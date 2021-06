Anmeldelse: Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra er en telefon med fantastisk potentiale, der dog lider under den feature, der både er det bedste og værste ved telefonen: Det er det gigantiske kameramodul, vi snakker om: Kameramodulet gør telefonen uhåndterlig, og selv om de fremragende kameraer laver virkelig gode billeder og video, så fylder de også meget og er tit i vejen. Når prisen samtidig ligger i den høje ende, er telefonen måske bedste egnet til fotoentusiaster blandt mobilfolket. Og det er en skam, for det er en fremragende telefon med unikke kameraer, en kraftfuld processor og en virkelig flot og lysstærk skærm.

Anmeldelsen kort

Det er overraskende, at en mobilproducent som Xiaomi lancerer en mobil som Xiaomi Mi 11 Ultra. Xiaomi er forholdsvis ukendt i Danmark, og i resten af verden er firmaet mest kendt for sine billige med gode telefoner (som mobilselskabet OnePlus). Med Xiaomi Mi 11 Ultra har producenten lanceret en mobil, der med sine specs og funktioner er en direkte udfordrer til supertelefoner som Samsung Galaxy S21 Ultra eller iPhone 12 Pro Max.

Mobilens funktioner og design minder meget om det, du finder på de nævnte luksus telefoner, men det gigantiske kameramodul på bagsiden bliver næsten for meget af det gode. Her har Xiaomi virkelig lukket helt op for godteposen. Det store kameramodul gemmer ikke kun på tre kraftfulde kameraer og en store sensor og kan levere digital zoom på op til 120X. Modulet har også en indbygget, sekundær skærm på 1,1-tommer.

Lige nu viser den lille bagskærm kun klokken, dato og batteri, og du kan bruge den til at tage selfies med hovedkameraet eller styre musikken med.

Det store kameramodul er vores største udfordring med Xiaomi Mi 11 Ultra, da størrelsen simpelthen går ud over brugeroplevelsen på flere områder: Du kan ikke lægge telefonen fladt på en trådløs oplader, telefonen passer ikke super godt i lommen, og det medfølgende cover dækker ikke kameraet. Det er meget sandsynligt, at kameramodulet bærer noget af skylden for den høje pris på Mi 11 Ultra. Selv om resten af specifikationerne også er i den dyre ende.

Kameramodulet fylder så meget, når vi bruger telefonen, at det er svært ikke at fantasere om en version, hvor kameramodulet ikke fylder nær så meget. Sådan en telefon findes faktisk allerede, og den hedder Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 Ultra minder utroligt meget om Mi 11. Ultra har et større kameramodul, bedre kameraer, hurtigere opladning og en højere pris, men telefonerne har rigtigt meget til fælles: Skærmene er identiske med 2K opløsning og 120Hz opdateringshastigheder, og chipsæt, keramisk materiale på bagsiden, frontkamera, fingeraftryksscanner, omvendt trådløs opladning og stereohøjttalere er ens. Så hvis du kigger på pris og funktioner er Mi 11 tættere på en standard mobil og et bedre køb.

Der er dog ingen tvivl om, at Xiaomi Mi 11 Ultra er en topmodel blandt flagskibstelefoner. Så hvis penge ikke er noget problem, hvis du kan leve med det store kameramodul og hvis du bare må have en telefon med nogle vilde specifikationer, så bør du allerede nu overveje om Xiaomi Mi 11 Ultra kan være noget for dig.

Xiaomi Mi 11 Ultra er vandtæt (Image credit: Xiaomi)

Takket være den gode hardware, har vi taget nogle virkelig godt billeder med mobilen, selv om der er nogle småproblemer med enkelte foto-modes og en (og en af linserne).

Snapdragon 888-processoren gør Mi 11 Ultra lynhurtig, hvilket er især nyttigt til spil, men det er også godt, når du redigerer fotos og videoer. Et overophedningsproblem med enheden kan dog undertiden sænke hastigheden på den ellers kraftfulde processor.

Skærmen er fantastisk med sin 2K opløsning og 120Hz opdateringshastighed, da det får indhold til at se godt ud, uanset om du streamer Netflix eller scroller gennem sociale medier. Den hurtige opladning er også en vanvittig nyttig funktion, hvor 67W oplader telefonen fra 0-100 % på cirka 36 minutter.

Telefonen er i øvrigt også IP68-certificeret, og det betyder, at den er både støv- og vandtæt. Den kan klare at ligge i en meters dybde i 30 minutter.

