera.

Telefotokameraet er i stand til at levere 4x optisk zoom, og i vores tidlige test fandt vi ud af, at det producerede detaljerede billeder uden problemer.

Ultravidvinkelkameraet giver dig et 114 graders synsfelt, så der er rigeligt med plads, når du vil have flere mennesker eller mere af en flot udsigt med på billedet.

Standard 50 MP-kameraet er bestemt et skridt op fra det, vi har set på tidligere Pixel-telefoner, men vi vil gerne teste det mere, før vi kan give dig et fuldstændigt billede af, hvad det kan.

På forsiden af telefonen finder du et 11,1 MP selfie-kamera med en f/2.2 blænde, og de første resultater fra dette kamera så også godt ud med naturlige hudtoner i vores portrætbilleder.

Vi er stadig i gang med at teste alle kameraerne i Google 6 Pro, så hold øje med vores samlede anmeldelse, hvor vi vil dele vores dybdegående resultater sammen med prøvebilleder.

Ydelse og batterilevetid

Pixel 6 Pro er den første telefon fra Google, der bevæger sig væk fra Qualcomms Snapdragon-chipsæt og bruger Googles eget silicium. Det chipsæt, der er tilgængeligt her, kaldes Tensor.

Vi ved ikke præcis, hvad Tensor-chippen tilbyder, der adskiller sig fra, hvad du får fra Snapdragon-processorer, men Google lover top-end kraft til dem, der har brug for en telefon med masser af processorkraft.

Som med kameraerne kan vi fortælle dig mere om, hvad Tensor-chipsættet er i stand til i vores samlede anmeldelse.

Det samme gør sig gældende i forhold til batterilevetid - vi har ikke været i stand til fuldt ud at teste denne, men Google oplyser, at Pixel 6 Pro holder en hel dag på en enkelt opladning og op til 48 timer, hvis du gør brug af telefonens ekstreme batterisparetilstand.

Batterikapaciteten er 4.905mAh, hvilket virker passende til en smartphone af denne størrelse.

Der er også hurtig opladning, selvom det ikke er så hurtigt, som du får med nogle andre Android-telefoner. Det topper ved 30 W, hvor telefonen kan oplade fra nul til 50 % på omkring 30 minutter.

Der er også Qi trådløs opladning, men vi mangler endnu at lære de hastigheder, du kan forvente.

En anden vigtig ting at bemærke er, at du ikke får en oplader i æsken, så du skal bruge en eksisterende USB-C oplader, købe en separat eller holde dig til trådløs opladning.

Foreløbig konklusion

Pixel 6 Pro har et unikt design, som du sandsynligvis enten vil elske eller hade, men mange af telefonens ser virkelig spændende ud i den korte tid, vi har haft telefonen, hvilket tyder på, at denne telefon vil være i stand til at konkurrere med nogle af de allerbedste mobiltelefoner på markedet.

Vi glæder os til at teste telefonen mere indgående og bekræfte, om det er tilfældet eller ej - så sørg for at holde øje med vores samlede og endelige Google Pixel 6 Pro-anmeldelse.