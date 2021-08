Anmeldelse: Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III er ikke egnet til alle, men hvis du kan lide Sonys Android-telefoner, eller du vil have en førsteklasses mobiltelefon med et alsidigt kamera, en smuk skærm og stærk batterikapacitet, er denne et glimrende valg. Den er dyrt og designet er lidt specielt, men hvis du har råd og kan lide dette look, så får du en mobil, du bliver glad for.

Anmeldelsen kort

Sony Xperia 1 III er den bedste mobiltelefon, virksomheden har lavet i flere år. Det kan prale af en mobilskærm i topklasse, god batterilevetid og et alsidigt kamera, der er mere brugervenligt end tidligere Sony-modeller.

Det er ikke en mobiltelefon, der passer til alle, og der er noget ved Sonys tilgang til mobiltelefoner, der gør, at det måske ikke er det rigtige valg for dig. Men hvis du kan lide Sony -mobiler eller vil prøve noget lidt anderledes, kan det være noget for dig.

Sony praler med, at dette er verdens første 4K 120 Hz -mobil. Opgraderingen til 120 Hz gør skærmen bedre end nogensinde med silkeblød navigation på skærmen med den ultra høje opløsning.

Skærmformatet 21: 9 er ikke egnet til alle. Formatet er designet til at give en bedre oplevelse, når du ser videoer, men det betyder også, at du får en telefon, der virker længere og smallere end andre mobiler. Og det kan gøre det ret svært for mennesker med små hænder at bruge den. Det er stadig en af de bedste mobilskærme fra Sony, og generelt bare en af de bedste skærme i 2021.

Kameraerne er også blevet opgraderet fra forgængeren, Xperia II. De nye funktioner er ikke banebrydende, men Sony har tilføjet en variable telelinse og foretaget nogle justeringer, der gør dette til en bedre fotomobil end deres tidligere modeller.

Vi oplevede dette som det mest brugervenlige mobilkamera fra Sony i meget lang tid. Auto-tilstand fungerer godt, og hvis du nyder at lege med indstillingerne, vil du opdage, at der er masser af muligheder med den omfangsrige kamera-app.

Denne mobil har en Qualcomm Snapdragon 888-chip og 12 GB RAM. I vores test leverede de en imponerende præstation. Når det kommer til lagerplads, kan du vælge mellem 256 GB og 512 GB. Der er masser af strøm her og mere end nok lagerplads til de almindelige mobilbrugere.

Sony har også forbedret batterilevetiden ved at øge cellestørrelsen og implementere nogle nye optimeringer, der er muliggjort af den nye processor. I vores test holdt denne mobiltelefon hele dagen under intens brug. Her får du også nogle nye, trådløse opladningsfunktioner, såsom omvendt opladning.

Der er ingen tvivl om, at prisen på Xperia 1 III er høj, og at designet med et 21:9-format passer ikke til alle, men hvis du vil have en robust telefon med en fantastisk skærm, bør du overveje .

Tilgængelighed og pris

Sony Xperia 1 III blev præsenteret 14. april 2021, og den er ude i butikkerne nu. Startprisen på denne mobilen ligger på 9.999 kroner i Danmark, så den hører ikke til de billigste. Men så får du altså også en skærm, der både er super skarp og super hurtig. Plus 3.5 mm udgang til dine hovedtelefoner.

Design

Designet på Sony Xperia 1 III adskiller sig ikke markant fra de tidligere Sony -flagskibe, så hvis du har erfaring med nogen af disse modeller, har du noget lignende i vente her.

Her får du det samme lange og smalle design, med en 6,5 tommer skærm med proportionerne 21:9. Dette design betyder, at denne telefon simpelthen føles længere end konkurrerende flagskibe som Samsung Galaxy S21 Ultra og Xiaomi Mi 11 Ultra, selv om skærmstørrelsen på 6,5 tommer matcher de andre to meget godt.

Den største designmæssige forskel mellem denne model og Sony Xperia 1 II fra 2020 er, at den nye model er lidt tykkere. Det giver plads til et større batteri, som vi vil kigger nærmere på lidt længere nede i teksten. Mobilen føles dog slet ikke som for tyk, og konstruktionen giver en førsteklasses oplevelse, selv om folk med små hænder nok vil føle, at den er lidt for lang til at kunne betjene hele skærmen med én hånd.

Billede 1 af 4 Sony holder sig til deres monolitiske design... Heldigvis. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 4 Billedkvaliteten er i top, selv om kameramodulet ikke fylder hele bagsiden. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 4 Telefonen er behagelig at have i hånden. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 4 af 4 Kamera-app'en giver masser af muligheder til at være kreativ. (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen vejer 186 gram.