Xiaomi Mi 11 Ultra Pris og tilgængelighed

Xiaomi Mi 11 Ultra i medfølgende cover (Image credit: Peter Hoffmann)

Xiaomi Mi 11 Ultra er til salg i Danmark nu. Prisen begynder ved 9.490 kr. Den blev også sat til salg i Sverige og Norge samme dag. Her er vi for til afveksling foran USA, hvor telefonen ikke kommer til salg - i hvert fald ikke endnu.

Design

Telefonen er næsten for stor til bukselommen

Stort kameramodul med ekstra skærm på bagsiden

Corning Gorilla Glass Victus

Det er måske lettest at begynde med det mest iøjnefaldende ved Xiaomi Mi 11 Ultra: Kameramodulet. Det aflange modul går næsten fra kant til kan på toppen af telefonens bagside, og det får det til at virke som en ret massiv klods. Uden at måle efter ser det ud til at kameramodulet hæver sig ca. 5mm over den keramiske bagside.

Modulet gemmer på tre store linser og den bageste skærm - den kommer vi nærmere ind på, når vi gennemgår hovedskærmen. Det er muligvis det store kamera- og skærmmodul, der hiver den samlede vægt op, så telefonen ender med en vægt på 234 g.

Telefonen er også udstyret med en USB-C-port, tænd / sluk-knap, volumenknap, IR-blaster, og det hele sidder nøjagtig samme steder som på Xiaomi Mi 11. Telefonen har også IP68-beskyttelse, så du kan tage den med på svømmeturen, selvom du risikerer at vandstanden stiger, når du tager denne giga-mobil med ud i vandet.

(Image credit: Future)

Skærmen(e)

(Image credit: Peter Hoffmann)

Med en opløsning på 1440 x 3200 har skærmen en højere opløsning end den standard 1080p, som de fleste telefoner bruger; og med en 120Hz opdateringshastighed, HDR 10+ support, 1700 nits maksimal lysstyrke og AMOLED-teknologi er det en af de smukkeste skærme, vi har set på en telefon.

Der er også en fingeraftryksscanner på skærmen. Xiaomi-telefoner har tidligere haft udfordringer med den teknologi, og vi har ind imellem været nødt til at prøve flere gange for at få skærmen til at låse op.

Når vi snakker skærme, er vi også nødt til at nævne det bagerste skærm på 1,1 tommer. Lige nu kan den faktisk ikke bruges til så meget. Dens vigtigste funktion er at vise dato, klokkeslæt og batteriniveau. Det gør den automatisk, når du vender telefonen med hovedskærmen nedad eller hvis du lige trykker på bagskærmen. Skærmen er dog kun tændt et øjeblik, så du skal løbende aktivere den for at se oplysningerne.

Den lille skærm kan også fungere som søger, så du kan bruge telefonens knivskarpe hovedkamera til at tage en selfie. Det fungerer, men en 1,1-tommers skærm er ret svær at se på afstand, så du skal være tæt på, for at kunne bruge den - hvilket jo er fint til selfies. Ind imellem oplever vi, at vi kommer til at trykke på hovedskærmen og f.eks. skifte fra foto til video, når vi bruger bagskærmen som søger.

Samtidig virker funktionen udelukkende i standard foto-tilstand. Så du kan altså ikke bruge den lille skærm til mere avancerede foto-indstillinger eller til video. Det er virkelig en skam, for det ville være vanvittig smart at kunne optage video af sig selv i 8K opløsning.

Rygterne siger, at telefonen får en opdatering, som vil gøre flere fotoindstillinger tilgængelige på den bageste skærm. Det er dog indtil videre ikke bekræftet, så lige nu, kan du ikke bruge det som undskyldning for at købe denne mobil.

(Image credit: Peter Hoffmann)

EI teorien er det også muligt at bruge den bagerste skærm, når du spiller musik. Så kan du se ikoner for pause/afspil og til at hoppe frem eller tilbage i musikken. Det skal gøre det lettere at styre musikken, men i praksis drillede den funktion: Knapperne dukkede ikke altid op, selv om vi rørte ved skærmen. Og nogle gange dukkede knapperne op, selv om vi stod og kiggede på hovedskærmen.

Er det et problem? Ja, fordi vi ind imellem ved et uheld kom til at trykke på den aktive bagskærm uden at kigge på den, så vi kom til at springe frem og tilbage eller holde pause i musikken.

Det skete også et par gange, når vi havde telefonen i lommen, hvor vi oplevede at musikken hoppede frem eller tilbage, eller at podcasts pludselig hoppede 10 sekunder frem.

