Google bekræfter lanceringen af Pixel 11 den 12. august – her er fem ting, vi forventer

Google har udsendt invitationer til et arrangement den 12. august

Virksomheden lover at præsentere »næste generation af Pixel«

Vi forventer, at Pixel 11-serien og Pixel Watch 5 bliver præsenteret – sammen med visse prisstigninger

Nu er det officielt – Google Pixel 11-serien bliver præsenteret den 12. august. Google er begyndt at sende invitationer ud til et arrangement på den dato og lover at præsentere »næste generation af Pixel«.

Præsentationen begynder kl. 00.00 dansk tid natten til den 13. august og finder sted i New York. Vi regner dog med, at den – ligesom tidligere Pixel-begivenheder – også vil blive streamet live online.

Men hvad vil Google egentlig præsentere? Invitationen nævner ingen specifikke produkter, men ud fra alle rygterne og lækagerne har vi et ret klart billede af, hvad vi kan forvente.

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1. Google Pixel 11

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Det virker stort set indlysende, at Google vil præsentere Pixel 11 under arrangementet. Ifølge rygterne får telefonen en ny funktion kaldet Pixel Glow, som muligvis består af farvede lys på bagsiden, der viser notifikationer.

Designet forventes at ligge tæt op ad Google Pixel 10, men flere specifikationer ser ud til at blive opgraderet. Læk fra kilder peger i retning af en ny Tensor G6-chip, et nyt 50 MP hovedkamera og en ny M16 OLED-skærm, som kan give en endnu bedre skærmoplevelse.

Derudover ser opgraderingerne ud til at blive ret begrænsede, selvom vi sandsynligvis får nogle nye farvevarianter at se. Netop derfor kan Pixel Glow blive årets største nyhed for standardmodellen.