Google Assistant forsvinder fra Android og Wear OS i september – se her, hvordan du installerer Googles nye assistent på din enhed

Det er på tide at sige farvel til Google Assistant.

Efter 10 år forsvinder Google Assistant fra Android-enheder.

Den 4. september bliver vendepunktet for Android og Wear OS

Google Assistant har været igennem en lang udvikling. Den blev lanceret i maj 2016 som en del af beskedappen Allo (kan du huske den?), men i dag står det klart, at Gemini er Googles nye fremtid, når det gælder AI-assistenter. Nu ved vi også præcis, hvornår Google Assistant holder op med at fungere på Android-telefoner og Wear OS-enheder.

Ifølge e-mails, som Google har sendt til visse brugere af Google Assistant, og som er grundigt tjekket af 9to5Google, begynder nedlukningen for Android og Wear OS den 4. september. Derefter kan det tage et par uger, før ændringen når ud til alle brugere og enheder.

Det betyder, at Google Assistant ikke længere vil kunne bruges på Android-telefoner, Android-tablets eller parrede Wear OS-enheder. Ændringen gælder også Android Auto. Derimod vil køretøjer med Google built-in kunne fortsætte med at bruge Google Assistant i en overgangsperiode.

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Google havde oprindeligt planlagt at lukke Google Assistant ned allerede sidste år, men tidsplanen blev senere udskudt. Nu ser det dog ud til at være endeligt. I løbet af de seneste måneder har virksomheden gradvist gjort Gemini til standardassistent på stadig flere produkter, herunder smarte hjem-enheder og Google TV-enheder.

Det her skal du gøre

Nu er det Gemini, der bestemmer. (Image credit: Google)

Hvis du stadig bruger Google Assistant på Android eller Wear OS, er det snart på tide at skifte til Gemini. Hvis appen ikke allerede er installeret på din enhed, kan du downloade den fra Google Play. Gemini tilbyder alt fra almindelige telefonkommandoer til AI-genererede billeder og meget mere.

Når du installerer Gemini, guider appen dig gennem processen med at erstatte Google Assistant som standardassistent. Da begge tjenester bruger den samme Google-konto, bør overgangen foregå relavivt problemfrit.

Google Assistant gemmer ikke egentlige chatlogge, så der er ingen samtaler, der skal overføres. Hvis du alligevel vil se dine tidligere interaktioner med Google Assistant, kan du finde dem via siden Web- og appaktivitet i din Google-konto.

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Du kan desuden fortsætte med at bruge de fleste af de gamle stemmekommandoer i Gemini, herunder sætningen »Hej Google«, som aktiverer assistenten. Tanken er, at alt skal fungere på omtrent samme måde som før (selvom overgangen indtil videre ikke har været helt problemfri), og dine Gemini-samtaler synkroniseres automatisk mellem dine enheder.

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