Kameramodulet og den bagerste skærm er udfordrende, og her var det mærkeligt nok, musikafspilning, der skabte størst irritation. Det kan virke som en lille ting, men når man tænker på, hvor tit vi lytter til musik på mobilen, så er det et problem, der kan skabe irritation hos brugerne af denne mobil.

Kamera(er)

50 MP hovedkamera, 48 MP ultra-wide og 48 MP zoom

De fleste kameraer fungerer got og har masser af indstillingsmuligheder

Ultra-wide og macro fotos ser ind imellem lidt tvivlsomme ud

Xiaomi har ikke sparet på kameraerne. Tværtimod er det proppet med funktioner og højt specs. Xiaomi Mi 11 Ultra har tre bagkameraer: en 50MP f/2.0 hovedkamera, 48MP f/2.2 ultra-wide og 48MP f/4.1 telefoto. Sidstnævnte kan klare 5x optisk og 120x digital zoom.

På forsiden er der et 20MP f/2.2 selfiekamera, som også tager rigtig gode billeder. Men det er de tre kameraer på bagsiden, som har de høje specifikationer og tager de virkeligt fantastiske fotos - de er lyse og levende med god dybdeskarphed, naturlige farver, god dynamisk kontrast og masser af detaljer. Xiaomis valg med at prioritere en stor sensor frem for høj opløsning, som i Mi 11 med sit 108MP kamera, har virkelig givet billederne et løft, så kvaliteten er fremragende.

Billede 1 af 5 1x zoom (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 5 5x zoom (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 5 10x zoom (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 4 af 5 40x zoom (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 5 af 5 120x zoom (Image credit: Peter Hoffmann) 120x zoom kræver en rolig hånd

Telefonen laver ikke kun skarpe billeder under gode lysforhold, men det var faktisk også overraskende skarpe i mørkere omgivelser. Det er i det hele taget svært at skyde dårlige fotos med hovedkameraet.

Dernæst til telekameraet, der håndterer zoombilleder. Vi er imponerede over billederne. Især dem taget med 5x optisk zoom. Disse billeder var lige så levende og detaljerede som billeder taget uden zoom. Ind imellem var billederne taget med 5x zoom faktisk bedre, fordi vi kom tættere på detaljerne uden at det gik ud over kvaliteten.

Kameraets 120x digital zoom er sjovt at lege med. Det er dog virkelig svært at holde fokus, når du har den helt store zoom på, og kvaliteten falder da også mærkbart ved maksimal zoom. Det er mest af alt en gimmick, men billederne bliver sjældent særlig brugbare. Hybridbilleder med 10x zoom, som kombinerer digital og optisk zoom, er faktisk ret imponerende.

Der er nærmest ikke behov for en panorama indstilling: Ultra Wide fotos klarer det i et skud. (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvor almindelige og zoomede fotos så godt ud, er ultrabrede og makrooptagelser, som begge er taget med telefonens 48MP ultrabrede linse, middelmådige ved sammenligning.

Ultra wide - vidvinkelbilleder bliver mærkbart forvrænget ved kanterne, og motiverne ser tit lettere buede langs med billedets kanter. Det skyldes sandsynligvis, at Xiaomi har udstyret denne mobil med en vidvinkel optik, der skyder bredere billeder end de fleste andre mobilkameraer. Forvrængningen kan fjernes ved at beskære det yderste af billedet, men det er noget, man lægger mærke til, når man bruger ultra wide-indstillingen.

Lillebroren Xiaomi Mi 11 er udstyret med en fantastisk telemacro-linse til nærbilleder. Her bruger Mi 11 Ultra i stedet et almindeligt mobilkamera-trick ved at bruge ultra wide kameraet til makro-billeder. Her bliver resultatet også forvrængede på samme måde som i ultra wide-fotos, og motiverne ender tit med at se runde og oppustede ud, som du kan se på galleriet herunder.

Billede 1 af 3 I macro tilstand bliver motivet forvrænget. Her er det Beosound Explore højttaleren, der bliver meget bred i toppen. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 3 Her et foto taget med standard kamera - uden forvrængning (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 3 Her ligger højttaleren ned, og forvrængningen er endnu mere tydelig. (Image credit: Peter Hoffmann)

På forsiden sidder selfie-kameraet, og det fungerer ret godt - billederne er lyse og detaljerede, og portrættilstanden har en god balance i kontrasten mellem højlys og skygger, selvom det som standard slørede baggrunden lidt for meget.

