Smartbrillerne kommer! Her er de 3 Android XR-briller, vi håber at se på Google I/O 2026

Google I/O begynder i dag, og årets store softwarebegivenhed ville være den perfekte lejlighed for Google og deres partnere til at fremvise deres Android XR-teknologi til 2026: De XR-briller, vi er blevet lovet, skal lanceres senere på året.

Google har prøvet kræfter med smarte briller før – men siden Google Glass oplevede en lynhurtig opgang og et endnu hurtigere fald, har konkurrenter som Ray-Ban Meta-brillerne fyldt tomrummet. Nu vil Google tilbage i rampelyset. Og da virksomheden satser på software frem for hardware, giver det god mening at præsentere den nye generation af smarte briller netop her – under Googles udviklerevent.

Så fra Xreal og Samsung til Gucci og Gentle Monster – her er de tre nyheder inden for smarte briller, vi håber at se i dag den 19. maj, og grundene til, at de er værd at glæde sig til.

Xreal

Vi elsker Xreals briller og har gjort det længe – hvis man er på udkig efter et par XR-briller, er det svært at finde noget bedre end Xreal One Pro. Derfor er vi ekstra nysgerrige efter at se den endelige version af virksomhedens Project Aura Android XR-briller, og de føles desuden som den model, der har størst chance for at dukke op under Google I/O (da Xreal, i modsætning til Samsung, ikke har noget eget stort tech-event i kalenderen).

Den store forskel mellem Xreals Aura-briller og flere andre AI-smartbriller, vi har set, er, at de vil være kablet. Det følger den samme XR-strategi som tidligere Xreal-modeller og giver visse designfordele – men også en del begrænsninger.

Da brillerne ikke har et internt batteri, burde Project Aura føles lettere og mindre klodsede, men de skal i stedet drives af en tilsluttet enhed (i Auras tilfælde drejer det sig om en dedikeret compute puck, der fungerer både som styreplade og batteripakke). Derfor passer de sandsynligvis bedst til stationære aktiviteter som arbejde eller filmvisning frem for brug på farten.

Dette design føles måske ikke lige så mobilt som Ray-Ban- eller Samsung-modellerne med AI og AR, men det burde samtidig kunne levere betydeligt mere dér, hvor det virkelig tæller. Brillerne projicerer nemlig en enorm virtuel skærm foran ansigtet, næsten som en privat biograf, og bruger den samme imponerende optik som Xreal One – hvilket betyder stærk OLED-kontrast, levende farver, bred synsvinkel og færre forstyrrende refleksioner i linserne sammenlignet med mange konkurrenter på markedet.

Uanset om man ønsker et virtuelt arbejdsområde til flere vinduer samtidigt eller en fordybende bærbar biograf for ansigtet, er Xreal One Pro nogle af de mest interessante XR-briller lige nu takket være optikken.

Hvor Aura forbedrer konceptet yderligere, er, at kameraer nu er inkluderet som standard til hånd- og objektsporing. Systemet er lidt enklere end løsningen i Samsung Galaxy XR-headsettet, da Xreal mangler øjensporing, men det bør alligevel gøre Android XR-oplevelsen betydeligt mere interaktiv end tidligere Xreal-teknologi.

Problemet er dog, at vi formoder, at brillerne bliver dyre. Xreal One Pro blev lanceret til 649 dollar (ca. 4.150 kroner), og kameratilbehøret Xreal Eye koster yderligere 99 dollar (ca. 630 kroner). Kontrol-enheden minder desuden om Beam Pro og vil sandsynligvis lægge yderligere et par hundrede dollar på prisen, hvilket betyder, at vi nok skal være glade, hvis Xreal Aura ender under 1.000 dollar.

Kan Samsung stjæle showet?

Selvom vi tror, at Samsung primært vil fokusere på sit eget lanceringsevent – måske ved at koble lanceringen af sine smarte briller sammen med årets Galaxy Z Fold- og Flip-event, som normalt afholdes om et par måneder – er der en chance for, at virksomheden i stedet præsenterer brillerne allerede under Google I/O. Og måske ikke kun ét par – vi kan muligvis få to forskellige modeller at se.