Den har en glas på bagsiden med en børstet overflade, der giver godt greb, men den store størrelse på 165 x 71 x 8,2 mm i kombination med billedformatet 21: 9 gør den svært at holde. Så det vil være en god ide at få et beskyttelsesetui til din mobiltelefon, da du sandsynligvis ellers vil tabe den oftere end normalt.

Knapper til lydjustering og til at tænde og slukke med er placeret på telefonens højre kant, og fingeraftrykslæseren er integreret i on/off-knappen. Her får du ingen sensor i skærmen, noget du ellers vil få i rigtig mange mobiler i denne prisklasse.

Under knappen finder du en Google Assistant-knap, som vi ikke har brugt meget i vores testperiode. Den flugter med kanten af mobiltelefonen, så det er usandsynligt, at du kommer til at trykke på den ved et uheld.

Der er også en separat udløserknap til kameraet nederst ved kanten. Den er placeret så den er let at nå, når du optager billeder og video horisontalt. På Xperia 1 III har Sony også givet denne knap en særlig overflade, så det er lettere at mærke, hvilken knap du trykker på.

I bunden finder du USB-C-porten og SIM-kortstikket i venstre side, mens du i toppen finder et 3,5 mm hovedtelefonstik. Dette kan være et rigtig vigtigt salgsargument for nogle, da det er et element, men ikke finder så mange af de avancerede modeller, selv om der sikkert er mange, som har et par kablede hovedtelefoner, de gerne vil bruge med mobilen.

En fremragende funktion ved Sonys topmobiler har altid været de fremadrettede stereohøjttalere, noget som også Xperia 1 III kan prale af. I denne generation laver de 30% højere lyd, hvilket gør en mærkbar forskel. Så hvis du leder efter en mobiltelefon med gode højttalere er Xperia 1 III et godt bud.

Skærm

Billede 1 af 3 Den knivskarpe 4K skærm med 120 Hz opdateringshastighed er fantastisk. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 3 Telefonens smalle profil får den til at føles lang. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 3 Den skarpe skærm er perfekt til gaming og video. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sony sælger Xperia 1 III med en tagline om, at det er verdens første mobiltelefon med en 4K 120 Hz skærm. Dette er nu ikke en kæmpe overraskelse, da Sony er det eneste selskab, der i øjeblikket tilbyder mobiltelefoner med 4K -skærm. Men det gør ikke oplevelsen mindre fantastisk.

En 4K-opløsning kan godt forsvinde lidt på en mobiltelefon på grund af den begrænsede størrelse, og især på en 6,5 tommer skærm kan det nogle gange være svært at se forskellen mellem QHD-opløsning og 4K, men det er mærkbart, når man ser film og video i 4K.

Opdateringshastigheden på 120 Hz er derimod fantastisk. Tidligere Sony -mobiler har ikke været i stand til at prale mere end 60 Hz. En opdateringshastighed på 120 Hz betyder, at billedet på skærmen opdateres 120 gange i sekundet. Det betyder en langt mere glidende og lækker oplevelse, når du ruller igennem Instagram, når du ser video eller spiller spil, og når du bare scroller gennem menuerne på mobilen.

Xperia 1 III har to billedtilstande, en standardtilstand (som også er aktiveret som standard) og en kreatør-tilstand, som er lavet for at levere naturtro farvegengivelse samt en lang række andre billedbehandlingsforbedringer, så indholdet kan gengives så virkelighedstro, som skaberen har forestillet sig.

I vores test brugte vi regelmæssigt kreatør-tilstand, og det så ikke ud til at påvirke batterilevetiden negativt. Farverne var ikke så levende, når vi navigerede rundt i mobilen brugergrænseflade, men de var til gengæld meget mere realistiske i videoer.

Hvis du leder efter en mobiltelefon, som du kan bruge til at se film, videoer eller fjernsyn, er Xperia 1 III et glimrende valg. 21:9 -formatforholdet giver dig også noget unikt til spil, da det viser dig mere af spillemiljøet på skærmen, end du kommer til at opleve med andre mobiler.

Kamera

Sony har finjusteret kameraoplevelsen på sit flagskib i 2021, i stedet for bare at lave store ændringer, og det er en god ting. I auto-tilstand er kameraet ikke blandt de bedste på markedet, men billederne var alligevel på niveau med dem fra andre flagskibsmodeller i 2021.

Kameramoduletbestår af et 24 mm vidvinkelkamera på 12 MP og en blænde på f / 1.7. Dette fungerer som enhedens hovedkamera. Derudover får du et 16 mm vidvinkelkamera på 12 MP, så du har mulighed for at få flere mennesker eller mere af omgivelserne med i billedet.