Selfies taget med hovedkameraet bliver endnu bedre, når vi bruger den bagerste skærm til at komponere dem. Det giver en naturlig dybdeskarphed i billede, og samtidig bliver farverne mere levende, og billederne er i en høj opløsning, så der er muligt at beskære dem, hvis det er nødvendigt.

Videooptagelse er tilgængelig med op til 8K ved 24fps eller 4K op til 60fps. Videooptagelse bruger hovedkameraet med alle de detaljer- og farvefordele, vi allerede har beskrevet, og videooptagelser på Mi 11 Ultra er noget af det bedste, vi har set på en telefon. Enheden bliver ind imellem lidt varm, men dette er kun et problem ved længere videoklip.

Xiaomi Mi 11 Ultra har virkelig mange muligheder for dig, der vil skyde video i slowmotion: Her kan du vælge imellem 120 fps, 240 fps, 480 fps, 960 fps eller vanvittige 1920 fps! Der er altså nok at tage fat på, hvis du er legesyg.

Ud over de grundlæggende foto- og videoindstillinger kan Mi 11 Ultra prale af flere ekstra foto- og videofunktioner. Der er 'Biografeffekter', som giver forskellige videooptagelseseffekter, klon-indstillingen, der gør det muligt at tage flere fotos af en person i bevægelse, så det ser ud som om vedkommende er klonet i forskellige positioner på de endelige billede. VLOG-tilstanden, redigerer automatisk videoklip sammen og så videre. Det er funktioner, vi tidligere har set på Mi-telefoner, så selv om der er tale om forbedringer på kvaliteten, er der ikke tale om nye funktioner.

Ydelse

Snapdragon 888 med 12GB RAM

Høj ydelse og hastighed

Stiger temperaturen, falder ydelsen

Når det gælder power og ydelse, ligger Xiaomi Mi 11 Ultra godt. Du skal op på øverste hylde for at finde noget, der kan slå den, og selv om du roder rundt deroppe i langt tid, er det ikke sikkert, at du finder ret mange værdige modstandere.

Som de fleste flagskibsmodeller af Android-telefoner i 2021 er Xiaomi Mi 11 Ultra udstyret med det kraftfulde Qualcomm Snapdragon 888-chipsæt, der er parret med 12GB RAM, hvilket gør telefonen hurtig til spil, videoredigering og hvad du ellers kan finde på. Telefonen er stærk nok til at klare alle de opgaver, som du typisk bruger en mobil til i løbet af dagen.

Da vi kørte Geekbench 5-benchmark-testen, fik telefonen en multi-core-score på 3519, hvilket sætter den omtrent på niveau med Mi 11 ved 3569 og iPhone 11 Pro Max ved 3424. Vores testproces involverer imidlertid test tre gange og beregnet en gennemsnitlig score, så vi kørte testen igen, og vi fandt ud af, at scoren faldt ved gentagelser.

I alt kørte vi testen fem gange og fandt hver gang ydelsen faldt mellem 100 og 350 point, og da vi stoppede med at teste, var scorerne på niveau med den lidt ældre Sony Xperia 5.

Det kan skyldes en softwarefejl, men svaret handler nok nærmere om varmestyring. I vores test opdagede vi, at telefonen ind imellem bliver varm, når den bliver presset - og det er bekræftet af andre TechRadar-journalister. Telefonen blev også varm under Geekbench 5-testen, og det er sandsynligvis grunden til, at ydelsen og hastigheden faldt mærkbart. Derfor gætter vi på, at telefonen ikke har en optimal varmestyring.

Xiaomi Mi 11Ultra sort og hvid (Image credit: Xiaomi)

Hvis telefonens ydeevne kan falde så meget, kan det være et problem, hvis du skal bruge telefonen til spil eller til at redigere videoer i lange baner. Her risikerer du, at telefonen bliver langsommere, jo mere du bruger den. Det har vi ikke oplevet i andre Snapdragon 888-telefoner.

Det skal dog siges, at vi ikke oplevede nogen problemer, selv om vi spillede en flere COD-Mobile i træk og et længere spil PUBG Mobile. Så varmestyrings- og ydeevneproblemer vil sandsynligvis ikke være en deal-breaker, hvis du som os ikke spiller for længe på én gang. Her adskiller vores egne erfaringer og testresultaterne hinanden.

Xiaomi Mi 11 Ultra har i øvrigt to stereohøjttalere, så lyden er virkelig godt, uanset om du spiller Spotify, ser en film uden hovedtelefoner eller ved et video- eller taleopkald.