Den første skulle være en mere traditionel AI-fokuseret model med kamera, højttalere og mikrofoner, men uden skærm – omtrent som de enklere (men imponerende) Ray-Ban Meta-briller.

I den forbindelse er designet for nylig lækket, og de ligner Ray-Ban-modellen på en prik. Den største forskel, vi kender til indtil videre, er, at de bruger Gemini i stedet for Meta AI, hvilket mange anser for at være en betydeligt mere kompetent assistent med bedre integration mellem Androids kerneapps for mere personlige og kontekstbaserede svar.

Baseret på vores erfaringer med Ray-Ban Meta-brillerne kan AI-assistance være utroligt nyttigt, især når man rejser. Med en bedre forståelse af for eksempel kalenderen eller konteksten bag billeder, man har taget med mobilen, håber vi, at Gemini-drevne briller kan blive endnu mere nyttige i hverdagen.

Samsungs briller ser desuden ud til at blive relativt overkommelige i pris. Rygterne peger på en pris mellem 379 og 499 dollar (ca. 2.400–3.190 kroner), hvilket placerer dem omtrent på samme niveau som Metas modeller – selvom vi selvfølgelig må vente på officiel information, før vi ved det med sikkerhed. Prissætningen har trods alt varieret voldsomt den seneste tid på grund af globale økonomiske udfordringer.

Hvad angår Samsungs anden model, drejer det sig i princippet om samme type briller, men med en indbygget skærm.

Lækager og rygter tyder dog på, at modellen med skærm måske først lanceres i 2027, men vi tror alligevel, at den kan få en vis opmærksomhed, hvis Samsung viser modellen uden skærm frem nu. Dels for at skabe hype omkring Android XR og vise, at platformen har en langsigtet plan (for at modbevise frygten for, at dette blot er endnu et Google Glass 2.0), dels for at Samsung ikke skal fremstå som alt for langt bagud i forhold til Meta teknisk set – især da Metas Ray-Ban-model med skærm allerede kan købes i USA.

Vi må muligvis vente lidt længere på brillerne med skærm, men i betragtning af de leveringsproblemer, Meta har haft, og de høje priser, kan Samsungs forsinkelse betyde, at virksomheden i stedet lykkes med at blive klar med en mere tilgængelig og prisvenlig version af denne spændende nye teknologi.

Stil på programmet

Til sidst kommer vores dristige Google I/O-forudsigelse: Vi får måske en XR-modeshow at se, hvor modeller går ned ad catwalken med smarte briller fra Gucci, Gentle Monster og Warby Parker.

Ligesom Meta har samarbejdet med EssilorLuxottica om Oakley og Ray-Ban, samarbejder Android XR-virksomheder nu med modebrands for at give deres briller lidt mere stil.

Da briller er en så stor del af mange menneskers visuelle identitet, er modefokus helt afgørende, og det bliver vigtigt at tilbyde flere forskellige designs for at tiltrække forskellige typer brugere og anvendelsesområder. Man behøver blot at se på Meta – deres Ray-Ban-modeller passer perfekt til hverdagsbrug og ferieture, mens Oakley-versionerne er mere tydeligt rettet mod sport og træning.

Med et bredere udvalg af mærker og forhåbentlig flere forskellige stilar ser Android XR allerede ud til at have et forspring i forhold til Meta på dette område, og et modeshow ville have været den perfekte måde at fremvise den variation, platformen kan tilbyde.

Desuden har Google tidligere vist, at virksomheden ikke er bange for at gøre sine events lidt mere anderledes. F.eks. blev sidste års Made by Google Pixel 10-event ledet af Jimmy Fallon og indeholdt flere berømtheder og indslag, der næsten føltes mere som et varieté-show end en traditionel teknologipræsentation.

Derfor håber vi, at vi får nogle sjove præsentationer af smartbriller under Google I/O – selvom vi indrømmer, at vores idé om et fuldskala modeshow måske er lidt for dristig og desuden forudsætter, at Google, Gentle Monster, Gucci og Warby Parker faktisk er klar til at vise deres designs frem allerede nu.