Billede 1 af 3 Kameramodulet fylder ikke meget, men tager fantastiske fotos. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 Udløser-knappen skiller sig mærkbart ud med sin rillede overflade. (Image credit: Peter Hoffmann)

Det unikke element i kameramodulet på Xperia 1 III er et adaptivt zoom-kamera, der består af en 12 MP sensor og to objektiver - et 70 mm teleobjektiv med en blænde på f / 2,3 og et 105 mm objektiv med en blænde på f / 2,8, hvilket giver endnu større rækkevidde.

Hvad skal et adaptivt kamera være godt for? Sony hævder, at dette er hurtigere end at skulle skifte mellem to separate telekameraer, og i vores test fungerede dette kamera helt problemfrit, så vi oplevede fantastisk billedkvalitet og mere fleksibel brug end på andre mobiler.

70 mm -objektivet er designet til at zoome op til 2,9x, mens 105mm-objektivet giver en zoom på 4,4x. Derudover får du en digital zoom på op til 12,5 x. Zoom-billeder bliver ikke lige så gode som i Samsungs telefotozoom på produkter som Galaxy S21 Ultra, men hele fungerer godt i samspil med hovedkameraet.

Hvis du specifikt leder efter et telekamera, er det bedre at vælge et flagskib fra Samsung, men det er stadig en fantastisk funktion at have på Xperia 1 III, som giver god mening, når du vil tage billeder på afstand. Nedenfor er eksempler på, hvad Xperia 1 III -kameraerne kan.

Billede 1 af 5 Ultravidvinkel (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 5 Vidvinkel (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 5 2,9x zoom (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 5 4,4x zoom (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 5 12,5x digital zoom (Image credit: TechRadar)

En vigtig foto-funktion i Xperia 1 III - som Sony taler meget om - er dens hurtige autofokus-teknologi Dual PDAF. Funktionen betyder, at kameraet kan genkende objekter som dyr og mennesker og på den måde minimere risikoen for, at de er ude af fokus og uskarpe, når du trykker på udløserknappen. Det fungerede fantastisk godt i vores test, og vi fik fantastiske resultater hver gang.

Den intelligente autofokus er især nyttigt, når du tager billeder af kæledyr eller andre dyr, der ikke nødvendigvis forbliver stille, når du tager billeder af dem.

Billederne byder på imponerende detaljer, og farverne er naturtro. Farverne er dog muligvis ikke helt efter din smag, hvis du er vild med ekstra levende farver. For eksempel giver både Samsung- og iPhone -kameraer lidt mere levende billeder. Men hvis du vil have farver, der er tæt på virkeligheden, vil du blive rigtig glad for Xperia 1 III.

Det forreste kamera er nøjagtig det samme som det på Xperia 1, som i vores tidligere test gav os selfies i høj kvalitet. Dette kamera er placeret i rammen øverst på telefonen. Sensoren er på 8 MP og blændeåbningen f / 2.0. Dette er godt nok til hurtige selfies eller videoopkald.

Fotoeksempler

Billede 1 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 9 (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 9 (Image credit: TechRadar)

Specifikationer og ydelse

Xperia 1 III er udstyret til at levere ydelse på flagskibsniveau. Enheden drives af en førsteklasses Qualcomm Snapdragon 888-processor, der understøtter 12 GB RAM.

Når det kommer til lagerplads, kan du vælge mellem 256 GB og 512 GB, og begge varianter har 12 GB RAM, i modsætning til tidligere modeller. Hvis du har brug for endnu mere lagerplads, kan du øge det via microSD-porten.

I daglig brug oplevede vi, at Xperia 1 III leverede en præstation i topklassen. Det kan køre alle de spil, du finder i Google Play Butik, og vi fandt ud af, at apps bliver åbnet hurtigt og nemt, som vi forventer det af en topmobil.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Vi oplevede ingen forsinkelse, og Android 11-operativsystemet fungerede problemfrit og godt. Sony har lagt sin egen brugergrænseflade oven på Android, hvilket båder ser pænt ud og fungerer godt. Den byder også på nogle ekstrafunktioner, som du ikke får med den originale version af Android. Xperia 1 III scorede i gennemsnit 3233 i vores Geekbench 5-test. Det er lidt mindre, end vi forventer af en topmobil i 2021.

For eksempel opnåede Samsung Galaxy S21 en score på 3367 (versionen med Exynos 2100 -processor), mens OnePlus 9 Pro opnåede 3630 point. Det ser måske lidt langsommere ud på papiret, men i realiteten oplevede vi ikke nogen problemer med ydelsen sammenlignet med mobiler som OnePlus 9 Pro.