Software

Android 11 med Xiaomis eget MIUI

MIUI har masser af bugs

Mange forskellige indstillingsmuligheder

MIUI er navnet på den Xiaomi Ultra brugerflade, der er lagt oven på Android, og her der der i store træk mest tale om en designændring (som ikke ligger langt fra Androids eget design).

Som på andre Xiaomi-telefoner, kan MIUI både være en stor fornøjelse og en forbandelse på samme tid. Det ser ret godt ud og har en hel del tilpasningsmuligheder, så du kan tilpasse udseendet på din telefon.

Der er dog også en del bugs i MIUI: Der er visuelle fejl i swipe-down-menuen, notifikationer dukker kommer ind imellem flere gange, og du kan få "fantom"-notifikationer, der får mobilen til at vibrere og lyse, uden at du har modtaget en besked.

Vi stødte også på en tilbagevendende fejl, hvor telefonen reagerede langsomt - og ind imellem meget langsomt. Når vi skrev, kunne det tage et par sekunder at registrere et tryk på tastaturet. Vi er ikke sikre på, hvad det skyldes, da det ikke lader til at have noget med for høj temperatur, men det var ind imellem irriterende at skulle vente på, når vi brugte Notes-appen eller WhatsApp.

Den største udfordring med MIUI er, at der ligger en del forudinstallerede apps som LinkedIn, Facebook eller andre. Det kan være en smule irriterende, at betale for en premium mobil, for så at skulle slette apps. Det vil nok mest være nye bruger, der bliver generet af det. Opgraderer du fra en anden Android mobil, vil du nok bare kopiere apps og indstillinger fra den gamle mobil, og så skal du nok lede for at finde de ekstra apps blandt alle dine egne. Uanset hvad, så vil de fleste nok bare gerne slippe for ufrivillige apps på mobilen.

(Image credit: Xiaomi)

Batterilevetid

5.000 mAh batteri - holder ca. en dags tid.

67W oplader klarer opladning fra 0-100% på cirka 36 minutter - både med ledning og trådløst.

Det store kameramodul betyder, at telefonen ligger lidt sært på store trådløse opladere.

Xiaomi Mi 11 Ultra har et 5.000mAh batteri og understøtter 67W kablet opladning. Endnu vigtigere går trådløs strømforsyning også op til 67W, hvilket gør den til den hurtigste telefon, når det gælder trådløs opladning.

Det tager cirka 36 minutter at lade telefonen op fra 0 til 100 % med 67w opladeren - og hvis du investerer i Xiaomis trådløse oplader kan du gøre det trådløst på nøjagtig samme tid.

Mobilen understøtter også omvendt trådløs opladning med 10W, så du kan bruge Xiaomi Mi 11 Ultra som trådløs oplader til en anden mobil eller andre kompatible enheder.

Batteriet har masser af power og vil for de fleste holde en dags tid. Men både den kraftige chip og den lyse skærm med 120 Hz opdateringshastighed er strømslugere, så er du en power-bruger, risikerer du at skulle lade op i løbet af dagen. Så er det heldigt, at du kan klare en fuld opladning til 5.000mAh på 36 minutter.

Skal du købe Xiaomi Mi 11 Ultra?

Køb den hvis...

Du er på udkig efter en phablet Xiaomi Mi 11 Ultras størrelse kan være perfekt, hvis du leder efter noget, der er tættere på en lille tablet end en standard smartphone.

Du er vild med at tage fotos på mobilen

Xiaomi Mi 11 Ultra er fantastisk, når det gælder fotografi, især når det gælder standard- eller zoom fotos. Så hvis du vil have en af de bedste kameramobiler på markedet, er den et godt valg.

Du har brug for at kunne oplade mobilen i en fart

Med sin 67W oplader er Mi 11 Ultra klar med fuld power på ingen tid. Så den er perfekt til dig, der har brug for strøm i løbet af dagen, men som ikke vil vente to timers på at telefonen rammer 100 %.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en mobil, der er nem at pakke af vejen

Telefonen er stor, og det er kameramodulet også - og derfor er den ikke altid nemt at håndtere. Så hvis du har små lommer eller du bar brug for en kompakt mobil, så er Xiaomi Mi 11 Ultra ikke noget for dig.

Hvis du er en power-bruger

Da telefonen ind imellem kan blive varm, når den bliver presset, er det ikke den, du skal have fat på, hvis du skal game eller lege med VR i længere perdioder.