5G er et centralt fokus for Xperia 1 III, og i vores test oplevede vi, at forbindelsen fungerede godt, med en styrke og pålidelighed, der kan sammenlignes med lignende modeller på markedet.

Batterilevetid

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sony har givet Xperia 1 III et større batteri end i Xperia 1 II, og det gør en mærkbar forskel. Mobilen holder mindst en time længere i forhold til vores test af den tidligere generation. Nu er batteriet på 4500 mAh, sammenlignet med 4000 mAh i Xperia 1 II. På papiret ser forskellen ikke så stor ud, men med de muligheder for optimering, som Snapdragon 888 giver, oplevede vi alligevel en stor forskel. I vores test havde Xperia 1 III ofte meget tilbage på batteriet mod slutningen af en hel arbejdsdag, og der var næsten altid cirka 10% tilbage ved 23-24-tiden.

Sony har også forbedret sin hurtigopladning, og telefonen leveres med en 30 W oplader. Sony hører heldigvis ikke til den gruppe producenter, som mener, at de ikek behøver at smide en oplader med i pakken. For det fleste brugere vil nok blive en smule irriteret, hvis de betaler for en topmodel, for så at skulle bruge ekstra penge på en hurtigoplader.

Men hvad betyder 30W opladning i praksis? Det betyder, at du kan oplade din telefon fra 0% til 50% igen på 30 minutter. Det fungerer fint, og hvis man har en mobil, der bare er et par år gammel, vil hurtigopladningen føles som en drøm. Hurtigopladning er det nye sort, og mærker som OnePlus og Xiaomi har allerede lavet topmodeller, der kan lade hurtigere op. OnePlus 9 går fra 0-100% på 30 minutter! og Xiaomi Mi 11 Ultra kommer lige bagefter og lader op fra 0-100% på 36 minutter.

Sony Xperia 1 III oplader i øvrigt også trådløst. Det er også den første mobil, hvor Sony tilbyder omvendt trådløs opladning, som også fungerer fint. Dette giver dig mulighed for at oplade andre enheder såsom øretelefoner, smarture eller andre mobiler direkte fra mobilbatteriet.

Det kan være en meget nyttig funktion, hvis dine ørepropperne dør under en tur, og du har brug for en hurtig opladning. Som med andre mærker er opladningshastigheden for trådløs opladning ikke særlig imponerende, men det fungerer, og når du er langt fra stikkontakten, er det en fantastisk funktion.

Skal jeg købe Sony Xperia 1 III?

Mange brugere vil nok blive begejstrede over, at de nu kan bruge deres kablede hovedtelefoner med mobilen igen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb den hvis …

… du vil have en skærm i topklasse

Det er ikke alle har brug for en 4K-skærm på deres mobil, men hvis du leder efter en mobiltelefon med en fantastisk skærm, er Sony Xperia 1 III et godt bud. Opdateringshastigheden på 120 Hz er også en stor forbedring.

… du har brug for god batterilevetid

Sony har forbedret batterilevetiden på Xperia 1 III, og dermed holder Xperia 1 III længere end de tidligere Xperia-modeller. Telefonen har en af de bedste batteriydelser på markedet. Du får også nogle nye funktioner, såsom omvendt trådløs opladning.

… du vil have en 3,5 mm lydudgang

Selv om vi i de senere år har set flere og flere af Android-producenter droppe hovedtelefonudgangen, så har Sony altså valgt at tage teknologien op igen. Det kan blive det helt store købsargument for brugere, der stadig har et par velspillende, kablede hovedtelefoner liggende. Så hvis du virkelig vil have en hovedtelefonudgang - og en mobil i topklasse, så kan Sony Xperia 1 III være den perfekte mobil til dig.

Køb den ikke hvis …

… du står og mangler en billig mobiltelefon

Xperia 1 III er den bedste Sony-telefon lige nu - og det kan ses på prisen. Så hvis du leder efter en billigere Sony-mobil, kan vi anbefale dig at tage et kig på en lidt ældre enhed eller Xperia 5 III.

… du vil have en mobil, der kan betjenes med én hånd

Mange af de store flagskibsmobiler er svære at betjene med en hånd. Det gælder også Xperia 1 III med 21:9-formatet. Det er fantastisk til film og video, men det er ikke et formatet til alle brugere. Så hvis du er usikker på, om det er det rigtige for dig, anbefaler vi, at du tager ind i en butik og køber den, så du selv kan teste, om den fungerer for dig.

… du vil have en fingeraftrykslæser i skærmen

Sony har valgt at beholde sin fingeraftrykslæser i knappen i telefonens højre side. Hvis du foretrækker fingeraftrykslæseren i skærmen er dette ikke en mobiltelefon for dig.

Først testet: juli 2021